Economía

Dólares del blanqueo: tras la liberación de los fondos, estiman que hubo pocos giros al exterior

Desde diferentes empresas de servicios financieros aseguraron a Infobae que solo algunos clientes decidieron transferir los recursos a cuentas afuera del país, mientras siguen subiendo los depósitos en moneda extranjera

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un empleado sosteniendo un fajo de dólares en una casa de cambio en Yakarta, Indonesia. 9 abril 2025. REUTERS/Willy Kurniawan

A partir del 1° de enero, los fondos provenientes del blanqueo de capitales que superan los USD 100.000 pueden retirarse de la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) sin penalidades. Aunque existen alternativas de inversión en el mercado local, especialistas señalan que hubo pocas transferencias de estos montos al exterior. Esta dinámica posibilita el crecimiento de los depósitos en dólares, que se ubican por encima de los USD 38.000 millones, de acuerdo a los últimos datos oficiales.

Poder blanquear dinero en efectivo, tanto en pesos como en moneda norteamericana, solo era una posibilidad durante la primera etapa del Régimen Especial de Regularización de Activos, cuya fecha de corte fue postergada en varias oportunidades ante la necesidad del Gobierno de sumar adhesiones.

Sin embargo, tras la liberación de los fondos, desde una importante empresa de servicios financieros que maneja cuentas por más de USD 100 millones comentaron a Infobae que pocos clientes giraron al exterior el dinero blanqueado. Estos s se basaron en dos incentivos: el bajo costo (solo la transferencia bancaria) y el temor a que se vuelvan a imponer restricciones cambiarias ante un cambio de gestión.

Para algunos de los clientes que operan con la mencionada compañía, la victoria en las elecciones legislativas de La Libertad Avanza (LLA) en octubre pasado por amplia mayoría frente a Fuerza Patria (FP) no fue una garantía suficiente para mantener el dinero blanqueado en el país.

El Banco Central de Reserva
El Banco Central de Reserva explica la situación del dólar en el mercado internacional. ¿Cómo se comportó la moneda en enero? - Crédito AFP

“Te liberaron los fondos de la cuenta CERA, podés girarlo pagando una prima de cerca del 2%, los podés tener en cuenta de cualquier lugar del mundo en blanqueo, ¿Vos qué harías?”, se preguntó un importante gerente de inversiones. Lo mismo marcaron desde otra importante empresa de servicios financieros. “Prácticamente ningún cliente nos pidió girar los dólares de blanqueo al exterior”, destacaron en conversación con este medio.

La posibilidad de girar el dinero al exterior no es propia del blanqueo de capitales de Milei. En el de la gestión de Mauricio Macri, no había fondos inmovilizados y, en general, los contribuyentes pagaban el impuesto y podían liberar los activos. También había otras alternativas para hacerlo gratis, como la compra de bonos, que no resultó convenientes para quienes lo hicieron.

“El de Macri era un blanqueo con fines recaudatorios y fue exitosísimo por la esperanza de la gente en ese entonces y por el inminente intercambio de información tributaria a nivel mundial”, sostuvo el tributarista de Expansion, Diego Fraga.

Por el contrario, el blanqueo de Milei apuntó más al efectivo y a fortalecer las reservas del BCRA, en lo que fue exitoso. Además, para poder dejar esos fondos en el sistema es que se ofreció un abanico mucho más amplio para inversiones durante el período de bloqueo de los recursos.

Los fondos en juego

No hay datos oficiales sobre el volumen de fondos de las cuentas CERA que fueron liberados a principios de este año. El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró en conferencia de prensa que eran menos de 20.000 millones de dólares.

“Creo que el saldo que efectivamente se libera a fin de año es bastante menos que USD 20.000 millones y no afecta de manera relevante la puesta en funcionamiento de esto (el nuevo programa monetario). Las cuentas CERA son reservas brutas, son depósitos que la gente tiene en el sistema bancario y están reflejadas en nuestro balance, pero no tiene un impacto cambiario necesariamente”, afirmó Bausili.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que, al cierre de la “Etapa 3” del Régimen de Regularización de Activos, se registraron 24.467 millones de dólares. Sin embargo, parte de ese monto corresponde a depósitos menores a USD 100.000 que luego pudieron ser retirados sin penalidad.

En el equipo económico no
En el equipo económico no había ilusión de que los fondos que no se invirtieron cuando estuvieron retenidos en la CERA lo hagan tras ser liberados.

Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, el envío de fondos al exterior responde a la intención de invertir en instrumentos financieros que no presentan el “riesgo argentino”. Hasta el 1° de enero de 2026, estos fondos solo podían destinarse a las operaciones autorizadas por la Ley 27.743, que abarcaban determinadas transacciones inmobiliarias, entre otras opciones.

“Si había tantas alternativas elegibles para el uso de esos saldos, evitando el pago del 5% de penalidad. ¿Por qué alguien esperaría hasta el 1° de enero de 2026 para salir? ¿Hay muchos que están mirando esa fecha como algo relevante para llevarse los fondos?”, se preguntó una alta fuente de Economía antes de la liberación.

Es que en el equipo que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, no había grandes expectativas de que con los fondos de las CERAs que se liberaban a comienzos de año hubiera un boom de inversiones, ya que era una posibilidad que tenían los contribuyentes desde el momento en que ingresaron al blanqueo de capitales en efectivo y cuyas alternativas se fueron ampliando con el tiempo.

Dólares del colchón

No obstante, la decisión de transferir al exterior parte de los fondos de la CERA, en lugar de invertirlos en el país, representa un obstáculo para los objetivos de Caputo. Mientras avanza la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que si los dólares guardados por los argentinos ingresan al circuito financiero local, la reducción de tasas podrá acelerarse.

“La Ley de Inocencia Fiscal es extraordinaria en el sentido de que es un atajo enorme para que la recuperación sea mucho más rápida (...). Los datos del BCRA dicen que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones de los argentinos; piensa que los depósitos de los privados son aproximadamente USD 77.000 millones; hay casi tres veces los depósitos del sector privado en los colchones. Imagínate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo; con la mitad de eso, la gran mayoría de los problemas de la Argentina se solucionarían”, afirmó Caputo en diálogo con Radio Mitre.

Temas Relacionados

DólaresBlanqueoRegularización de activosCERAsARCALuis CaputoDólares del colchónLey de Inocencia FiscalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Índice delivery: cuántos pedidos por mes tiene que hacer un repartidor para cubrir la canasta básica

Durante 2025 se observó un aumento sostenido en la cantidad de viajes que se deben realizar

Índice delivery: cuántos pedidos por

Récord de endeudamiento corporativo: las empresas colocaron más de USD 20.000 millones en 2025, la mayor cifra en 10 años

Entre obligaciones negociables y fideicomisos financieros, las firmas locales superaron en más de 50% el valor emitido en el año anterior. La mirada de Gobierno sobre los mercados internacionales

Récord de endeudamiento corporativo: las

Jornada financiera: los activos argentinos sufrieron nuevas bajas mientras continuó la estabilidad cambiaria

El S&P Merval perdió 2,2%, arrastrado por la tendencia de Wall Street. Las acciones argentinas recortaron hasta 33% en el exterior y el riesgo país volvió a sobrepasar los 500 puntos. El dólar bajó a $1.465 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 57 millones en el mercado

Jornada financiera: los activos argentinos

Patentes CABA: AGIP explicó cuándo estarán disponibles las nuevas boletas y qué pasará con las anteriores

El organismo porteño dispuso la suspensión de la emisión vigente de Patentes y la reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3 y de la cuota anual anticipada de 2026

Patentes CABA: AGIP explicó cuándo

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos del mercado en febrero

La diferencia en los aumentos que aplicaron las marcas permitió que se mueva el ranking de los vehículos nuevos con precio más bajo en Argentina. El referente de 2025 quedó fuera del Top 10

Cuáles son y cuánto cuestan
DEPORTES
Así fue el primer gol

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

TELESHOW
Mirtha Legrand celebró el legado

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

Rocío Pardo habló de los elogios de la China Suárez por el vínculo que tiene con Rufina, la hija de Nicolás Cabré

INFOBAE AMÉRICA

Marcel Proust, ¿psicoanalista?: los celos,

Marcel Proust, ¿psicoanalista?: los celos, Albertina y la búsqueda interminable de la verdad

La nigeriana que se volvió negra en Estados Unidos: un libro leído a destiempo

El anhelo de importar no es cosa de risa

Por qué la migración se volvió arma política, según el libro más vendido en Estados Unidos

Crisis en Cuba: Estados Unidos alertó sobre el colapso del sistema eléctrico y el aumento de la hostilidad contra sus ciudadanos