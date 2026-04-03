Las fotos de Anamá Ferreira en Tailandia entre templos emblemáticos y belleza cultural: “Es un viaje espiritual”

La exmodelo compartió postales de la travesía que emprendió en el país asiático (Video: Instagram)

Con una estética cuidada, escenarios imponentes y un mensaje cargado de significado, Anamá Ferreira compartió en sus redes sociales un impactante carrete de imágenes de su reciente viaje a Tailandia. Lejos de tratarse de una simple escapada turística, la exmodelo dejó en claro que esta experiencia tuvo un trasfondo mucho más profundo: “Es un viaje espiritual”, escribió, acompañando las postales que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Desde el primer vistazo, el contenido destaca por su calidad visual. En las imágenes se la puede ver recorriendo algunos de los templos más emblemáticos de Bangkok, con una paleta dominada por los dorados, los azules intensos y los detalles arquitectónicos que caracterizan a la cultura tailandesa. Vestida con tonos claros, sombrero y prendas livianas, Anamá se integra a la escena con un estilo elegante y relajado, acorde al clima y al contexto.

Las imágenes muestran a Anamá Ferreyra recorriendo templos emblemáticos de Bangkok, reflejando detalles dorados e icónicos de la arquitectura tailandesa

El Gran Palacio Real fue uno de los principales destinos de la exmodelo, quien destacó su importancia como símbolo del budismo en Tailandia

Uno de los puntos centrales de su recorrido fue el Gran Palacio Real, uno de los sitios más visitados y simbólicos del país. Allí, la exmodelo posó frente a las imponentes estructuras decoradas con mosaicos y figuras mitológicas, dejando ver no solo la majestuosidad del lugar, sino también su propia conexión con el entorno. En sus palabras, se trata de “la cuna de la religión budismo”, una frase que resume la importancia que le otorga al viaje desde lo espiritual.

En el mismo sentido, también mencionó su visita al templo del Buda Esmeralda, considerado uno de los espacios religiosos más sagrados de Tailandia. La presencia de esta figura, profundamente venerada, aparece como un eje dentro de su experiencia. “En mi casa el Buda siempre tiene un lugar preferencial”, reveló, dejando entrever que su vínculo con esta filosofía no es nuevo, sino que forma parte de su vida cotidiana.

Wat Traimit, con la mayor estatua de oro macizo del mundo, y Wat Pho, famoso por el Buda reclinado, formaron parte del itinerario de Anamá Ferreyra en Tailandia

El carrete fotográfico de Anamá incluye rincones íntimos, flores y momentos espontáneos que aportan un enfoque personal y auténtico al viaje

Otro de los destinos que integraron su itinerario fue Wat Traimit, conocido por albergar la estatua de oro macizo más grande del mundo, con más de cinco toneladas. Las imágenes muestran primeros planos de la escultura, con su característico brillo dorado, en contraste con la serenidad del ambiente. También recorrió Wat Pho, famoso por su gigantesco Buda reclinado, asociado a la tradición del masaje tailandés. Cada uno de estos espacios suma una capa más a la narrativa del viaje, que combina cultura, historia y espiritualidad.

El carrete no se limita a las postales clásicas. También incluye detalles más íntimos y cotidianos: flores, rincones arquitectónicos, interiores de templos y momentos capturados casi al pasar. Esa mezcla le da al contenido un aire más personal, alejándolo del típico registro turístico y acercándolo a una experiencia vivida desde adentro.

A través de sus publicaciones, Anamá Ferreyra transmite un mensaje de energía, conexión espiritual e introspección en su paso por Tailandia

El impacto en redes evidencia una tendencia creciente: figuras públicas como Anamá Ferreyra priorizan destinos de bienestar emocional y viajes con sentido

En la descripción de sus publicaciones, Anamá eligió un tono reflexivo. Habló de energía, de conexión y de la importancia de estos espacios en su camino personal. Para ella, Tailandia no es solo un destino exótico, sino un lugar que invita a la introspección. Esa mirada se traduce en cada imagen, donde la protagonista no es solo ella, sino también el entorno que la rodea.

El impacto en redes fue inmediato. Sus seguidores destacaron la belleza de los paisajes, la estética del contenido y el mensaje que acompaña las fotos. “Hermoso viaje”, “Tailandia es mágica” y “enamora” fueron algunos de los comentarios que se repitieron, reflejando cómo su experiencia logra transmitir algo más allá de lo visual.

La visita de Anamá al templo del Buda Esmeralda refleja la relevancia de esta figura sagrada en su vida espiritual y cotidiana

Además, el carrete se enmarca en una tendencia cada vez más visible entre figuras públicas: la búsqueda de viajes con sentido. Lejos del lujo ostentoso o las vacaciones superficiales, muchas celebridades eligen destinos que les permitan conectar con otras culturas y, al mismo tiempo, con su propio mundo interior. En ese contexto, el viaje de Anamá se alinea con una narrativa contemporánea donde el bienestar emocional y espiritual gana protagonismo.