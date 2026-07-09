La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerró en baja y el riesgo país se acercó a los 400 puntos

La Bolsa de Nueva York cerró la jornada con subas en los principales índices y caídas en la mayoría de los activos argentinos (Reuters)

El mercado de Nueva York finalizó la jornada del jueves con un avance de sus principales índices y un repunte de las acciones tecnológicas, mientras la mayoría de los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registraron retrocesos. El día transcurrió en un contexto particular para la Argentina, ya que el feriado por el Día de la Independencia mantuvo cerrada la Bolsa de Buenos Aires y trasladó toda la operatoria de títulos locales a los mercados internacionales.

El Nasdaq Composite subió 1,3% y lideró las alzas, seguido por el S&P 500, que mejoró 0,8%, y el Dow Jones Industrial Average, con un incremento de 0,27%. Así lo informó Yahoo Finance, que además atribuyó el buen desempeño de la plaza neoyorquina al renovado interés de los inversores en el sector tecnológico, impulsado por la inminente salida a cotización de SK Hynix en Estados Unidos. El entusiasmo por la oferta pública inicial de la empresa surcoreana se reflejó en una demanda siete veces superior a la cantidad de acciones disponibles, lo que revitalizó a las tecnológicas tras la reciente corrección de los papeles del sector.

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Mientras tanto, el contexto internacional registró una nueva escalada en la tensión entre Estados Unidos e Irán, que intercambiaron ataques y pusieron a prueba la frágil tregua vigente en Medio Oriente. Yahoo Finance precisó que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos sobre 90 objetivos iraníes y que la respuesta de Irán incluyó ataques en otros países aliados de Washington en la región. A pesar de ese escenario, los mercados financieros lograron dejar en segundo plano la preocupación geopolítica y se concentraron en las perspectivas de crecimiento de la tecnología y la inteligencia artificial.

El panorama en Wall Street se completó con una caída del 2,47% en el precio del petróleo, lo que revirtió parte de las subas de la rueda anterior. La cotización del crudo reflejó la cautela de los operadores ante las señales contradictorias que llegan desde Medio Oriente y la dificultad para avanzar hacia una solución estable en la zona.

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Dentro de este marco internacional, los activos argentinos operaron exclusivamente en el exterior. Los papeles de empresas locales que cotizan en Wall Street mostraron en su mayoría bajas, con algunas excepciones puntuales. El cuadro de variaciones porcentuales del día fue el siguiente:

Globant subió 4,58%, Tenaris avanzó 1,32% y Telecom Argentina mejoró 0,73%. El resto de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York terminó el día con descensos. Mercado Libre perdió 0,09%, Ternium retrocedió 0,36%, Banco BBVA Argentina cayó 0,41%, Transportadora de Gas del Sur bajó 0,46%, Banco Macro cedió 0,61% y Corporación América Airports descendió 0,81%.

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Los descensos también alcanzaron a IRSA (-1,11%), Cresud (-1,23%), Loma Negra (-1,40%), Central Puerto (-1,50%), Pampa Energía (-1,61%), Edenor (-1,64%), Grupo Financiero Galicia (-1,71%), YPF (-1,82%), Adecoagro (-2,16%), Vista Energy (-2,28%) y Grupo Supervielle (-2,82%). El comportamiento negativo fue predominante, reflejando la cautela de los inversores extranjeros frente a los activos argentinos en un día sin referencia local.

El mercado de deuda también registró operaciones en el exterior. Los bonos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia positiva, lo que permitió que el riesgo país argentino, medido por el banco JP Morgan, recortara cinco unidades y se ubicara en 404 puntos. Operadores consultados por Yahoo Finance vincularon el repunte de los bonos a un mayor apetito por activos emergentes y a la búsqueda de oportunidades en mercados alternativos, en un contexto de volatilidad global y persistente incertidumbre sobre el rumbo de la economía argentina.

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Las operaciones de los títulos públicos se concentraron en las plazas internacionales, ya que la ausencia de actividad en la Bolsa de Buenos Aires limitó la liquidez y trasladó todo el flujo al exterior. Los analistas remarcaron que, si bien el ajuste del riesgo país mantiene a la Argentina en niveles relativamente bajos respecto de semanas anteriores, la volatilidad internacional y los desafíos internos siguen condicionando el panorama de los activos domésticos.

En el frente macroeconómico internacional, la atención de los inversores globales estuvo puesta en los datos de empleo de Estados Unidos. El informe semanal sobre solicitudes de subsidio por desempleo mostró una variación mínima respecto de la semana anterior, según Yahoo Finance. Los participantes del mercado monitorean de cerca estos indicadores, ya que pueden influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre la política de tasas de interés.

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Además, el consumo en la principal economía del mundo mostró señales de moderación. La empresa Pepsi superó las previsiones de ingresos, pero advirtió que los estadounidenses mantienen cautela a la hora de gastar, producto de las persistentes preocupaciones económicas. Esta tendencia repercute en la dinámica de los mercados, ya que pone en duda la solidez de la recuperación del consumo y puede afectar la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal.

La jornada bursátil en Nueva York estuvo marcada por la confluencia de factores internacionales y domésticos que definieron el comportamiento de los activos argentinos. El feriado por el Día de la Independencia dejó a la plaza local sin actividad y trasladó toda la referencia de precios al exterior, donde la mayoría de las acciones locales finalizó en baja y los bonos lograron avances moderados. El movimiento del riesgo país confirmó el tono positivo de la deuda soberana, en un escenario que combinó volatilidad internacional, expectativa tecnológica y el impacto de las tensiones geopolíticas.

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