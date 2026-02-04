Jubilados y pensionados ANSES: a cuánto llega el haber mínimo con el bono en febrero 2026

La Anses implementará a partir de febrero un incremento del 2,85 % en los haberes jubilatorios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre informado por el Indec. Los pagos con el nuevo monto comenzarán a realizarse en los próximos días.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $359.254,35, mientras que la máxima ascenderá a $2.417.441,63. Con el bono adicional de $70.000 dispuesto por el Ejecutivo, el haber mínimo alcanzar los $429.254,35.

La normativa también establece que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $287.403,48. Por su parte, quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez percibirán alrededor de $251.478,05. Si se añade el bono de $70.000, los montos quedan de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05

Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35.

A saber, el bono extraordinario de $70.000 se depositará automáticamente junto con los haberes de los jubilados que perciben el monto mínimo y de quienes reciben pensiones no contributivas.

En el caso de los beneficiarios que cobran más que la mínima, el bono se ajustará proporcionalmente para que la suma entre el haber y el bono no exceda los $429.254,34.

Cabe mencionar que desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia IPC de dos meses atrás.

Calendario de pagos Anses

La acreditación de los haberes se realizará según el número de terminación del DNI y el monto correspondiente. En febrero, el cronograma tendrá ajustes debido a los feriados nacionales de Carnaval programados para el 16 y 17 del mes.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Cómo pedir la jubilación

Para iniciar el trámite jubilatorio ante ANSES, es necesario realizar gestiones tanto en línea como de manera presencial. El primer paso consiste en ingresar al portal oficial y acceder a la sección “Mi ANSES” con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con esta clave, el sistema permite generarla en pocos pasos.

Es fundamental revisar que todos los aportes laborales figuren correctamente registrados. Esta consulta se realiza mediante las opciones “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”. Si aparecen periodos sin registrar, el usuario puede presentar certificados de servicio, recibos de sueldo, constancias de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, se debe presentar el formulario 6.18 correspondiente a prestaciones previsionales.

Una vez verificados los datos y cargados los documentos requeridos, se debe pedir un turno para asistir a una oficina de ANSES. El día de la cita, se debe presentar el DNI y toda la documentación que respalde los aportes y la identidad.