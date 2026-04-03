La suba de la inflación cumple casi un año, pero las proyecciones apuntan a una desaceleración desde abril

La inflación comenzó a acelerarse desde mayo de 2025, aunque las consultoras prevén que descendería en abril. REUTERS/Agustin Marcarian

Todo confluye a que abril se transforme en el mes bisagra para la inflación. Aunque todavía no se conoce el dato final, se estima que marzo podría arrojar un pico de 3% o incluso un poco más. En caso de confirmarse, sería el undécimo mes consecutivo en el que el índice no afloja, arrancando por el 1,5% registrado en mayo del 2025 (piso del gobierno de Javier Milei).

La expectativa de una desaceleración inflacionaria pasa por varios frentes. Algo que sería de ayuda es el anuncio del titular de YPF, Horacio Marín, de dejar en suspenso cualquier aumento adicional de la nafta por 45 días. Es decir, no trasladar la suba del barril de petróleo Brent a los surtidores.

Aunque la suba de 20% de marzo deja un arrastre para abril, si el precio se mantiene estable en las estaciones de servicio a lo largo del mes, sería de ayuda para que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presente un incremento mucho más reducido este mes.

El economista Fernando Marull proyectó en su último informe que la inflación podría desacelerar en forma significativa en abril. “Para marzo esperamos 3% o podría incluso ser una décima mayor. Para este mes creo que pueda caer a 2,4%, especialmente si la nafta se mantiene estable y sigue cayendo el precio de la carne”.

Un dato clave para este mes es la evolución de alimentos y bebidas. La consultora LCG mide semanalmente el comportamiento del rubro y ya midió una desaceleración en las últimas semanas de marzo. Será clave que en abril el precio de la carne se mantenga estable para ayudar a la desaceleración del índice.

La estabilidad del dólar también resulta un dato fundamental que permite mirar con más optimismo la inflación no solo de abril sino la de los próximos meses. El tipo de cambio vuelve a actuar como un ancla para frenar la suba de precios como ya ocurrió en otras oportunidades. Por lo pronto, la inflación mayorista fue de solo 1% en febrero, especialmente por la caída en precio de insumos importados.

Retomar la desaceleración de la inflación es fundamental para que la gente mantenga una expectativa alta de mejora en la economía. Si bien los datos oficiales muestran niveles de actividad en valores máximos, en realidad son unos pocos sectores los que están en máximos. Muchos otros vienen muy rezagados, como industria, construcción o comercio minorista.

Retomar la senda de desinflación también permitiría que los salarios recuperen terreno perdido en los últimos meses. De los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) surge que en realidad los únicos que le siguen ganando a la suba de precios son los ingresos informales. Pero es difícil que esta dinámica se pueda mantener si la inflación no cede.

Por otra parte, las paritarias se están cerrando en torno al 2% mensual y en algunos gremios con alguna suma no remunerativa adicional. Por lo tanto, es necesario que el índice confluya a esos niveles o los perfore lo antes posible que se produzca esa recuperación del poder adquisitivo.

La inflación interanual en Argentina alcanzó el 33,1% en febrero. El indicador refleja la variación de precios acumulada en los últimos doce meses y confirma una marcada desaceleración respecto de los niveles registrados en años anteriores.

En términos mensuales, el IPC registró un incremento de 2,9% respecto de enero, repitiendo el mismo valor del primer mes del año y acumulando un 5,9% en el primer bimestre de 2026.

Entre los rubros que más incidieron en la suba de precios durante febrero se destacaron vivienda, servicios públicos y alimentos y bebidas, categorías que continúan mostrando incrementos por encima del promedio general de la inflación.