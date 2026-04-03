Cero azúcar, medio kilo de uvas y disciplina alimentaria: la fórmula que transformó la carrera de Jalen Duren en la NBA

Jalen Duren basa su dieta diaria en medio kilo de uvas frescas para potenciar su rendimiento en la NBA (Mandatory Credit: David Reginek-Imagn Images)

El pívot Jalen Duren ha transformado su rendimiento en la NBA gracias a una dieta que incluye medio kilo de uvas frescas al día y la eliminación absoluta del azúcar procesado, un cambio supervisado por su chef personal y el nutricionista de los Detroit Pistons para optimizar su energía y garantizar la recuperación física en una de las ligas más exigentes del deporte profesional.

El cambio radical en la alimentación de Duren

El giro en los hábitos alimenticios de Duren comenzó hace un año, cuando decidió abandonar por completo los dulces y golosinas que antes formaban parte de su rutina diaria.

Según relató a la revista GQ, la decisión de sustituir los azúcares industriales por frutas frescas, especialmente uvas, fue clave para mejorar su capacidad atlética y mental. Con el apoyo del equipo de nutrición de los Pistons, el jugador estableció un plan personalizado orientado a explotar su potencial físico.

El pívot de los Detroit Pistons eliminó por completo el azúcar procesado de su alimentación tras asesoramiento profesional (Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images)

Desde entonces, Duren consume medio kilo de uvas todos los días, distribuidas a lo largo de sus actividades. No tiene un horario fijo para este consumo, pero sí la constancia necesaria para integrar la fruta como principal fuente de energía entre comidas y durante los entrenamientos. El jugador reconoce que la practicidad y el sabor de las uvas facilitaron el proceso de adaptación a su nueva dieta.

Rutinas, disciplina y eliminación del azúcar

La eliminación del azúcar procesado fue el principal desafío para Duren, quien admite que antes era muy aficionado a las golosinas.

“Era muy fan de los dulces, tenía una verdadera debilidad por las golosinas. Pero cambié eso, empecé a comer frutas similares: uvas, fresas, piña, ese tipo de cosas”, explicó a GQ sobre su nueva disciplina alimentaria.

Un chef personal y el nutricionista del equipo diseñan el menú de Jalen Duren para optimizar energía y recuperación física (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

Actualmente, afirma que ha perdido el gusto por los productos ultraprocesados y que las uvas ocupan el lugar central en su alimentación diaria.

El enfoque disciplinado de Duren no solo se refleja en la elección de alimentos, sino también en el control de las porciones y la calidad de los ingredientes.

El jugador describe cómo, al inicio de la transición, redujo el tamaño de sus raciones y aumentó la proporción de proteínas y vegetales en su dieta, eliminando temporalmente los carbohidratos y reincorporándolos gradualmente según las exigencias de la temporada.

Colaboración profesional y ajustes personalizados

La rutina alimenticia de Duren se centra en porciones moderadas, mayor proteína y vegetales, y reincorporación gradual de carbohidratos (Mandatory Credit: William Liang-Imagn Images)

El éxito de esta transformación se basa en la colaboración estrecha entre Duren, su chef personal y el nutricionista de los Pistons.

“Llevo dos años trabajando con mi chef. Él coordina directamente con el nutricionista del equipo para asegurar que todo esté bajo control. Seguimos sin añadir azúcar, preferimos jugos hechos por el chef, solo fruta fresca, y las porciones quedan siempre moderadas”, detalló el jugador.

El desayuno habitual de Duren incluye huevos, beicon de res (panceta o tocino), salchichas de pollo y papas, acompañado por un batido diseñado para maximizar la recuperación. Este batido, preparado bajo supervisión profesional, contiene leche de almendras, zumo de naranja, proteína sin añadidos, colágeno, creatina, fresas y un poco de miel, garantizando un aporte equilibrado de nutrientes y energía.

Resultados físicos y mentales en la NBA

Duren observa diferencias clave entre la alimentación en Estados Unidos y Europa, reforzando su compromiso con la nutrición de calidad (Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images)

La implementación de este plan nutricional ha tenido un impacto positivo en el bienestar físico y mental de Duren.

El jugador destaca que, tras su experiencia en Europa, percibió grandes diferencias en las porciones y la calidad de los alimentos respecto a Estados Unidos, lo que reforzó su determinación de cuidar cada aspecto de su nutrición. Comer sano, afirma, ha sido fundamental para sostener el alto nivel de exigencia de la liga.

Además del acompañamiento profesional, Duren reconoce la influencia de los jugadores veteranos y el entorno del equipo en la consolidación de hábitos responsables. Aprender a cuidar el cuerpo y mantener la disciplina, según señala, es una condición indispensable para competir en la NBA y prolongar la carrera deportiva.

Filosofía de disciplina y compromiso

El apoyo de jugadores veteranos y la filosofía de sacrificio impulsan la longevidad y éxito de Duren en la exigente NBA (Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Duren admite que el compromiso con la alimentación y el entrenamiento supone sacrificios personales, como pasar menos tiempo con la familia o priorizar el descanso sobre actividades sociales.

Sin embargo, considera que estos esfuerzos son necesarios para alcanzar los objetivos en el baloncesto profesional: “A veces pasas poco tiempo con tu familia o tienes que estar fuera, pero entiendes el propósito. Hay que estar presente y mantener el compromiso”.

Para el pívot de los Detroit Pistons, la premisa es clara: el cuidado del cuerpo a través de la alimentación y la disciplina diaria es la base para competir al máximo nivel y progresar en la NBA, una filosofía que guía cada decisión en su rutina.