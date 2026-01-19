Economía

Llegó a la Argentina el barco chino de la polémica y descargó cerca de 5.800 autos híbridos y eléctricos

Luego de una semana de expectativas y cruces entre opositores y Gobierno por la política de apertura al mercado mundial, el Changzhou entró a puerto en Argentina con el embarque más grande de vehículos importados de la historia

El BYD Changzhou llegó este lunes a Argentina y descargó más de 5.000 autos en Terminal Zárate

El polémico barco que causó controversias y debates entre el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y políticos opositores como Miguel Angel Pichetto en la última semana, finalmente llegó a puerto en Argentina.

Este lunes 19 de enero, el BYD Changzhou, un buque de última generación construido para el transporte de vehículos de nueva energía, arribó a Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires, con un embarque no oficializado de unos 5.800 automóviles provenientes de China, que están alcanzados por el beneficio de poder importarse desde países extrazona sin pagar el arancel común Mercosur del 35%, debido a que se trata de autos híbridos y eléctricos.

Como parte de una estrategia comercial entendible por ser un jugador de relevancia en el mercado, el comunicado de la compañía que desde septiembre vende sus productos en Argentina indicó que se recibieron más de 5.000 autos híbridos y eléctricos de la marca BYD, y que el evento de este lunes representa el primer desembarco de gran magnitud con vehículos orientados a fortaleces la estrategia de electromovilidad de la automotriz china en el país.

La flota de barcos de BYD consta de 8 buques como el Changzhou. Entre ellos el BYD Explorer No. 1 de la foto, que hizo varios viajes a Brasil en los últimos dos años.

Pero más allá de la expansión de una marca asiática en el mercado, la llegada de este buque es todo un hito en la logística automotriz mundial, ya que es un navío diseñado específicamente para transportar automóviles y reducir el impacto ambiental del transporte marítimo.

Con una eslora de 199,9 metros y capacidad para hasta 7.000 vehículos, el buque está equipado con un sistema de propulsión de doble combustible LNG, lo que permite disminuir de manera considerada las emisiones de carbono en cada trayecto internacional.

Stephen Deng, Country Manager de la marca en Argentina, dijo en el evento de descarga de los autos que “con una flota propia de última generación nos permite operar con escala, eficiencia y menores emisiones, acompañando el crecimiento sostenido del mercado argentino de vehículos de nueva energía. Este hito refleja una visión de largo plazo en Argentina: invertir, ampliar de manera sostenida nuestra red de concesionarios en todo el territorio nacional y poner a disposición del mercado local tecnología de vanguardia, respaldada por una infraestructura sólida y una propuesta integral que acompaña a los clientes en cada etapa de la adopción de nuevas energías”, afirmó el ejecutivo.

Los BYD Mini Dolphin son parte del embarque que llegó a Argentina este lunes 19 de enero. Son autos 100% eléctricos de bajo costo de adquisición.

Durante 2025, BYD se consolidó como la marca líder en ventas de vehículos 100 % eléctricos en todo el mundo y lo hizo también en sus primeros meses de operación en el país, logrando el primer puesto del segmento en un periodo breve de tres meses. El nuevo embarque refuerza la posición de la compañía y su plan de expansión en el mercado argentino, con una red de concesionarios en crecimiento y la incorporación de nuevos modelos.

Como parte de ese plan, este lunes se presentó un nuevo modelo, el ATTO 2 DM-i, un SUV urbano híbrido enchufable que incorpora una nueva tecnología llamada DM-i, diseñada para lograr una mayor eficiencia en el uso de la energía. El plan de BYD para 2026 incluye la incorporación de nuevos modelos en distintos segmentos y el fortalecimiento de la infraestructura de concesionarios, con el objetivo de asegurar una cobertura nacional y su correspondiente servicio de posventa.

El buque Changzhou fue construido bajo estándares internacionales y destaca por su flexibilidad para operar en diversas rutas marítimas, acompañando la expansión global de la compañía. El diseño y la ingeniería del buque reflejan el nivel de desarrollo de la industria manufacturera china y su apuesta por soluciones sostenibles.

BYD es una empresa global especializada en innovaciones tecnológicas vinculadas a la movilidad, la energía y la electrónica. Fue fundada en 1994, y opera en más de 100 países y regiones, cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen y figura en la lista Fortune Global 500.

