Economía

Cómo aplicar para vivir gratis en Italia haciendo trabajos de voluntariado

Ciertas organizaciones ofrecen opciones de programas que permiten alojarse y mantenerse en el país a cambio de trabajar en varias ciudades

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Se encuentran opciones en una amplia variedad de destinos, que abarcan desde ciudades históricas como Roma hasta pueblos rurales y localidades costeras
Se encuentran opciones en una amplia variedad de destinos, que abarcan desde ciudades históricas como Roma hasta pueblos rurales y localidades costeras

Italia figura entre los destinos europeos con mayor demanda entre argentinos. Diversas organizaciones brindan la posibilidad de participar en programas de voluntariado, a través de los cuales los viajeros pueden alojarse y recibir manutención sin costo durante varias semanas. Estas iniciativas se desarrollan en el marco de proyectos sociales, ambientales y culturales, lo que permite a los participantes contribuir activamente en distintas áreas mientras recorren el país.

Se encuentran opciones en una amplia variedad de destinos, que abarcan desde ciudades históricas como Roma hasta pueblos rurales y localidades costeras. Estas propuestas se adaptan a diferentes perfiles de participantes y contemplan tanto quienes buscan una experiencia breve como aquellos interesados en una estadía prolongada. La duración de los programas puede variar entre una semana y tres meses.

En primer lugar, algunos de los voluntariados que ofrece la organización Worldpackers son:

Ayudar a regenerar la naturaleza

La propuesta, con lugar en Castiglione di Sicilia, Italia, contempla una dedicación de 25 horas semanales en tareas vinculadas a la cocina, la producción agroecológica y la jardinería. Las actividades incluyen la preparación y el servicio de comidas, así como labores en granjas sustentables —como siembra y cosecha— y trabajos de cultivo en espacios verdes.

A cambio, la iniciativa ofrece dos días libres por semana, alojamiento en modalidad camping y cobertura completa de comidas diarias, con desayuno, almuerzo y cena incluidos durante toda la estadía. Además, se garantiza acceso a internet básico y a un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten realizar tareas remotas.

La propuesta es en Castiglione di Sicilia, Italia, y contempla una dedicación de 25 horas semanales - crédito Freepik
La propuesta es en Castiglione di Sicilia, Italia, y contempla una dedicación de 25 horas semanales - crédito Freepik

El programa también suma beneficios adicionales, como el uso gratuito de lavandería, la participación en tours y excursiones sin costo, clases de idiomas y la posibilidad de acceder a un curso de permacultura, orientado a prácticas sostenibles.

Marineros e instructores de vela

Este voluntariado, en la localidad de Orbetello, requiere una dedicación de 20 horas semanales, centradas principalmente en la enseñanza de deportes. Las tareas incluyen instruir o asistir al anfitrión en la organización de actividades físicas, tanto para huéspedes como para comunidades locales.

A cambio, se ofrecen dos días libres por semana y alojamiento en habitación compartida dentro del equipo. La iniciativa incluye además la cena diaria durante toda la estadía, acceso a internet básico y la posibilidad de utilizar una cocina equipada de manera libre.

Entre los beneficios adicionales se destacan el uso gratuito de lavandería, descuentos en restaurantes cercanos, acceso a eventos y fiestas sin costo, clases de surf y de idiomas, y servicio de traslado al momento de la llegada para facilitar el acceso al lugar.

Construcción de casas en los árboles

En el municipio de Patti, la propuesta contempla una dedicación de 20 horas semanales en tareas vinculadas a actividades artísticas —como pintura, escultura o dibujo—, así como trabajos de pintura y decoración del espacio, construcción y reparación, y labores de jardinería. A diferencia de otras experiencias, el anfitrión requiere el pago de una cuota adicional de 10 euros por día, destinada principalmente a cubrir la alimentación y otros gastos básicos del proyecto.

A cambio, se ofrecen dos días libres por semana, alojamiento en modalidad camping y cobertura completa de comidas diarias, con desayuno, almuerzo y cena incluidos durante la estadía. Además, se garantiza acceso a internet de alta velocidad y el uso de una cocina equipada.

En el municipio de Patti, la propuesta contempla una dedicación de 20 horas semanales en tareas. REUTERS/Christian Mang
En el municipio de Patti, la propuesta contempla una dedicación de 20 horas semanales en tareas. REUTERS/Christian Mang

El programa suma una amplia gama de beneficios, entre los que se destacan descuentos en fiestas, restaurantes, bares, bebidas y alojamiento, así como acceso gratuito a tours, excursiones, eventos y celebraciones locales.

Otra organización que ofrece voluntariados es Volunteer World. Algunas de las iniciativas son las siguientes:

Conservacionista de delfines y tortugas marinas

La propuesta, en Comcchio, invita a participar activamente en un proyecto de conservación de fauna marina ubicado en la costa italiana del norte del mar Adriático. La experiencia permite involucrarse en tareas de investigación y monitoreo de tortugas marinas y delfines, bajo la coordinación de biólogos especializados, al tiempo que ofrece la posibilidad de descubrir la biodiversidad del Parque del Delta del río Po.

La jornada incluye unas cuatro horas de trabajo de campo, con tareas de recolección de datos y observación de especies en playa, laguna o mar. Se combinan capacitaciones, carga de información y excursiones por la zona.

Apoyo a jóvenes y niños

La iniciativa, en Roma, convoca a voluntarios para colaborar con distintas ONG en la promoción de iniciativas educativas extracurriculares, mediante el diseño de nuevas actividades y el acompañamiento de las ya existentes. Las tareas incluyen la enseñanza de deportes, culturas, idiomas y otras habilidades, con el objetivo de fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la adquisición de herramientas clave para la vida en niños y jóvenes.

En la práctica, los participantes se encargan de organizar y coordinar actividades, asistir a los niños con sus tareas escolares y brindar apoyo en instancias de estudio. Además, contribuyen al desarrollo de habilidades a través de propuestas artísticas, recreativas y deportivas, al tiempo que colaboran en el fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés.

Cuidado de animales

El programa de cuidado animal en Roma convoca a voluntarios para colaborar en el bienestar de perros y gatos, al tiempo que brinda apoyo al trabajo de organizaciones sin fines de lucro y promueve la adopción responsable.

Hombre sonriente arrodillado, cepillando los dientes de un cachorro Golden Retriever con un cepillo azul en el suelo de madera, con pasta de dientes y un cuenco blanco cerca.
El programa de cuidado animal en Roma convoca a voluntarios para colaborar en el bienestar de perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas incluyen la alimentación, limpieza y cuidado de los animales, así como el mantenimiento de los espacios del refugio y la participación en campañas de concientización. Si bien no se requiere experiencia previa, se valora especialmente el interés y compromiso con el cuidado animal.

En la práctica, los voluntarios se ocupan de asistir en las rutinas diarias del refugio, que abarcan desde el cuidado directo de los animales hasta la limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Además, participan en acciones de comunicación orientadas a difundir la adopción y generar mayor conciencia en la comunidad.

Los requisitos para las distintas propuestas varían, aunque, en general, piden ser mayor de 18 años y un buen nivel de inglés. Se pueden hacer los voluntariados solo, en pareja o grupo.

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