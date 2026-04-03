Putin lanzó una ofensiva de Viernes Santo: al menos seis muertos por un ataque a Ucrania con misiles y drones

El ataque con más de 500 drones dejó numerosas víctimas mortales

El Ejército ruso lanzó este viernes por la mañana misiles y drones contra varias regiones de Ucrania situadas sobre todo en el centro del país, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de este ataque masivo poco habitual llevado a cabo a plena luz del día por las fuerzas del Kremlin.

Una de las primeras administraciones regionales en informar de los efectos del ataque ha sido la de Kiev.

Según dijo el gobernador de la región capitalina en Telegram, que calificó el ataque ruso de “masivo”, al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida a consecuencia del bombardeo en la región. Luego se confirmó que la cifra total del país alcanza al menos a seis víctimas mortales.

Dos personas observan los restos de un automóvil arrasado por el ataque en Vyshneve, en las afueras de Kiev (REUTERS/Thomas Peter)

Equipos de investigación recorren el lugar del impacto de un proyectil ruso en Vyshneve (REUTERS/Thomas Peter)

Durante una conversación telefónica con el papa León XIV, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmó que Rusia intensificó sus ataques y convirtió “lo que debería haber sido silencio en los cielos en una escalada de Pascua”.

Según el mandatario, el ataque ocurrió mientras ambos dialogaban. Previamente, Zelensky había expresado la disposición de Kiev para una tregua durante las festividades de Pascua, aunque el Kremlin indicó que no había recibido ninguna propuesta en ese sentido.

La visita de Zelensky al papa León XIV en 2025 (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP / Archivo)

La empresa nacional ucraniana de electricidad, Ukrenergo, había informado previamente de cortes de electricidad en seis regiones de Ucrania a consecuencia del ataque con drones que Rusia lanzó por la noche.

Rusia suele atacar la retaguardia con drones y misiles de larga distancia. En las últimas semanas, sin embargo, las fuerzas rusas han llevado a cabo sin contar el de hoy dos bombardeos diurnos, dirigidos, sobre todo, contra regiones del oeste y el centro de Ucrania.

Por otra parte, un avión militar ruso Su-30 se estrelló hoy en la anexionada península ucraniana de Crimea durante un vuelo de entrenamiento, la segunda catástrofe aérea ocurrida en esta región en los últimos tres días, tras el siniestro de un transporte militar con 30 ocupantes.

“Hoy alrededor de las 11:00 hora de Moscú (08:00 GMT) en la República de Crimea se accidentó un avión Su-30 durante un vuelo de entrenamiento”, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el mando militar ruso, “el avión no portaba armamento”.

“La tripulación se catapultó y fue evacuada por un equipo terrestre de búsqueda y rescate. La vida de los dos pilotos no corre peligro”, concluyó Defensa.

Muchas mascotas resultaron heridas durante esta ofensiva de Putin en Viernes Santo (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El ataque afectó seriamente a una clínica veterinaria en la región de Kiev (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El pasado miércoles un avión de transporte militar ruso An-26 se estrelló contra un acantilado en Crimea, provocando la muerte de las 30 personas que estaban a bordo.

La península de Crimea, una región estratégica por su acceso al mar Negro, fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014 tras un controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional y Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso descartó posteriormente que el transporte militar hubiese sido derribado por el Ejército ucraniano y atribuyó el hecho a una “violación de las normas de vuelo”

El Kremlin desmintió este viernes que haya impuesto a Ucrania un plazo para la retirada de tropas del Donbás, pero señala que ello ayudaría para alcanzar un acuerdo de paz.

Un edificio arde tras ser alcanzado por un ataque de un dron ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en el centro de Járkov, Ucrania. 2 de abril de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Vitalii Hnidyi

“No hay plazos. Eso es completamente falso”, respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Sin embargo, admiten que una decisión así ayudaría para resolver el conflicto cumpliendo las demandas rusas, por lo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, “debe asumir la responsabilidad política y tomar la decisión adecuada”.

Peskov insistió en que Rusia ha afirmado en diversas ocasiones que para poner fin a la guerra “Ucrania debe retirar sus tropas del Donbás”.

“Esto debe hacerse. Ello facilitaría verdaderamente la transición hacia una solución política y diplomática del conflicto”, añadió.

Al mismo tiempo, el portavoz del Kremlin subrayó que la posición actual que mantiene Rusia es “continuar con la operación militar especial hasta que se alcancen todos los objetivos establecidos”.

(Con información de EFE)