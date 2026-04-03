Las fotos de Anamá Ferreira en Tailandia entre templos emblemáticos y belleza cultural: “Es un viaje espiritual”

La exmodelo compartió postales de la travesía que emprendió en el país asiático (Video: Instagram)
Con una estética cuidada, escenarios imponentes y un mensaje cargado de significado, Anamá Ferreira compartió en sus redes sociales un impactante carrete de imágenes de su reciente viaje a Tailandia. Lejos de tratarse de una simple escapada turística, la exmodelo dejó en claro que esta experiencia tuvo un trasfondo mucho más profundo: “Es un viaje espiritual”, escribió, acompañando las postales que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.
Desde el primer vistazo, el contenido destaca por su calidad visual. En las imágenes se la puede ver recorriendo algunos de los templos más emblemáticos de Bangkok, con una paleta dominada por los dorados, los azules intensos y los detalles arquitectónicos que caracterizan a la cultura tailandesa. Vestida con tonos claros, sombrero y prendas livianas, Anamá se integra a la escena con un estilo elegante y relajado, acorde al clima y al contexto.
Uno de los puntos centrales de su recorrido fue el Gran Palacio Real, uno de los sitios más visitados y simbólicos del país. Allí, la exmodelo posó frente a las imponentes estructuras decoradas con mosaicos y figuras mitológicas, dejando ver no solo la majestuosidad del lugar, sino también su propia conexión con el entorno. En sus palabras, se trata de “la cuna de la religión budismo”, una frase que resume la importancia que le otorga al viaje desde lo espiritual.
En el mismo sentido, también mencionó su visita al templo del Buda Esmeralda, considerado uno de los espacios religiosos más sagrados de Tailandia. La presencia de esta figura, profundamente venerada, aparece como un eje dentro de su experiencia. “En mi casa el Buda siempre tiene un lugar preferencial”, reveló, dejando entrever que su vínculo con esta filosofía no es nuevo, sino que forma parte de su vida cotidiana.
Otro de los destinos que integraron su itinerario fue Wat Traimit, conocido por albergar la estatua de oro macizo más grande del mundo, con más de cinco toneladas. Las imágenes muestran primeros planos de la escultura, con su característico brillo dorado, en contraste con la serenidad del ambiente. También recorrió Wat Pho, famoso por su gigantesco Buda reclinado, asociado a la tradición del masaje tailandés. Cada uno de estos espacios suma una capa más a la narrativa del viaje, que combina cultura, historia y espiritualidad.
El carrete no se limita a las postales clásicas. También incluye detalles más íntimos y cotidianos: flores, rincones arquitectónicos, interiores de templos y momentos capturados casi al pasar. Esa mezcla le da al contenido un aire más personal, alejándolo del típico registro turístico y acercándolo a una experiencia vivida desde adentro.
En la descripción de sus publicaciones, Anamá eligió un tono reflexivo. Habló de energía, de conexión y de la importancia de estos espacios en su camino personal. Para ella, Tailandia no es solo un destino exótico, sino un lugar que invita a la introspección. Esa mirada se traduce en cada imagen, donde la protagonista no es solo ella, sino también el entorno que la rodea.
El impacto en redes fue inmediato. Sus seguidores destacaron la belleza de los paisajes, la estética del contenido y el mensaje que acompaña las fotos. “Hermoso viaje”, “Tailandia es mágica” y “enamora” fueron algunos de los comentarios que se repitieron, reflejando cómo su experiencia logra transmitir algo más allá de lo visual.
Además, el carrete se enmarca en una tendencia cada vez más visible entre figuras públicas: la búsqueda de viajes con sentido. Lejos del lujo ostentoso o las vacaciones superficiales, muchas celebridades eligen destinos que les permitan conectar con otras culturas y, al mismo tiempo, con su propio mundo interior. En ese contexto, el viaje de Anamá se alinea con una narrativa contemporánea donde el bienestar emocional y espiritual gana protagonismo.