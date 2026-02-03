Jorge Macri habló sobre la polémica de las patentes en CABA y recomendó a los vecinos “que no las paguen”

Jorge Macri "Ninguna patente puede aumentar más que la inflación"

En medio de la polémica por el precio de las patentes, que en los últimos días sorprendieron a los porteños con aumentos superiores al 100% en sus boletas, el Jefe de Gobierno Jorge Macri asumió que hubo un error en el cálculo y advirtió a los “vecinos que no las paguen”.

Macri tuvo una aparición en el programa de Esteban Trbucq en La Nación+, donde explicó que varios contribuyentes recibieron boletas con subas superiores a lo aprobado debido a un error en la base de cálculo utilizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

Durante la entrevista, Jorge Macri remarcó que el Gobierno de la Ciudad detectó que “hubo un error en la AGIP al utilizar una base de cálculo distinta, una evaluación diferente y algunos modelos se fueron ciento y pico arriba, que nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”.

Ante esta situación, el Jefe de Gobierno aseguró que tomó la decisión de suspender el cobro de esas boletas y firmó un decreto para frenar el proceso hasta que la Legislatura porteña pueda tratar el tema. “No podía esperar a que vuelva la legislatura porque la gente iba a pagar y después devolverle la plata es un lío”, argumentó.

Macri explicó que “todas las patentes que salieron de manera electrónica, salieron de los sistemas bancarios. A los vecinos, no las paguen”. Además, anunció que en el transcurso de la semana se emitirá una nueva versión electrónica corregida y, en caso de ser necesario, también una versión impresa para quienes la soliciten.

Jorge Macri alertó a los vecinos que no paguen las patentes con aumentos Fotografía: Jaime Olivos

“Hay muchos modelos que se habían ido y el límite es claro, es la inflación. Ninguna patente puede aumentar más que la inflación. Algunas aumentan menos”, puntualizó el mandatario porteño.

Consultado sobre la cantidad de boletas afectadas, Macri confirmó que el error impactó en la ciudad en este año, y agregó que las futuras actualizaciones seguirán el mismo criterio, con la inflación como tope. “Fue un error, se corrigió. Nunca fue el espíritu semejante aumento, simplemente defendernos de la inflación”, concluyó.

Durante la semana, usuarios en redes sociales compartieron ejemplos de fuertes aumentos en el valor de las patentes. Entre los casos reportados figura un Chevrolet Prisma modelo 2016, cuyo monto ascendió de $34.000 en diciembre a $64.000 en la primera cuota anual, según información publicada por Autoblog.com.ar. El mismo portal citó el caso de un Chevrolet Onix, también de 2016, que pasó de abonar $20.000 a $60.000 de un mes al siguiente. Otro ejemplo fue el de un Kia Picanto, sin especificar el año, cuya patente subió de $7.000 en diciembre a $43.000 en enero.

El origen del conflicto

A finales de 2024, la Ciudad de Buenos Aires implementó cambios en la política tributaria aplicada al impuesto automotor. El objetivo era eliminar diferencias abruptas en los montos a pagar debido a la valuación fiscal, dado que el sistema previo podía asignar una alícuota mayor a un modelo más nuevo que a uno apenas más antiguo.

A partir de este rediseño, la escala de alícuotas buscó mayor equidad, con un promedio de 3,5%. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 se modificó la referencia utilizada para calcular la valuación de los autos registrados en la Ciudad: se dejó de lado la tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), por estar desactualizada, y se adoptó la publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Este cambio provocó diferencias importantes en el valor fiscal de varios vehículos, lo que derivó en aumentos superiores al 100% para algunos casos y generó numerosas quejas de los contribuyentes.

Frente a esta situación, la autoridade de la Ciudad de Buenos Aires decidió postergar los vencimientos de las primeras cuotas para corregir las boletas y evitar inconvenientes para los usuarios.