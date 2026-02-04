Economía

Jubilados y pensionados ANSES: a cuánto llega el haber mínimo con el bono en febrero 2026

Los beneficiarios ya pueden conocer cuánto y cuándo cobrarán este mes, dado que el organismo previsional ya lo comunicó oficialmente

Guardar

La Anses implementará a partir de febrero un incremento del 2,85 % en los haberes jubilatorios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre informado por el Indec. Los pagos con el nuevo monto comenzarán a realizarse en los próximos días.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $359.254,35, mientras que la máxima ascenderá a $2.417.441,63. Con el bono adicional de $70.000 dispuesto por el Ejecutivo, el haber mínimo alcanzar los $429.254,35.

La normativa también establece que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $287.403,48. Por su parte, quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez percibirán alrededor de $251.478,05. Si se añade el bono de $70.000, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05
  • Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35. 

A saber, el bono extraordinario de $70.000 se depositará automáticamente junto con los haberes de los jubilados que perciben el monto mínimo y de quienes reciben pensiones no contributivas.

En el caso de los beneficiarios que cobran más que la mínima, el bono se ajustará proporcionalmente para que la suma entre el haber y el bono no exceda los $429.254,34.

Cabe mencionar que desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia IPC de dos meses atrás.

Calendario de pagos Anses

La acreditación de los haberes se realizará según el número de terminación del DNI y el monto correspondiente. En febrero, el cronograma tendrá ajustes debido a los feriados nacionales de Carnaval programados para el 16 y 17 del mes.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Cómo pedir la jubilación

Para iniciar el trámite jubilatorio ante ANSES, es necesario realizar gestiones tanto en línea como de manera presencial. El primer paso consiste en ingresar al portal oficial y acceder a la sección “Mi ANSES” con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con esta clave, el sistema permite generarla en pocos pasos.

Es fundamental revisar que todos los aportes laborales figuren correctamente registrados. Esta consulta se realiza mediante las opciones “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”. Si aparecen periodos sin registrar, el usuario puede presentar certificados de servicio, recibos de sueldo, constancias de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, se debe presentar el formulario 6.18 correspondiente a prestaciones previsionales.

Una vez verificados los datos y cargados los documentos requeridos, se debe pedir un turno para asistir a una oficina de ANSES. El día de la cita, se debe presentar el DNI y toda la documentación que respalde los aportes y la identidad.

Temas Relacionados

ansesjubilacionesjubilación mínimaúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta “llenar la mochila” con útiles escolares para el inicio de clases

El comienzo del ciclo escolar implica un gasto extra para las familias, con aumentos importantes en los útiles más imprescindibles

Cuánto cuesta “llenar la mochila”

La yerba mate rompió el récord histórico de exportación en 2025

Las ventas al exterior totalizaron 57.980.912 kilos y alcanzaron el mayor volumen anual desde que existen registros. El mercado interno cerró el año con una importante recuperación

La yerba mate rompió el

Perspectivas laborales: qué sectores generarán más empleo en 2026 y qué puestos buscan las empresas

Con un escenario macro más favorable y mejores perspectivas de inversión, varios rubros empiezan a mover sus búsquedas de talento de cara a este año

Perspectivas laborales: qué sectores generarán

Patentes CABA: la AGIP aclaró qué pasará con quienes ya pagaron las boletas

El organismo explicó qué ocurrirá con los contribuyentes que abonaron un monto superior al que les correspondía. De cuánto será el tope máximo de incremento

Patentes CABA: la AGIP aclaró

De cuánto son las Asignaciones Familiares de ANSES en febrero 2026

El organismo previsional dispuso una actualización de los importes y el calendario de cobro para millones de hogares argentinos, con nuevos valores determinados a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor y las escalas por ingreso familiar

De cuánto son las Asignaciones
DEPORTES
La escalofriante lesión que sufrió

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

Fue suplente 12 años, era el elegido para ser titular, pero una lesión lo podría dejar afuera del Mundial: “Una tragedia personal”

Los detalles del millonario acuerdo en River Plate por el nuevo naming y los recitales en el Monumental

TELESHOW
La noche en que La

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

INFOBAE AMÉRICA

El ministro de Exteriores de

El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

El niño héroe que salvó a su familia nadando cuatro horas en el mar relató que dibujo animado lo inspiró

¿Qué pasa si el piloto del avión se desmaya? ¿Es cierto que comen comida diferente? El libro con cien preguntas para quienes tienen miedo de volar

Empresa portuaria demanda a Panamá tras fallo judicial

Continúa el éxodo ucraniano ante el avance de las tropas de Putin en Zaporizhzhia: “Se trata de proteger a los niños”