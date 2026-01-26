Inflación de enero: en las primeras tres semanas las consultoras detectaron una desaceleración del índice mensual

FOTO DE ARCHIVO-Un verdulero cuenta billetes de pesos argentinos en un mercado local, ya que Argentina debe publicar los datos de inflación al consumidor para abril, en Buenos Aires, Argentina 11 de mayo 2024. REUTERS/Irina Dambrauskas

Luego del 2,8% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre, el principal objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, es que retome el sendero de la desaceleración en el primer mes del año, donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) debutará con la nueva fórmula, pero hay relevamientos por parte de consultoras privadas optimistas para el Gobierno.

“Las expectativas de inflación para enero se mantienen dispersas en torno al 2,3%”, destacaron en un informe de Adcap que reconstruye las últimas publicaciones de las consultoras Analytica (2,5%), Eco Go (2,3%), Equilibra (2,3%), FMyA (2,1%), Alphacast (2,2%) y Libertad y Progreso (2,6%).

En caso de confirmarse el 2,3% en enero, implicaría una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) intermensual y volver al nivel de octubre cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A la par de que permitiría terminar con la racha de aceleración que comenzó en agosto de 2025.

El sondeo de Libertad y Progreso planteó que, en lo que va del mes, la inflación mostró una desaceleración hacia las últimas semanas. “En la primera y segunda semana se registraron incrementos del 0,8% en cada período, mientras que en la tercera semana el avance se moderó al 0,6%. Con esta dinámica, el mes se perfila a cerrar en torno al 2,6% mensual en el primer mes del año”, detallaron desde la fundación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a festejar que en diciembre la inflación mayorista fue del 2,4%.

Otro adelanto para el equipo económico, que salió a festejarlo el ministro Caputo, fue la inflación mayorista de diciembre, que fue de 2,4%, que se ubicó por debajo de la minorista de ese mes (2,8%). Aunque implicó una aceleración respecto al IPIM de noviembre (1,6%).

“La inflación mayorista más baja desde 2017 (...). Este resultado, que contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023, fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado”, escribió Caputo en la red social X.

Pero el equipo económico tomó decisiones para ayudar a la desaceleración de la inflación en el primer mes de 2026. La principal fue postergar la aplicación del nuevo esquema de subsidios a la luz, gas y garrafas que comenzaría a aplicar en febrero.

Inflación en alimentos

También hubo datos positivos con respecto al principal rubro que complicó a Caputo. Según el relevamiento de la consultora LCG, en la tercera semana de enero, los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación de 0,2% en la tercera semana. Lo que significó una desaceleración respecto a los siete días previos, donde los precios de dicho rubro corrieron a un 0,5%. “En las últimas cuatro semanas, la inflación promedio se mantuvo en 0,9%”, marcaron en el informe.

En diciembre, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 3,1%.

“La fuerte caída de Panificados compensó parcialmente los aumentos de Carnes y Verduras”, destacaron en el reporte; estos dos últimos tuvieron incremento de 2,5% y 3,1%, respectivamente. Por su parte, los productos de panificación, cereales y pastas presentaron una deflación de 4,4%.

Una semana antes, LCG había medido una variación de 0,5% en los alimentos y bebidas no alcohólicas. El 36% se explicaba por los aumentos de las Verduras (2,1%), seguido por Aceites con 1,9% y Productos lácteos y huevos con 0,9%. A la vez, Condimentos y otros productos alimenticios presentó una variación negativa del 0,1%; Frutas, del -0,7%; y Azúcar, miel, dulces y cacao, del -0,9 por ciento.

En diciembre, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 3,1%, según el Indec, y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual regional, pese a que Transporte experimentó un aumento del 4% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles del 3,4%. Cabe destacar que el rubro alimenticio tiene una mayor ponderación dentro de la canasta que mide el organismo estadístico.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), antes de que se tomara la decisión de postergar el aumento de las tarifas, las consultoras relevadas estimaron, en promedio, una inflación de 2% para enero. Para febrero, continuaría el sendero de desaceleración a 1,8%, pero en marzo volvería a saltar a 1,9% para recién en abril ubicarse en 1,7%.

Para mediados de este año, el presidente, Javier Milei, sostiene que la inflación comenzará con cero. La proyección presidencial supone un cambio en su discurso, ya que antes aseguraba que, para esa altura del año, la suba de precios sería un problema del pasado para los argentinos.

“La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”, declaró el mandatario nacional en una de sus últimas entrevistas.