Bono para empleadas domésticas: cuál es el monto y quiénes lo cobran en enero de 2026

Durante el primer mes del año, quienes trabajan en casas particulares percibirán un monto extra no remunerativo junto con una actualización de sus salarios. Cómo quedó la escala salarial

Las empleadas domésticas cobran un bono no remunerativo de entre $6.000 y $14.000 en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En enero de 2026, el personal de casas particulares comenzó a percibir escalas salariales actualizadas conforme a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Además, corresponde el cobro de un bono no remunerativo, que también fue otorgado en noviembre y diciembre de 2025.

La CNTCP, conformada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Trabajo, resolvió implementar una suba escalonada e incorporar un plus no remunerativo de $14.000 mensuales por tres meses, incluyendo enero de este año, para quienes cumplan jornadas de más de 16 horas a la semana. Para los empleados con entre 12 y 16 horas semanales, el bono será de $9.000; mientras que quienes trabajen menos de 12 horas recibirán $6.000 junto al pago de su salario.

  • Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000
  • Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales
  • Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

En simultáneo, a partir del primer mes de 2026, los salarios se ajustan por categoría, modalidad y carga horaria semanal, en el marco del esquema de incrementos y bonos no remunerativos definido para el sector.

El personal del servicio doméstico recibirá un incremento en enero de 2026.

Cuánto cobran las empleadas domésticas este mes

En el caso de supervisores, los valores salariales mínimos son de $3.895,56 por hora para quienes trabajan con retiro y de $4.254,05 para quienes no lo hacen, con sueldos mensuales de $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Esta función abarca la coordinación de otros empleados en domicilios o comercios.

Para personal especializado, como cocineros y otras tareas específicas, la remuneración es de $3.696,15 la hora con retiro y $4.039,45 sin retiro; el salario mensual avanza a $452.478,51 y $502.101,03, de acuerdo a los datos oficiales.

Los caseros, encargados del mantenimiento y resguardo de propiedades donde residen, perciben $3.494,25 por hora y un sueldo mensual de $441.806,54 en enero de 2026.

En la categoría de asistencia y cuidado de personas, la escala fija $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales con retiro, y $3.894,43 la hora y $490.745,56 al mes sin retiro.

Para tareas generales —limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores—, la hora con retiro se paga a $3.250,10 y el salario mensual es de $398.722,14. Para la modalidad sin retiro, el valor es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.

En las zonas consideradas desfavorables, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona realiza tareas de distintas categorías, corresponde abonar el salario de la función de mayor nivel. Al mismo tiempo, se suma un adicional del 1% por cada año completo trabajado, vigente desde septiembre de 2021 y calculado desde septiembre de 2020.

En las zonas desfavorables, los trabajadores reciben un 30% adicional sobre el salario mínimo. Este beneficio aplica a quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Valores de cada categoría

Supervisores

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

