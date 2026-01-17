Bono para empleadas domésticas: cuál es el monto y quiénes lo cobran en enero de 2026

En enero de 2026, el personal de casas particulares comenzó a percibir escalas salariales actualizadas conforme a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Además, corresponde el cobro de un bono no remunerativo, que también fue otorgado en noviembre y diciembre de 2025.
La CNTCP, conformada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Trabajo, resolvió implementar una suba escalonada e incorporar un plus no remunerativo de $14.000 mensuales por tres meses, incluyendo enero de este año, para quienes cumplan jornadas de más de 16 horas a la semana. Para los empleados con entre 12 y 16 horas semanales, el bono será de $9.000; mientras que quienes trabajen menos de 12 horas recibirán $6.000 junto al pago de su salario.
De cuánto es
- Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000
- Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales
- Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales
En simultáneo, a partir del primer mes de 2026, los salarios se ajustan por categoría, modalidad y carga horaria semanal, en el marco del esquema de incrementos y bonos no remunerativos definido para el sector.
Cuánto cobran las empleadas domésticas este mes
En el caso de supervisores, los valores salariales mínimos son de $3.895,56 por hora para quienes trabajan con retiro y de $4.254,05 para quienes no lo hacen, con sueldos mensuales de $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Esta función abarca la coordinación de otros empleados en domicilios o comercios.
Para personal especializado, como cocineros y otras tareas específicas, la remuneración es de $3.696,15 la hora con retiro y $4.039,45 sin retiro; el salario mensual avanza a $452.478,51 y $502.101,03, de acuerdo a los datos oficiales.
Los caseros, encargados del mantenimiento y resguardo de propiedades donde residen, perciben $3.494,25 por hora y un sueldo mensual de $441.806,54 en enero de 2026.
En la categoría de asistencia y cuidado de personas, la escala fija $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales con retiro, y $3.894,43 la hora y $490.745,56 al mes sin retiro.
Para tareas generales —limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores—, la hora con retiro se paga a $3.250,10 y el salario mensual es de $398.722,14. Para la modalidad sin retiro, el valor es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.
Si una persona realiza tareas de distintas categorías, corresponde abonar el salario de la función de mayor nivel. Al mismo tiempo, se suma un adicional del 1% por cada año completo trabajado, vigente desde septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020.
En las zonas desfavorables, los trabajadores reciben un 30% adicional sobre el salario mínimo. Este beneficio aplica a quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.
Valores de cada categoría
Supervisores
- Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
- Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes
Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)
- Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
- Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes
Caseros
- $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)
- Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
- Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes
Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)
- Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
- Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes