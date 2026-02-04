Un oleoducto y USD 400 millones de inversión: la obra clave de Vaca Muerta que Techint sí logró ganar antes de la polémica

Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint

En las últimas semanas, la atención estuvo puesta en la adjudicación de la provisión de caños para el proyecto de GNL de Southern Energy a una empresa india, hecho que dejó fuera a Techint. Antes de ese cortocircuito, la firma de ingeniería y construcción logró asegurarse un contrato estratégico para el desarrollo energético de la formación no convencional más relevante del país. Se trata de Duplicar Norte, una obra destinada a ampliar la infraestructura de evacuación de crudo en el norte de Vaca Muerta, con una inversión que ronda los USD 400 millones.

El proyecto, adjudicado por Oleoductos del Valle (Oldelval) a Techint, contempla la construcción de un ducto de 24 pulgadas de diámetro y cerca de 209 kilómetros de extensión. Esta obra conectará la estación de bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la de Allen, en Río Negro, reforzando el sistema troncal de transporte de crudo de la cuenca neuquina y permitiendo la integración con el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La obra de Duplicar Norte responde a una necesidad concreta de la industria petrolera: evacuar de manera eficiente la creciente producción de shale oil en el hub norte de Vaca Muerta. Según la información oficial de Techint, la capacidad del sistema de Oldelval pasará de 20.400 a 55.400 metros cúbicos diarios una vez que el ducto entre en operaciones. En el contexto actual, la producción no convencional ya supera los 600.000 barriles diarios y enfrenta el riesgo de descuentos de precio ante eventuales colapsos logísticos.

El impacto económico de esta ampliación es considerable. Duplicar Norte no solo busca evitar cuellos de botella, sino también sostener exportaciones de crudo por entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de la propia compañía. Al integrarse con los sistemas Duplicar Plus y Vaca Muerta Sur, permitirá canalizar cerca del 80% del petróleo producido en la región hacia los puertos de Puerto Rosales y Punta Colorada. Así, la Argentina refuerza su posición como exportador energético de peso global.

La ingeniería del proyecto involucra una serie de desafíos técnicos y logísticos, entre los que se destacan 150 cruces especiales, 4 instalaciones de trampas fijas, 2 instalaciones con trampas móviles y 13 predios de válvulas de bloqueo y emergencia. Durante el pico de actividad, previsto para el primer trimestre de 2026, la obra demandará la participación de unos 850 trabajadores, de los cuales 700 serán empleados directos y 150 indirectos.

El modelo contractual elegido para Duplicar Norte es “ship or pay”, lo que garantiza capacidad contratada y previsibilidad de ingresos para el operador. Este formato, impulsado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuenta con el respaldo de compañías como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. El esquema asegura financiamiento privado y estabilidad para el desarrollo de la infraestructura.

Según la información oficial de Techint, las primeras tareas logísticas y de preparación comenzarán en diciembre, con el acopio de cañerías y el montaje de los obradores. La primera etapa del ducto permitirá transportar hasta 220.000 barriles diarios hacia fines de 2026. El objetivo final consiste en alcanzar una capacidad de 500.000 barriles diarios para marzo de 2027, tras una ampliación escalonada que prevé habilitaciones parciales y definitivas.

Mariano Rebollo, Oil & Gas Business Project Manager de Techint Ingeniería y Construcción, señaló que el equipo ya se encuentra listo para avanzar en esta nueva etapa, con un fuerte foco en la seguridad operativa y la eficiencia constructiva. “Duplicar Norte es un desafío que combina ingeniería, planificación y compromiso, pero sobre todo el trabajo de un equipo que comparte un objetivo común. La semana pasada realizamos la kick off meeting y ya estamos listos para avanzar en esta nueva etapa, con tecnología de vanguardia, foco en la seguridad y la misma pasión que nos impulsa en cada proyecto”, afirmó Rebollo según la comunicación oficial de la empresa.

Por su parte, el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, remarcó que la ampliación del sistema responde a una necesidad urgente para sostener el dinamismo productivo de una de las zonas más activas de la cuenca. Este enfoque en la ampliación de infraestructura es considerado clave para mantener la competitividad de la producción nacional frente a los estándares internacionales y para evitar restricciones que impacten en el valor del crudo.

Duplicar Norte representa la continuidad del megaproyecto Duplicar Plus, cuyo segundo módulo —también ejecutado por la unión transitoria Techint–Sacde— abarcó un tramo de 254 kilómetros, incluyendo 199 kilómetros de tubería de 24 pulgadas y 55 kilómetros de 30 pulgadas. Este antecedente inmediato finalizó en diciembre de 2024 antes del plazo contractual, consolidando la experiencia técnica de la compañía en obras de gran escala.

La inversión total, estimada entre 380 y 400 millones de dólares, posiciona a Duplicar Norte como una de las obras más relevantes para el sector energético argentino en los próximos años. A través de la ejecución de este proyecto, Techint reafirma su rol como proveedor estratégico de infraestructura para el desarrollo de Vaca Muerta y del país en general.

La combinación de ingeniería avanzada, financiamiento privado, y la participación de operadoras de peso configura un esquema de trabajo que busca responder a la velocidad del crecimiento productivo y a las exigencias del mercado internacional. Así, Duplicar Norte se incorpora a la red de infraestructura crítica para la exportación de hidrocarburos y para el abastecimiento local, en un contexto de expansión de la actividad.