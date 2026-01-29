El Banco Central compró USD 52 millones y las reservas marcaron un nuevo máximo en la era Milei

El BCRA hilvanó 19 jornadas consecutivas con saldo comprador. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó sumando dólares a sus tenencias, al incorporar este jueves USD 52 millones, completando así 19 jornadas seguidas con saldo a favor. El objetivo central apunta a reforzar las reservas internacionales, que alcanzaron el nivel más alto desde hace casi cuatro años y medio.

Durante este período de 19 ruedas cambiarias, la entidad monetaria acumuló USD 1.134 millones, en el marco del arranque de la “fase 4” del actual programa económico. Las reservas brutas, que no tienen en cuenta los pasivos, se ubicaron en USD 46.240 millones, lo que implicó un incremento diario de 81 millones de dólares. Se trata del mayor registro en la era Milei y desde finales de agosto de 2021.

La acumulación de divisas también se vio impulsada en las últimas semanas por la suba del precio internacional del oro. El BCRA dispone de unas 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas, cuyo valor superó los USD 5.600 por onza para luego ubicarse en torno a USD 5.300 por la tarde. El metal precioso se considera un activo de refugio en medio de la volatilidad que domina a los mercados internacionales y su suba impacta de forma positiva en las arcas de la autoridad monetaria.

En paralelo, el dinamismo en la compra de dólares por parte del Central responde, entre otros factores, a una mayor liquidación de exportaciones por parte del sector agroindustrial y a la colocación de deuda de empresas privadas. Según estimaciones del propio organismo, aún resta ingresar unos USD 3.600 millones de firmas que tomaron deuda fuera del país. Estos elementos contribuyeron a una mayor oferta de dólares en el mercado.

Las proyecciones oficiales para 2026 contemplan que la adquisición de divisas podría situarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo del avance en el proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del BCRA, señaló que el sostenimiento del fortalecimiento de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como de la entrada de dólares. Así, el Central ya superó el 10% del piso establecido en la meta anual.

El organismo fijó un límite diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para las compras de divisas, con el propósito de preservar la estabilidad cambiaria. En ocasiones, ese techo fue superado, y fuentes privadas lo atribuyen a operaciones por fuera del circuito tradicional del MLC.

El BCRA comunicó que tiene la posibilidad de adquirir dólares directamente fuera del mercado mayorista, acordando montos y precios con empresas o entidades, para evitar distorsiones en el funcionamiento habitual del mercado de cambios.

Las compras del BCRA en enero

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

En este escenario de estabilidad, la estrategia de compras de divisas del BCRA se consolida como un elemento clave en la reducción del riesgo país, que perforó el nivel de los 500 puntos básicos y aproxima a la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

La recuperación de los bonos refleja una mayor confianza de inversores en la política económica del Gobierno, que en esta etapa prioriza la acumulación de reservas internacionales, y favorece la baja del indicador que elabora JP Morgan, el cual compara los bonos soberanos argentinos con los estadounidenses, considerados libres de riesgo.

Tras el triunfo del oficialismo en las últimas elecciones legislativas, el índice retrocedió más de 600 puntos básicos y actualmente se sitúa en 490 unidades. Este contexto mejora la posición de Argentina ante los mercados externos y, si la tendencia descendente continúa, facilitaría el acceso a financiamiento internacional a tasas más competitivas.