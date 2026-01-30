Economía

Enero cierra con fuertes subas de acciones locales, acumulación de reservas y desaceleración de la inflación

El Banco Central reiteró que están dadas las condiciones para continuar con la remonetización de la economía a través de la compra de dólares. El índice Merval medido en moneda dura se acerca a los máximos del año pasado

Guardar
La fase 4 del plan
La fase 4 del plan monetario superó las expectativas del Gobierno. REUTERS/Matias Baglietto

El escenario que deja el primer mes del año superó las expectativas de los inversores y del propio Gobierno. Todas las variables financieras jugaron muy a favor en un contexto internacional también positivo. Desde el segundo día hábil del año el Banco Central empezó a comprar dólares para acumular reservas y suma USD 1.100 millones en el mes, en lo que fue el inicio de la fase 4 del plan monetario.

El gran momento financiero en el arranque del 2026 se trasladó al mercado. En el caso de los bonos en dólares, el aumento de la demanda llevó a que el riesgo país finalmente perfore en los últimos días los 500 puntos básicos. Si no hay grandes sorpresas en el contexto internacional, todo indica que hay espacio para que los bonos continúen ganando terreno.

El próximo objetivo del Gobierno es llegar a los 400 puntos básicos. Hasta ese momento no habrá planes para salir a financiarse en los mercados internacionales. “No vamos a convalidar las tasas actuales, son demasiado altas todavía para los fundamentos que tiene la economía”, aseguran en el equipo económico.

Otro de los datos muy positivos que deja enero es que las compras de dólares del Central no repercutieron en el tipo de cambio, que termina bajando levemente en el mes. Esto significa que la demanda de divisas del sector privado se mantiene en niveles bajos, especialmente para atesoramiento.

La “cosecha” del BCRA en enero superó todas las expectativas y abre buenas perspectivas para lo que podría suceder sobre todo en el segundo trimestre. Se espera que con la liquidación de divisas provenientes de la cosecha gruesa haya mucho más espacio para seguir comprando.

El nuevo esquema de remonetización que puso en marcha el BCRA estima un piso de compras de USD 10.000 millones con la consiguiente emisión de pesos que no se esterilizan. Pero si las condiciones acompañan, especialmente en lo referido al flujo de divisas, podría llegarse a los 17.000 millones de dólares.

La expansión de los agregados monetarios no está teniendo impacto al menos por ahora en los precios. De hecho, la inflación apunta a una clara desaceleración en enero. El relevamiento de la consultora LCG para la cuarta semana del mes arrojó un incremento de 0,8% mensual en alimentos, contra 2,3% de diciembre. Por lo tanto parece un hecho que el índice de este mes debería dar sensiblemente por debajo del 2,8% de diciembre.

“El BCRA considera que están dadas las condiciones para priorizar el abastecimiento de la demanda de dinero a través de la compra de divisas durante el 2026, facilitando el objetivo de acumulación de reservas internacionales”, aseguró la entidad al divulgar ayer el Informe de Política Monetaria (IPOM).

Otro de los datos centrales es la fuerte suba de las acciones en enero, continuando con la tendencia alcista que arrancó a partir de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas. Algunos papeles incluso llegaron a máximos históricos como el caso de Vista Energy, que en las últimas horas tocó los USD 60 y acumula una suba de 20% en dólares en solo un mes.

Varios ADR de compañías argentinas tuvieron una suba destacada en la bolsa neoyorkina. Banco Macro subió casi 16%, Telecom 18% (sobre todo luego de la venta del 50% de Personal Pay a Macro), mientras que Corporación América acumula una suba del 14%. En el caso de YPF, la suba llega a 10% y el ADR quedó a punto de superar los USD 40. Los máximos de los últimos años los tocó en enero de 2025, cuando llegó a los 45 dólares.

El índice Merval medido en dólares (según la cotización del Contado con Liquidación) ya se ubica por encima de los 2.100 dólares. El máximo que había alcanzado en la actual gestión fue de 2.400 dólares hace un año. La turbulencia cambiaria y la incertidumbre política provocaron una abrupta baja, que fue recuperando de manera sostenida después de las elecciones de octubre.

Temas Relacionados

ReservasRiesgo paísInflaciónBanco CentralDólarAccionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las tensiones geopolíticas alteran los mercados pero benefician a la Argentina por un inesperado motivo

El conflicto entre Estados Unidos e Irán potencia el alza del oro y otros metales, lo que fortalece las reservas del Banco Central. Qué ocurre con el petróleo

Las tensiones geopolíticas alteran los

Audiencia clave: la UTA y las empresas se reúnen otra vez para evitar un paro de colectivos

A las 11 comienza la reunión entre las partes donde se debe definir el aumento salarial de los colectiveros. El gremio anunció que, de no llegar a un acuerdo, realizará medidas de fuerza

Audiencia clave: la UTA y

Sin Vaca Muerta, la producción de crudo registró una fuerte caída en 2025: cómo le fue a cada provincia

Al excluir a Neuquén de las estadísticas surge un escenario delicado. Qué pasó en cada uno de los distritos petroleros

Sin Vaca Muerta, la producción

Subsidios al transporte: el Gobierno impulsa una auditoría y retiene fondos a empresas tras detectar irregularidades

La medida alcanza a las compañías del transporte automotor con inconsistencias detectadas y se aplicará de manera transitoria hasta que finalicen las verificaciones técnicas ordenadas por el Ministerio de Economía

Subsidios al transporte: el Gobierno

Juicio por YPF: en una audiencia con Burford, Argentina volvió a negarse a dar información sobre el oro del BCRA

El Estado ratificó su rechazo a los pedidos de información de Burford Capital y confirmó que el 19 de febrero presentará su descargo frente a la acusación de desacato

Juicio por YPF: en una
DEPORTES
Una historia “de película” y

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

Benzema estalló contra su club en Arabia Saudita por una “humillante e insultante” oferta de renovación del contrato

TELESHOW
Julieta Díaz y Laura Novoa:

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

INFOBAE AMÉRICA

Mucho más allá del meme

Mucho más allá del meme de la ferretería, Diego Capusotto es un crack y lo demuestra en el teatro

El Niño vuelve al radar climático de Panamá

De los rituales aztecas a Patti Smith: por qué el sacrificio nunca pasó de moda en la cultura occidental

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento

Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo