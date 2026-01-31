Economía

Semana financiera: los activos argentinos consolidaron la racha alcista y el riesgo país quebró los 500 puntos

El S&P Merval ganó 3,4% y las acciones argentinas avanzaron hasta 14% en Wall Street. Los bonos en dólares ganaron 2% y el riesgo país quedó en mínimos desde 2018. El dólar subió a $1.465 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 176 millones en el mercado

Guardar
Las aciones y los bonos
Las aciones y los bonos argentinos consolidaron un positivo enero.

Las acciones y los bonos argentinos completaron una semana con balance a favor, sujetos en las rondas de negocios del jueves y el viernes últimos al vaivén internacional, mientras que el dólar experimentó un leve empuje al alza, comportamiento propio del fin de mes.

Los indicadores salientes correspondieron a la continuidad de las compras de divisas que efectuó el Banco Central en el mercado de cambios y al descenso del riesgo país debajo de los 500 puntos básicos por primera vez desde 2018.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió en la semana un 3,4%, a 3.199.553 puntos, y tocó un récord nominal de intradiario en pesos de 3.296.502 puntos del miércoles por la mañana. El panel de acciones líderes exhibió a lo largo de enero un progreso de 4,5% medido en pesos y de 6% en dólares, en este último caso, por encima de los 2.100 puntos por primera vez en un año.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacó el desempeño semanal de Vista Energía (+14%) e YPF (+9%, a USD 39,79), apuntalados por el ascenso del petróleo (+7,8%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 2% semanal, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó unos 30 puntos básicos, en los 495 puntos básicos, después de marcar un mínimo desde junio 2018 en los 475 puntos el jueves temprano.

“Cierra un enero memorable para los activos argentinos. El apoyo brindado por la sociedad a la actual gestión en las elecciones de medio término fue el fondo de escena. Un contexto internacional que viene siendo muy beneficioso para países emergentes y commodities agregó color al cuadro. El dólar se mantuvo estable, instrumentos de renta fija en pesos y dólares tuvieron buenos rendimientos y el equity argentino casi volvió a niveles máximos. Un enero que fue un cuadro para enmarcar", definieron los expertos de IEB.

“Mientras la Argentina define su estrategia financiera para 2026, el contexto externo se muestra receptivo con los países emergentes y con emisores de deuda relegados. Fue el caso de Ecuador esta semana: tras varios años de ausencia en los mercados internacionales, concretó una operación de recompra y emisión de nuevos títulos por un total de USD 4.000 millones”, indicó un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“Los inversores no sólo valoran los sólidos avances en la compra de reservas durante enero, sino que también crece la expectativa por una eventual estrategia de liability-management (gestión de pasivos) que permita descomprimir los vencimientos de los próximos años. Esto se origina en la importante compresión del riesgo país, la muy buena recepción que tuvo la operación de Ecuador y la fuerte demanda que reciben en el exterior las emisiones de empresas y provincias", consideró el economista Gustavo Ber.

El Banco Central compró divisas en las cinco ruedas operativas del mercado de cambios por un total de USD 176 millones, para acumular en enero un saldo a favor de 1.157 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas restaron USD 1.059 millones en la semana, para terminar en los USD 44.502 millones, aunque en el mes crecieron en USD 3.337 millones, con apoyo de una suba de 13% del oro y la absorción de divisas de la entidad en el mercado.

“El BCRA desaceleró el ritmo de compras de divisas en un contexto en el que las monedas de los mercados emergentes se están apreciando de manera generalizada; es decir, cuando podría haber ido contra el viento y acelerado la acumulación de reservas”, aportó el equipo de de Research de Adcap Grupo Financiero.

El dólar mayorista concluyó a 1.447 pesos. A lo largo de la última semana el tipo de cambio oficial avanzó 14 pesos o un 1 por ciento. En tanto en enero registró un ligero descenso de ocho pesos o 0,5% respecto de los $1.455 del cierre de 2025.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 14 pesos, muy por encima de los 3 pesos de aumento de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.563,51, que dejó al dólar mayorista a 116,51 pesos o un 8,1% de ese límite de libre flotación, que en base a la inflación de 2,8% de diciembre se ampliará para el cierre de febrero a 1.607,29 pesos.

El dólar al público finalizó a $1.465 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se encareció diez pesos o 0,7% en la semana, mientras que a lo largo de enero recortó 15 pesos o 1 por ciento.

Por otro lado, la cotización blue cerró a $1.470 para la venta, en un mínimo desde el 12 de diciembre último. En la semana descontó 15 pesos (-1%) y a lo largo de enero descendió 60 pesos o 3,9 por ciento.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAriesgo país ArgentinaWall Streetbandas cambiariasAccionesBonosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los caños del gasoducto: la denuncia de Techint por antidumping nunca llegó y quedó en una amenaza que el Gobierno rechazó

El grupo empresario había anticipado una medida para que se investigue a Welspun tras perder una licitación calve en Vaca Muerta. Sin embargo, la presentación no se materializó y derivó en un conflicto con el oficialismo

Los caños del gasoducto: la

Las reservas netas del Banco Central son negativas en USD 14.100 millones, según el cálculo que utiliza el FMI

El dato fue incluido en un informe del BCRA y será uno de los que supervisará el Fondo Monetario en el próximo monitoreo de las metas comprometidas por el equipo de Luis Caputo

Las reservas netas del Banco

Ajuste del Impuesto a los Combustibles: el Gobierno resignó USD 147 millones en enero para evitar mayor inflación

Economía postergó la recuperación de la alícuota histórica con una actualización parcial. Se esperan impactos mayores con la nueva metodología del IPC

Ajuste del Impuesto a los

Qué factores pueden limitar o potenciar la compra de dólares por parte del BCRA en febrero

El cambio de rumbo de la política cambiaria fue claro en enero. Analistas explican cómo la oferta agrícola, la deuda, la demanda de dólares por turismo y las tasas de interés pueden impactar en el mes

Qué factores pueden limitar o

Cuáles son las 4 condiciones para que se multipliquen las inversiones, las exportaciones y el empleo minero

En 2025 el sector exportó por más de USD 6.000 millones, suma que según un flamante estudio hacia 2035 podría triplicarse en un “escenario base” y más que cuadruplicarse en uno favorable. RIGI y cobre, salarios, provincias productoras y comparación con países mineros

Cuáles son las 4 condiciones
DEPORTES
Joe Cole y el recuerdo

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Susana Giménez sigue festejando su

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

INFOBAE AMÉRICA

Joe Cole y el recuerdo

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Estados Unidos respalda fallo sobre puertos en Panamá y el mercado reacciona a la anulación

70 años sin A. A. Milne: la historia del escritor que creó a “Winnie Pooh”

Capital panameña estará sin agua potable por 18 horas este sábado

Tensión en Irán: reportan al menos ocho explosiones en diversas ciudades del país