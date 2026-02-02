Cuánto cobran los caseros en febrero 2026

El salario para caseros en febrero 2026 sigue en $3494,25 por hora, sin aumentos respecto a enero según la última actualización oficial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario de referencia para los caseros en febrero de 2026 se mantiene igual que en enero, sin incrementos adicionales ni nuevas paritarias cerradas durante el primer bimestre del año. La escala vigente responde a la última actualización oficial y sigue rigiendo en todo el país hasta que se acuerde un nuevo ajuste.

El régimen de trabajadores de casas particulares establece que los caseros integran la tercera categoría, encargados de la preservación y cuidado de las viviendas en las que residen por razones laborales.

Cuánto cobra un casero por hora en febrero 2026

En febrero, el valor de la hora para la categoría caseros se ubica en $3.494,25, conforme a la tabla salarial vigente para el sector. El monto corresponde al salario básico y representa el mínimo obligatorio que deben abonar los empleadores registrados. Este valor permanece inalterado respecto al mes anterior, dado que el último acuerdo paritario ya fue incorporado a los haberes de enero.

La cifra resulta relevante para quienes prestan servicios bajo este régimen, tanto en jornadas parciales como completas, y se actualiza en función de las resoluciones emitidas por la autoridad competente.

El pago de la hora trabajada contempla el desarrollo de tareas relacionadas con el mantenimiento, la vigilancia y la administración de la propiedad, incluyendo la residencia del trabajador en el lugar por motivos laborales.

El empleador debe abonar este valor como mínimo, y cualquier suma adicional solo puede surgir de acuerdos individuales o de futuras actualizaciones salariales.

Los caseros integran la tercera categoría del régimen de trabajadores de casas particulares, con tareas de mantenimiento y cuidado de viviendas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el convenio de los caseros

La figura del casero está regulada por el Convenio de Trabajadores de Casas Particulares, que determina derechos y obligaciones tanto para empleadores como para empleados. Según la normativa, quienes desempeñan esta función deben encargarse del cuidado integral de la vivienda y sus instalaciones, así como de la seguridad y el mantenimiento general.

El convenio contempla la posibilidad de que el casero resida en el inmueble, lo que implica prestaciones accesorias como la provisión de alojamiento y, en algunos casos, alimentación.

Todos los empleadores deben registrar a su personal en el sistema de la Administración de Recursos de la Seguridad Social de Casas Particulares (ARCA). El trámite se realiza de manera virtual y no depende de la cantidad de horas contratadas ni de la modalidad de prestación. El empleador debe ingresar el número de CUIL del trabajador, consignar el domicilio laboral, detallar las características del vínculo y emitir mensualmente el recibo de sueldo. Este registro resulta fundamental para el acceso a la seguridad social y el cumplimiento de los aportes obligatorios.

El convenio también prevé la incorporación de sumas extraordinarias acordadas en paritarias, como las otorgadas en la última negociación, que se integran al básico en el mes posterior al pago.

El valor mínimo obligatorio para la hora de casero abarca mantenimiento, vigilancia y administración de la propiedad con residencia laboral incluida

Cómo fue la última paritaria

La paritaria más reciente para el sector de casas particulares, incluyendo la categoría de caseros, cerró en el último trimestre de 2025 y estableció la entrega de un bono extraordinario en noviembre y diciembre. El monto varió en función de la carga horaria:

De 0 a 12 horas semanales: $6.000 por mes.

De 12 a 16 horas semanales: $9.000 por mes.

Más de 16 horas semanales: $14.000 por mes.

La resolución oficial estableció que “dichas sumas serán pagaderas juntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026”.

A partir de este mes, el bono dejó de percibirse como un adicional separado y pasó a formar parte del salario básico, de modo que los haberes de febrero ya lo incluyen en su totalidad. Esta actualización impacta en el monto que figura en los recibos de sueldo y en la base para futuros aumentos.

El convenio de caseros contempla residencia en el inmueble, alojamiento y, en algunos casos, provisión de alimentos por parte del empleador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobran los trabajadores de casas particulares en febrero 2026, según la categoría

El régimen de trabajadores de casas particulares comprende varias categorías con remuneraciones diferenciadas. En febrero de 2026, los montos mínimos para quienes están debidamente registrados son:

Caseros: $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.

Supervisores: perciben un salario superior, según función y responsabilidad.

Personal para tareas generales: accede a un monto básico menor en comparación con la categoría de caseros.

Cuidadores no terapéuticos y asistentes para personas mayores: cuentan con escalas específicas acordes a la especialidad y la carga horaria.

Los valores informados corresponden a la escala establecida por la última resolución oficial y se aplican en todo el territorio nacional. El registro en ARCA constituye una obligación para los empleadores y una garantía para los trabajadores, quienes acceden al sistema de seguridad social bajo las condiciones previstas por la ley.

El sector aguarda la convocatoria a una nueva instancia de negociación salarial para los próximos meses, que podría determinar ajustes sobre la escala vigente a partir de marzo. Hasta entonces, los caseros y el resto de los trabajadores de casas particulares perciben sus haberes según los valores actuales.