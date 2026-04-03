Sonó el teléfono dorado en Gran Hermano y dos participantes tendrán una noche romántica: “Confío en vos”

Cinzia atendió el teléfono dorado en Gran Hermano y sorprendió con su decisión

La tensión volvió a instalarse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras la intervención de Cinzia Francischiello y su jugada con el codiciado teléfono dorado. La participante, que se impuso a Sol Abraham en una carrera pareja por responder antes, no solo ganó el beneficio, sino que lo transformó en una herramienta estratégica que alteró el clima dentro del reality.

La dinámica propuesta por la producción fue clara: la persona que atendiera el teléfono dorado debía elegir a dos compañeros para disfrutar de una “noche romántica”, con cena especial y la proyección de la película 50 sombras de Grey. El detalle inesperado era que Cinzia no podía ser parte del premio, por lo que la decisión requería táctica y rapidez para mover fichas en un tablero donde cada vínculo cuenta.

La ganadora del segundo teléfono dorado no dudó en asumir el desafío. Aunque el beneficio no era para ella, comprendió de inmediato el peso que su decisión tendría en la convivencia. El reality funciona con reglas claras, pero cada participante encuentra espacios para imprimir su sello personal, y esta vez eligió romper con las suposiciones del grupo.

En vez de optar por los llamados “shippeos” o parejas esperadas por el público y los propios habitantes de la casa, la participante sorprendió con una dupla inesperada: Andrea Del Boca y Brian Sarmiento. La sorpresa fue general y la reacción, casi inmediata, marcó el tono de la noche.

Cinzia, participante de Gran Hermano, se ríe alegremente mientras atiende una llamada en el icónico teléfono dorado del programa.

La elección no pasó inadvertida. En palabras de la producción, la consigna era clara: “Tenés que elegir a dos compañeros para pasar una noche romántica”. El premio incluía comida especial y película, pero la clave era la exclusión de la propia Cinzia, lo que la obligó a pensar desde el juego, no desde el deseo personal.

La jugada no solo rompió con la lógica de elegir a las duplas consolidadas, sino que expuso su intención de alterar las dinámicas existentes. Mientras Eduardo la observaba esperando ser seleccionado junto a Andrea, la decisión tomó otro rumbo. En segundos, la expectativa de la casa se desmoronó y la tensión se hizo evidente.

La frase que eligió al anunciar su decisión fue directa: “Vamos a mandar a Andrea y Brian”. El grupo quedó desconcertado y la incomodidad flotó en el ambiente. La elección, lejos de ser neutra, fue leída como un movimiento para incomodar a ciertos jugadores y forzar nuevas interacciones, mostrando una lectura aguda del momento del juego. Además, pondrá cara a cara a dos participantes que tuvieron reconocidos cruces desde que empezó la competencia.

La reacción de los protagonistas no tardó en llegar. Al justificar su decisión, Cinzia lanzó una frase que encendió la situación: “Confío en vos para eso”, dirigiéndose a Brian, quien forma parte de su grupo. Andrea, rápida para captar el doble sentido, preguntó de inmediato: “¿Para eso qué?”, marcando el tono del cruce y poniendo en evidencia la tensión.

Brian Sarmiento, con gafas y expresión de sorpresa, y Andrea del Boca, con semblante serio, reflejan la creciente tensión en Gran Hermano. (Captura de video)

La respuesta intentó suavizar la situación: “Para disfrutar de una noche de cine”. Sin embargo, el momento ya había generado un efecto dominó en la convivencia. El episodio dejó claro que la jugadora no solo busca el entretenimiento, sino que utiliza cada instancia para mover piezas clave y provocar reacciones en sus compañeros.

La convivencia en la casa ya venía marcada por divisiones y alianzas frágiles. Este movimiento de Cinzia reavivó tensiones, sumando nuevos motivos de discusión y desconfianza entre los habitantes. Con esta jugada, en una casa donde cada decisión pesa, eligió ir por el lado menos esperado y dejar su marca en una noche que prometía ser tranquila, pero terminó generando ruido.