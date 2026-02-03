Economía

Jorge Macri habló sobre la polémica de las patentes en CABA y recomendó a los vecinos “que no las paguen”

El Jefe de Gobierno admitió un error en el cálculo del impuesto automotor, que generó aumentos por encima del 100%. Advirtió a los porteños que ya firmó un decreto para revertir la situación

Guardar
Jorge Macri "Ninguna patente puede aumentar más que la inflación"

En medio de la polémica por el precio de las patentes, que en los últimos días sorprendieron a los porteños con aumentos superiores al 100% en sus boletas, el Jefe de Gobierno Jorge Macri asumió que hubo un error en el cálculo y advirtió a los “vecinos que no las paguen”.

Macri tuvo una aparición en el programa de Esteban Trbucq en La Nación+, donde explicó que varios contribuyentes recibieron boletas con subas superiores a lo aprobado debido a un error en la base de cálculo utilizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

Durante la entrevista, Jorge Macri remarcó que el Gobierno de la Ciudad detectó que “hubo un error en la AGIP al utilizar una base de cálculo distinta, una evaluación diferente y algunos modelos se fueron ciento y pico arriba, que nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”.

Ante esta situación, el Jefe de Gobierno aseguró que tomó la decisión de suspender el cobro de esas boletas y firmó un decreto para frenar el proceso hasta que la Legislatura porteña pueda tratar el tema. “No podía esperar a que vuelva la legislatura porque la gente iba a pagar y después devolverle la plata es un lío”, argumentó.

Macri explicó que “todas las patentes que salieron de manera electrónica, salieron de los sistemas bancarios. A los vecinos, no las paguen”. Además, anunció que en el transcurso de la semana se emitirá una nueva versión electrónica corregida y, en caso de ser necesario, también una versión impresa para quienes la soliciten.

Jorge Macri alertó a los
Jorge Macri alertó a los vecinos que no paguen las patentes con aumentos Fotografía: Jaime Olivos

“Hay muchos modelos que se habían ido y el límite es claro, es la inflación. Ninguna patente puede aumentar más que la inflación. Algunas aumentan menos”, puntualizó el mandatario porteño.

Consultado sobre la cantidad de boletas afectadas, Macri confirmó que el error impactó en la ciudad en este año, y agregó que las futuras actualizaciones seguirán el mismo criterio, con la inflación como tope. “Fue un error, se corrigió. Nunca fue el espíritu semejante aumento, simplemente defendernos de la inflación”, concluyó.

Durante la semana, usuarios en redes sociales compartieron ejemplos de fuertes aumentos en el valor de las patentes. Entre los casos reportados figura un Chevrolet Prisma modelo 2016, cuyo monto ascendió de $34.000 en diciembre a $64.000 en la primera cuota anual, según información publicada por Autoblog.com.ar. El mismo portal citó el caso de un Chevrolet Onix, también de 2016, que pasó de abonar $20.000 a $60.000 de un mes al siguiente. Otro ejemplo fue el de un Kia Picanto, sin especificar el año, cuya patente subió de $7.000 en diciembre a $43.000 en enero.

El origen del conflicto

A finales de 2024, la Ciudad de Buenos Aires implementó cambios en la política tributaria aplicada al impuesto automotor. El objetivo era eliminar diferencias abruptas en los montos a pagar debido a la valuación fiscal, dado que el sistema previo podía asignar una alícuota mayor a un modelo más nuevo que a uno apenas más antiguo.

A partir de este rediseño, la escala de alícuotas buscó mayor equidad, con un promedio de 3,5%. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 se modificó la referencia utilizada para calcular la valuación de los autos registrados en la Ciudad: se dejó de lado la tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), por estar desactualizada, y se adoptó la publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Este cambio provocó diferencias importantes en el valor fiscal de varios vehículos, lo que derivó en aumentos superiores al 100% para algunos casos y generó numerosas quejas de los contribuyentes.

Frente a esta situación, la autoridade de la Ciudad de Buenos Aires decidió postergar los vencimientos de las primeras cuotas para corregir las boletas y evitar inconvenientes para los usuarios.

Temas Relacionados

jorge macripatentesagipimpuesto automotorautosultimas noticias

Últimas Noticias

De cuánto es la PUAM de ANSES en febrero 2026

los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor experimentan un aumento que responde a la variación inflacionaria, lo que eleva su ingreso básico y suma un bono extraordinario otorgado por el organismo previsional

De cuánto es la PUAM

Carlos Melconian: “No soy pijotero ni voy a las ofertas de Miami para salir hecho un payaso”

El economista dio su parecer acerca de la renuncia del titular del Indec en la previa al debut de la nueva metodología para calcular la inflación. También dijo que el Gobierno “necesita un novio”

Carlos Melconian: “No soy pijotero

Una fintech local recibió una nueva inversión y en pocos años ya recaudó USD 60 millones: su planes en Argentina y la región

La compañía fundada por tres amigos cerró una nueva captación de fondos por USD 27 millones

Una fintech local recibió una

Wall Street opera sin una tendencia clara mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

Los metales preciosos recuperan terreno después de que el oro cayera de cerca de USD 5.600 a menos de 4.500 dólares y la plata se desplomara 31,4% el viernes

Wall Street opera sin una

Indec: cuáles eran las estimaciones para los próximos datos de inflación según la metodología que el Gobierno no quiso aplicar

Un informe del economista Fernando Marull estimó que si se hubieran aplicado los cambios en la medición del IPC en base a la canasta de 2018, “enero daría 0,1% menos”

Indec: cuáles eran las estimaciones
DEPORTES
El pedido que hizo Boca

El pedido que hizo Boca Juniors para reforzar un puesto clave tras la operación de Rodrigo Battaglia

Arranca la Copa Libertadores 2026: la agenda de partidos de las fases previas y cuándo se sorteará la fase de grupos

“Tercera cita secreta”: los detalles del viaje de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a París tras el romántico encuentro que causó furor

Alarma en la selección argentina por la lesión de otro futbolista a 52 días de la Finalíssima ante España

El “aterrador” escenario en la clasificación de las carreras que enfrentarán los equipos de F1 por el cambio de reglamento

TELESHOW
Cómo terminó el pasacalles que

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

Juegos, fogatas y atardeceres: los días de Anita Espasandín con su familia y Benjamín Vicuña en Punta del Este

La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

Justina Bustos presentó a su hija Luisita, un mes después de su nacimiento

INFOBAE AMÉRICA

La tragedia de una familia

La tragedia de una familia australiana que no soportó la falta de apoyo estatal para sus hijos

La oposición de Nicaragua le pidió a Laura Fernández mantener la presión contra el régimen de Ortega

La velada amenaza de Rusia ante el final del tratado nuclear con EEUU: “El mundo estará en una posición más peligrosa”

El dalái lama hizo historia al ganar un Grammy como mejor audiolibro a los 90 años

Wall Street opera sin una tendencia clara mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord