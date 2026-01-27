Empezó el Foro Económico América Latina y el Caribe 2026: la CAF reúne a 8 presidentes y cientos de líderes de la región

Líderes de Estado, funcionarios y representantes de distintos sectores se reúnen en la sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 para debatir los principales desafíos de la región

Desde Ciudad de Panamá, Panamá— El inicio del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 enmarca la llegada de ocho jefes de Estado y de Gobierno y la participación de cientos de líderes públicos y privados de la región en una de las citas más relevantes del calendario económico y político. Desde la apertura, el evento exhibe una agenda marcada por el objetivo de promover el diálogo, el intercambio y la búsqueda de consensos sobre los desafíos estructurales que enfrenta América Latina y el Caribe. La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) actúa como anfitriona de este espacio, que busca articular visiones de gobierno, sector privado y sociedad civil para el desarrollo regional.

El foro, que se desarrolla bajo la organización de la CAF, congrega a una extensa delegación internacional en torno a los principales ejes que atraviesan el presente y el futuro de la región. El temario abarca asuntos como integración económica, lucha contra la desigualdad, transformación digital, seguridad, transición energética y financiamiento para el desarrollo sostenible. Los paneles y mesas de trabajo reúnen a expertos, funcionarios, académicos y empresarios que analizan la coyuntura y proponen caminos para superar obstáculos históricos y aprovechar oportunidades de crecimiento.

Uno de los focos centrales es la necesidad de consolidar la integración regional y fortalecer los mecanismos de cooperación entre países para responder de manera coordinada a los cambios en el escenario global. El foro también prioriza el debate sobre la mejora de la competitividad, la promoción de la innovación tecnológica y la generación de empleo de calidad. La cuestión ambiental y la transición hacia modelos productivos sostenibles ocupan un lugar destacado en las discusiones, junto con la urgencia de incrementar la inversión en infraestructura y potenciar la inclusión social.

Entre los participantes de máximo rango figuran José Raúl Mulino (presidente de Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil), Rodrigo Paz (presidente de Bolivia), Daniel Noboa (presidente de Ecuador), Bernardo Arévalo (presidente de Guatemala), Gustavo Petro (presidente de Colombia), Andrew Holness (primer ministro de Jamaica) y José Antonio Kast (presidente electo de Chile). La presencia de estos mandatarios subraya la importancia estratégica del evento para la región y la voluntad política de avanzar hacia una mayor articulación continental. Cada uno de ellos aporta perspectivas específicas sobre los desafíos nacionales y regionales, enriqueciendo el debate y la toma de decisiones.

En el caso de Argentina, la delegación oficial está encabezada por Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, quien representa a la autoridad argentina de más alto rango presente en el foro. Monteoliva interviene en el panel dedicado a seguridad y mercados ilegales, aportando la visión local sobre el impacto del crimen organizado y las estrategias de cooperación internacional para enfrentar este fenómeno. Su participación adquiere un valor particular en el contexto de una agenda regional que reconoce la seguridad como un componente central para el desarrollo.

Además de los mandatarios y funcionarios, el foro reúne a representantes de organismos multilaterales, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, lo que amplía el espectro de visiones y enriquece la discusión sobre los caminos posibles para América Latina y el Caribe. La estructura del evento permite el intercambio directo entre actores de distintos ámbitos, generando oportunidades para acuerdos y proyectos conjuntos en áreas prioritarias como educación, salud, tecnología y finanzas.

La CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) busca exhibir aquí su alcance a lo ancho y a lo largo de la región. Fundada en 1970, la CAF se consolidó como una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para este sector del planeta, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la integración. Su sede se encuentra en Caracas, Venezuela, y cuenta con oficinas en distintos países del continente. La institución nuclea actualmente a 21 países miembros y 13 bancos privados de la región, lo que le otorga una estructura amplia y diversa.

La CAF financia proyectos en áreas como infraestructura, energía, agua, educación, salud y desarrollo social, con un enfoque orientado a la mejora de la calidad de vida y la reducción de brechas estructurales. En 2025, la CAF destinó más de 14.100 millones de dólares en aprobaciones para operaciones de desarrollo y alcanzó una cartera de crédito superior a los 34.000 millones de dólares. Su trabajo abarca tanto el apoyo a grandes proyectos como la asistencia técnica y la generación de conocimiento para fortalecer la capacidad institucional de los países socios.

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, lidera la apertura y las principales instancias del foro. Díaz-Granados enfatiza la importancia de articular esfuerzos entre gobiernos, sector privado y sociedad civil para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado e inclusivo. Bajo su gestión, la CAF refuerza su compromiso con la agenda de integración y la búsqueda de soluciones innovadoras para los retos que enfrenta la región.

El foro incluye también el Festival CAF “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”, que pone en primer plano la riqueza cultural latinoamericana y su aporte al desarrollo económico y social. Este espacio complementa la agenda técnica con actividades artísticas y de reflexión sobre identidad, diversidad y creatividad, contribuyendo a una visión integral del desarrollo.

El evento cuenta con la participación de delegaciones de todos los países miembros de la CAF y una amplia representación de sectores productivos, académicos y sociales. Las discusiones y acuerdos alcanzados durante el foro buscan traducirse en acciones concretas y proyectos colaborativos que impulsen el crecimiento y la inclusión en América Latina y el Caribe.

Durante las sesiones, los mandatarios y representantes institucionales abordan temas como la reforma de los sistemas educativos, la promoción de inversiones en tecnología y la adaptación a los desafíos del cambio climático. Las mesas de diálogo permiten identificar coincidencias y diferencias en las estrategias nacionales, al tiempo que abren espacio para acuerdos bilaterales y multilaterales.

A lo largo del foro, la CAF presenta informes y estudios que documentan los principales desafíos y oportunidades de la región, poniendo a disposición de los participantes herramientas para la toma de decisiones basada en evidencia. La institución sostiene que el desarrollo de América Latina y el Caribe requiere de una visión compartida y de un compromiso sostenido con la cooperación y la innovación.

El cierre formal del evento contempla la elaboración de un documento de conclusiones y recomendaciones, que servirá como hoja de ruta para los gobiernos y las organizaciones participantes. Este documento reflejará el consenso alcanzado en torno a los temas prioritarios y los lineamientos para la acción conjunta en los próximos años.