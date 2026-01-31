Semana financiera: los activos argentinos consolidaron la racha alcista y el riesgo país quebró los 500 puntos

Las aciones y los bonos argentinos consolidaron un positivo enero.

Las acciones y los bonos argentinos completaron una semana con balance a favor, sujetos en las rondas de negocios del jueves y el viernes últimos al vaivén internacional, mientras que el dólar experimentó un leve empuje al alza, comportamiento propio del fin de mes.

Los indicadores salientes correspondieron a la continuidad de las compras de divisas que efectuó el Banco Central en el mercado de cambios y al descenso del riesgo país debajo de los 500 puntos básicos por primera vez desde 2018.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió en la semana un 3,4%, a 3.199.553 puntos, y tocó un récord nominal de intradiario en pesos de 3.296.502 puntos del miércoles por la mañana. El panel de acciones líderes exhibió a lo largo de enero un progreso de 4,5% medido en pesos y de 6% en dólares, en este último caso, por encima de los 2.100 puntos por primera vez en un año.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacó el desempeño semanal de Vista Energía (+14%) e YPF (+9%, a USD 39,79), apuntalados por el ascenso del petróleo (+7,8%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 2% semanal, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó unos 30 puntos básicos, en los 495 puntos básicos, después de marcar un mínimo desde junio 2018 en los 475 puntos el jueves temprano.

“Cierra un enero memorable para los activos argentinos. El apoyo brindado por la sociedad a la actual gestión en las elecciones de medio término fue el fondo de escena. Un contexto internacional que viene siendo muy beneficioso para países emergentes y commodities agregó color al cuadro. El dólar se mantuvo estable, instrumentos de renta fija en pesos y dólares tuvieron buenos rendimientos y el equity argentino casi volvió a niveles máximos. Un enero que fue un cuadro para enmarcar", definieron los expertos de IEB.

“Mientras la Argentina define su estrategia financiera para 2026, el contexto externo se muestra receptivo con los países emergentes y con emisores de deuda relegados. Fue el caso de Ecuador esta semana: tras varios años de ausencia en los mercados internacionales, concretó una operación de recompra y emisión de nuevos títulos por un total de USD 4.000 millones”, indicó un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“Los inversores no sólo valoran los sólidos avances en la compra de reservas durante enero, sino que también crece la expectativa por una eventual estrategia de liability-management (gestión de pasivos) que permita descomprimir los vencimientos de los próximos años. Esto se origina en la importante compresión del riesgo país, la muy buena recepción que tuvo la operación de Ecuador y la fuerte demanda que reciben en el exterior las emisiones de empresas y provincias", consideró el economista Gustavo Ber.

El Banco Central compró divisas en las cinco ruedas operativas del mercado de cambios por un total de USD 176 millones, para acumular en enero un saldo a favor de 1.157 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas restaron USD 1.059 millones en la semana, para terminar en los USD 44.502 millones, aunque en el mes crecieron en USD 3.337 millones, con apoyo de una suba de 13% del oro y la absorción de divisas de la entidad en el mercado.

“El BCRA desaceleró el ritmo de compras de divisas en un contexto en el que las monedas de los mercados emergentes se están apreciando de manera generalizada; es decir, cuando podría haber ido contra el viento y acelerado la acumulación de reservas”, aportó el equipo de de Research de Adcap Grupo Financiero.

El dólar mayorista concluyó a 1.447 pesos. A lo largo de la última semana el tipo de cambio oficial avanzó 14 pesos o un 1 por ciento. En tanto en enero registró un ligero descenso de ocho pesos o 0,5% respecto de los $1.455 del cierre de 2025.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 14 pesos, muy por encima de los 3 pesos de aumento de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.563,51, que dejó al dólar mayorista a 116,51 pesos o un 8,1% de ese límite de libre flotación, que en base a la inflación de 2,8% de diciembre se ampliará para el cierre de febrero a 1.607,29 pesos.

El dólar al público finalizó a $1.465 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se encareció diez pesos o 0,7% en la semana, mientras que a lo largo de enero recortó 15 pesos o 1 por ciento.

Por otro lado, la cotización blue cerró a $1.470 para la venta, en un mínimo desde el 12 de diciembre último. En la semana descontó 15 pesos (-1%) y a lo largo de enero descendió 60 pesos o 3,9 por ciento.