Dólares del blanqueo: tras la liberación de los fondos, estiman que hubo pocos giros al exterior

A partir del 1° de enero, los fondos provenientes del blanqueo de capitales que superan los USD 100.000 pueden retirarse de la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) sin penalidades. Aunque existen alternativas de inversión en el mercado local, especialistas señalan que hubo pocas transferencias de estos montos al exterior. Esta dinámica posibilita el crecimiento de los depósitos en dólares, que se ubican por encima de los USD 38.000 millones, de acuerdo a los últimos datos oficiales.

Poder blanquear dinero en efectivo, tanto en pesos como en moneda norteamericana, solo era una posibilidad durante la primera etapa del Régimen Especial de Regularización de Activos, cuya fecha de corte fue postergada en varias oportunidades ante la necesidad del Gobierno de sumar adhesiones.

Sin embargo, tras la liberación de los fondos, desde una importante empresa de servicios financieros que maneja cuentas por más de USD 100 millones comentaron a Infobae que pocos clientes giraron al exterior el dinero blanqueado. Estos s se basaron en dos incentivos: el bajo costo (solo la transferencia bancaria) y el temor a que se vuelvan a imponer restricciones cambiarias ante un cambio de gestión.

Para algunos de los clientes que operan con la mencionada compañía, la victoria en las elecciones legislativas de La Libertad Avanza (LLA) en octubre pasado por amplia mayoría frente a Fuerza Patria (FP) no fue una garantía suficiente para mantener el dinero blanqueado en el país.

El Banco Central de Reserva explica la situación del dólar en el mercado internacional. ¿Cómo se comportó la moneda en enero? - Crédito AFP

“Te liberaron los fondos de la cuenta CERA, podés girarlo pagando una prima de cerca del 2%, los podés tener en cuenta de cualquier lugar del mundo en blanqueo, ¿Vos qué harías?”, se preguntó un importante gerente de inversiones. Lo mismo marcaron desde otra importante empresa de servicios financieros. “Prácticamente ningún cliente nos pidió girar los dólares de blanqueo al exterior”, destacaron en conversación con este medio.

La posibilidad de girar el dinero al exterior no es propia del blanqueo de capitales de Milei. En el de la gestión de Mauricio Macri, no había fondos inmovilizados y, en general, los contribuyentes pagaban el impuesto y podían liberar los activos. También había otras alternativas para hacerlo gratis, como la compra de bonos, que no resultó convenientes para quienes lo hicieron.

“El de Macri era un blanqueo con fines recaudatorios y fue exitosísimo por la esperanza de la gente en ese entonces y por el inminente intercambio de información tributaria a nivel mundial”, sostuvo el tributarista de Expansion, Diego Fraga.

Por el contrario, el blanqueo de Milei apuntó más al efectivo y a fortalecer las reservas del BCRA, en lo que fue exitoso. Además, para poder dejar esos fondos en el sistema es que se ofreció un abanico mucho más amplio para inversiones durante el período de bloqueo de los recursos.

Los fondos en juego

No hay datos oficiales sobre el volumen de fondos de las cuentas CERA que fueron liberados a principios de este año. El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró en conferencia de prensa que eran menos de 20.000 millones de dólares.

“Creo que el saldo que efectivamente se libera a fin de año es bastante menos que USD 20.000 millones y no afecta de manera relevante la puesta en funcionamiento de esto (el nuevo programa monetario). Las cuentas CERA son reservas brutas, son depósitos que la gente tiene en el sistema bancario y están reflejadas en nuestro balance, pero no tiene un impacto cambiario necesariamente”, afirmó Bausili.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que, al cierre de la “Etapa 3” del Régimen de Regularización de Activos, se registraron 24.467 millones de dólares. Sin embargo, parte de ese monto corresponde a depósitos menores a USD 100.000 que luego pudieron ser retirados sin penalidad.

En el equipo económico no había ilusión de que los fondos que no se invirtieron cuando estuvieron retenidos en la CERA lo hagan tras ser liberados.

Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, el envío de fondos al exterior responde a la intención de invertir en instrumentos financieros que no presentan el “riesgo argentino”. Hasta el 1° de enero de 2026, estos fondos solo podían destinarse a las operaciones autorizadas por la Ley 27.743, que abarcaban determinadas transacciones inmobiliarias, entre otras opciones.

“Si había tantas alternativas elegibles para el uso de esos saldos, evitando el pago del 5% de penalidad. ¿Por qué alguien esperaría hasta el 1° de enero de 2026 para salir? ¿Hay muchos que están mirando esa fecha como algo relevante para llevarse los fondos?”, se preguntó una alta fuente de Economía antes de la liberación.

Es que en el equipo que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, no había grandes expectativas de que con los fondos de las CERAs que se liberaban a comienzos de año hubiera un boom de inversiones, ya que era una posibilidad que tenían los contribuyentes desde el momento en que ingresaron al blanqueo de capitales en efectivo y cuyas alternativas se fueron ampliando con el tiempo.

Dólares del colchón

No obstante, la decisión de transferir al exterior parte de los fondos de la CERA, en lugar de invertirlos en el país, representa un obstáculo para los objetivos de Caputo. Mientras avanza la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que si los dólares guardados por los argentinos ingresan al circuito financiero local, la reducción de tasas podrá acelerarse.

“La Ley de Inocencia Fiscal es extraordinaria en el sentido de que es un atajo enorme para que la recuperación sea mucho más rápida (...). Los datos del BCRA dicen que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones de los argentinos; piensa que los depósitos de los privados son aproximadamente USD 77.000 millones; hay casi tres veces los depósitos del sector privado en los colchones. Imagínate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo; con la mitad de eso, la gran mayoría de los problemas de la Argentina se solucionarían”, afirmó Caputo en diálogo con Radio Mitre.