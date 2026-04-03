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Suspendieron las operaciones en una planta de gas en Abu Dhabi por un ataque atribuido a Irán

Las autoridades están gestionando un incidente ocasionado por la caída de metralla en la planta de gas de Habshan, tras la “exitosa interceptación por parte de los sistemas de defensa antiaérea”

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El puerto de Zayed emite humo tras un ataque iraní en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Abdelhadi Ramahi/Archivo)
El puerto de Zayed emite humo tras un ataque iraní en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Abdelhadi Ramahi/Archivo)

Las operaciones en la planta de gas de Habshan fueron suspendidas tras un ataque perpetrado este viernes contra la instalación, lo que generó un incendio sin dejar heridos, según fuentes oficiales.

En un breve comunicado, la oficina de prensa del Gobierno de Abu Dabi informó que las autoridades están gestionando un incidente ocasionado por la caída de metralla en la planta de gas de Habshan, tras la “exitosa interceptación por parte de los sistemas de defensa antiaérea”.

La nota oficial confirmó que las operaciones “se han suspendido mientras las autoridades atienden un incendio”, sin reportar víctimas.

La misma oficina comunicó que se registró otro “incidente resultante de la caída de metralla en la zona de Ajban” tras una nueva interceptación de las defensas antiaéreas. No se ofrecieron detalles adicionales sobre las consecuencias.

Abu Dabi no precisó el origen de ambos ataques pero se atribuyen a Irán.

No se trata del primer ataque contra Habshan. El pasado 19 de marzo, la planta fue cerrada temporalmente por la caída de restos de misiles interceptados.

Durante este viernes, se reportaron otras dos acciones contra infraestructuras energéticas en Kuwait, una de ellas atribuida a Irán.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace poco más de un mes, las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos han interceptado más de 2.000 drones y más de 400 misiles balísticos, según datos del Ministerio de Defensa emiratí.

Un misil interceptado en Emiratos Árabes Unidos (Europa Press/Archivo)
Un misil interceptado en Emiratos Árabes Unidos (Europa Press/Archivo)

El territorio emiratí ha sido el más afectado del golfo Pérsico, y los ataques iraníes, como respuesta a la ofensiva de la coalición entre EEUU e Israel, han impactado gravemente la economía local, que depende en gran medida de la exportación de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz.

En otro orden, el Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación prevista para este viernes sobre un proyecto de resolución que autoriza el uso de fuerza “defensiva” en el estrecho de Ormuz, sin fijar una nueva fecha para el tratamiento de la iniciativa.

Según el programa oficial, el organismo de 15 miembros tenía previsto someter a votación este viernes por la mañana un borrador presentado por Baréin para proteger el transporte marítimo frente a ataques de Irán. Sin embargo, el calendario se modificó el jueves por la noche y, según fuentes citadas por Reuters, la votación se realizará el sábado por la mañana.

Fuentes diplomáticas citadas por AFP indicaron que la razón aducida fue que Naciones Unidas observa el Viernes Santo como día festivo, aunque ese dato ya era conocido cuando se anunció inicialmente la votación.

El texto, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, establece que los Estados miembros podrán actuar de manera unilateral o mediante “asociaciones navales multinacionales voluntarias” para emplear “todos los medios defensivos necesarios y proporcionales a las circunstancias”. El objetivo consiste en garantizar el tránsito marítimo y disuadir intentos de cierre o interferencia en esa vía estratégica.

La iniciativa responde al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho, una de las rutas clave del comercio energético mundial, en represalia por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel que desataron la guerra en la región hace un mes. La interrupción del tránsito afecta el flujo de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes, con impacto directo en los precios internacionales.

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