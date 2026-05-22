Sigue la polémica por un candidato a presidente de la Sociedad Rural cuya hija es vegana: qué le dijo a los miembros de la entidad

Marcos Pereda defendió la libertad de pensamiento en su familia y reafirmó su historia ganadera

El conflicto en la cima de la Sociedad Rural Argentina sumó un nuevo episodio tras la difusión de las declaraciones de la hija de Marcos Pereda, quien se presenta como candidato a la presidencia de la entidad y pertenece a la quinta generación de productores ganaderos. En una carta dirigida a los socios, Pereda abordó la situación familiar y delimitó su postura sobre el rol del sector agropecuario, en un contexto de tensión política por la conducción de la institución.

Pereda abrió su mensaje con una referencia clara a su doble rol: “Escribo estas líneas desde mi lugar de productor agropecuario y dirigente comprometido con el campo argentino y también como padre”. La exposición pública de su familia, tras conocerse que su hija Milagros es vegana, generó repercusiones en medio del debate interno por el liderazgo de la organización.

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El candidato explicó que las declaraciones de su hija “tomaron mucha difusión” a partir de una entrevista realizada en diciembre del año anterior, y aclaró que siempre promovió la “libertad de pensamiento, el respeto y la posibilidad de que cada uno pueda expresar sus propias ideas con absoluta autonomía”. Remarcó: “Respeto profundamente a mis hijos y valoro que tengan opiniones propias, aun cuando en algunos temas —como en cualquier familia— no necesariamente las comparta”.

Enfatizó su perfil y su historia dentro del sector: “Quienes me conocen bien saben que soy frontal y transparente, que no uso doble discurso, que digo lo que pienso y lo que siento y que jamás acomodo mis convicciones según las circunstancias. Soy quinta generación de productores ganaderos, trabajo desde hace décadas en el sector agropecuario y nunca dejé de defender a nuestra ganadería y a la carne argentina”. La mención a la tradición familiar funcionó como una reafirmación de su pertenencia al mundo rural y su vínculo con la actividad ganadera.

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En la carta, Pereda dedicó un tramo a detallar su visión sobre el futuro del campo: “Mi verdadera vocación es contribuir a generar las condiciones para que el campo argentino despliegue todo su enorme potencial: fortalecer tanto a nuestra agricultura como a nuestra ganadería, seguir posicionando a la carne argentina —la mejor del mundo— y al resto de nuestros productos en los mercados internacionales, producir más y mejor, mejorar la competitividad de nuestros productores y lograr que el enorme esfuerzo del interior se traduzca en más infraestructura, mejores caminos, rutas y desarrollo para nuestras comunidades”.

En medio de la disputa por la presidencia de la Sociedad Rural, Pereda expresó su malestar por el uso mediático de la vida privada: “Me parece muy triste que una discusión institucional legítima, que debería centrarse en ideas, propuestas, modelos de gestión y en el respeto por la alternancia institucional, haya derivado en la utilización pública de declaraciones de mi hija para intentar afectarme personalmente. El debate y las diferencias son parte natural de cualquier proceso democrático. Pero involucrar a los hijos para intentar dañar a una persona es un límite que no debiéramos cruzar”.

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A lo largo del texto, Pereda insistió en la importancia de los valores. Enumeró: “Hay valores que no deberíamos perder nunca: la verdad, la palabra dada, la transparencia, la tolerancia frente al que piensa distinto, los códigos básicos de convivencia y el respeto por la familia”. El dirigente agradeció el apoyo recibido de parte de colegas: “Agradezco sinceramente a todos los socios, amigos y productores que en estos días me hicieron llegar su afecto, su solidaridad y su apoyo. Ese acompañamiento me da todavía más convicción para seguir trabajando con serenidad, entusiasmo y el compromiso de siempre por una Sociedad Rural Argentina más fuerte y representativa”.

La carta también incluyó una invitación a mantener la unidad de la entidad y a continuar con el debate sobre su rumbo: “Los invito a seguir trabajando juntos para renovar y fortalecer nuestra Sociedad Rural Argentina”.

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En el contexto de la puja por la presidencia, la controversia por las declaraciones de Milagros Pereda se instaló en la agenda del sector y marcó un contrapunto entre la vida privada y el debate institucional. Mientras tanto, las palabras de Pereda buscaron dejar en claro su postura sobre la libertad de pensamiento dentro de la familia y su compromiso con el legado productivo. El dirigente remarcó que “el hecho de plantear que debemos honrar la palabra dada, respetar las reglas institucionales y promover una visión diferente para el futuro de la Sociedad Rural Argentina ha derivado, muchas veces, en descalificaciones y agravios personales en lugar de enriquecer una discusión sana sobre ideas, renovación y proyectos para nuestra institución”.

El mensaje de Pereda se inscribió en medio de un clima de alta exposición mediática para la dirigencia de la Sociedad Rural, a pocos días de una definición interna clave. La misiva circuló entre los socios como respuesta directa a quienes buscaron vincular sus posiciones personales con los dichos de su hija y como un llamado a retomar el cauce institucional.

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