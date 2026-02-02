En enero se vendió casi la mitad de los autos eléctricos que en todo 2025: qué modelos lideran el ranking

La electromovilidad tiene su sustento principal en los autos híbridos, pero los eléctricos puros empiezan a ganar terreno en 2026. REUTERS/Alessia Maccioni

La llegada del buque BYD Changzhou a Terminal Zárate el pasado 19 de enero, tuvo un impacto tal en el mercado automotor argentino, que demoró la decisión de compra de muchos usuarios que estaban evaluando la adquisición de un auto 0 km y entre las opciones consideran la alternativa la de un modelo híbrido o uno 100% eléctrico.

La razón de esa decisión fue confirmada por varios concesionarios de esa marca china y otras similares, quienes se sorprendieron con una inusual cantidad de personas consultando precios y características de “los autos del barco”.

“Fue muy curioso lo ocurrido porque repentinamente, sin mirar la marca que vendemos (que no es BYD), empezó a entrar gente a las concesionarias para preguntar por esos modelos que vieron en los medios. Nos vino bien a todos, y aunque no se cerraron tantas operaciones, la curiosidad ya quedó instalada y probablemente genere ventas”, confesó el gerente de ventas de un concesionario rival de la marca BAIC.

La llegada de esos 5.800 vehículos se dio en el marco de la finalización de los arribos a Argentina del primer grupo de autos habilitados por el cupo del Gobierno para ser importados sin pagar el arancel extrazona del 35% que establece el Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que tiene Argentina con Brasil.

El impacto del barco de BYD que llegó a Zárate a mediados de enero fue de magnitud para el mercado automotor argentino. (Foto AP/Victor R. Caivano)

Ese cupo tiene validez por 5 años, entre 2025 y 2029 inclusive, y sólo permite el ingreso anual de 50.000 vehículos con esta tecnología bajo ese régimen impositivo excepcional. El plazo para arribar al país de los autos correspondientes al año inicial era el 31 de enero, lo que motivó que además de ese buque de origen chino, en otros embarques llegaran casi 20.000 autos entre diciembre de 2025 y el pasado enero. Por ese motivo, en el primer mes del año se produjo una llegada mayor de automóviles al mercado local.

Mientras se produce este fenómeno que cambiará sustancialmente el mix de autos convencionales y electrificados en Argentina, las operaciones del primer mes del año de venta de autos 0 km de estas categorías volvió a mostrar un crecimiento progresivo, acorde a la entrada de más modelos y versiones, que multiplica por 5 el promedio mensual de 2025.

La marca que más autos 100% eléctricos patentó en el comienzo del año fue precisamente BYD, que registró un total de 386 vehículos y se quedó con el 72,4% de las operaciones de este tipo de tecnología.

Los autos 100% eléctricos crecieron 5 veces sus ventas en enero respecto al promedio de los 12 meses anteriores . REUTERS/Annegret Hilse

En segundo lugar quedó Chevrolet con 37 unidades y el 6,9% del mercado de eléctricos. El tercer lugar quedó empatado entre dos marcas, Renault y JMEV con 25 autos cada una y un 4,7%, en tanto que el Top 5 lo cerró el chasis para bus eléctrico Agrale MA 6.0, que no es un automóvil particular sino una plataforma para transporte público de pasajeros. En enero se patentaron 11 unidades, quedando por delante de Volvo con 9 autos, Baic con 8, Coradir, Geely y Great Wall con 6.

En el detalle de los automóviles y sus modelos, el auto eléctrico más patentado fue el B-SUV BYD Yuan Pro, que entregó 210 automóviles, seguido por el BYD Dolphin Mini con 176 unidades, el Chevrolet Spark EUV como único producto eléctrico de GM con el total de unidades de la marca, 37. Después quedó el JMEV Easy 3, un auto compacto urbano con 25 unidades y el Renault Kangoo E-Tech con 24 vehículos.

Después de los 11 chasis Agrale mencionados, aparecieron los 9 Volvo EX30 (B-SUV), 8 Baic EU5 (sedán segmento B), y 6 C-SUV Geely EX5 y Great Wall Ora 3 (hactchback B). La lista de autos eléctricos está compuesta por otros 16 modelos entre los que hay 6 Coradir de los modelos Chiki, Tito y Tita, 3 JAC EV3 y una unidad de Audi Q6 y de Q8, BMW iX2, Mercedes-Benz EQE 500, Renault Mégane E-Tech, Tesla Cyberbeast, Mini Aceman, Arcfox S5, DFSK EC35 y Forthing Friday.

Como dato final de contexto, en enero se vendieron en Argentina 533 autos 100% eléctricos contra 141 del mes de diciembre de 2025. Además, en todo el año pasado se vendieron 1.279 vehículos de esta tecnología, con lo cual solo en un mes ya se patentó el 42% de los 12 meses anteriores acumulados.