Planta de GNL, minería y reactores nucleares: los planes de la India para invertir en la Argentina

Ajaneesh Kumar, embajador de la India en Argentina

En vías a convertirse en la tercera economía mundial antes de 2030, India emerge como un socio y mercado estratégico para la Argentina, con oportunidades de comercio e inversión en diversos sectores. En ese contexto, y días después de la visita a Buenos Aires del primer ministro Narendra Modi; el embajador Ajaneesh Kumar, dialogó con Infobae sobre el futuro de la relación bilateral y las próximas iniciativas en materia de cooperación e ingreso de capitales.

El país más poblado del mundo, con 1.450 millones de habitantes, es un gigante en ascenso y su vínculo con Argentina tomó especial impulso en la última década. En 2019, ambas naciones alcanzaron el estatus de asociación estratégica y desde entonces la presencia de India a nivel local se ha expandido sostenidamente.

El intercambio comercial ronda los USD 5.000 millones anuales y en los primeros 5 meses de 2025, según el Indec, las exportaciones argentinas a Nueva Delhi sumaron USD 2.115 millones, lo que representa un aumento de 70,1% en comparación al mismo período del año pasado.

El saldo fue positivo por USD 1.488 millones, principalmente debido a las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario, donde el aceite de soja y de girasol cobran relevancia. Se destaca que los envíos de Combustibles y Energía avanzaron 888,9% interanual. De esta manera, India se posiciona como el quinto mayor socio en términos de comercio.

En los primeros 5 meses de 2025, según el Indec, las exportaciones argentinas a Nueva Delhi sumaron USD 2.115 millones (Grosby)

A su vez, varias empresas indias establecieron operaciones en Argentina con una inversión total superior a los USD 1.200 millones. Entre ellas se encuentran Mphasis, TCS, Comviva, Infosys, AEGIS-Essar, Crisil, UPL, Advanta Seeds, Bajaj Motorcycles, TVS, Royal Enfield, Hero Motors, Glenmark, Godrej y Sri Sri Tattva.

Con una experiencia de casi tres décadas en el servicio exterior indio, Kumar sucedió a Dinesh Bhatia en junio. Pero más que una llegada, fue un regreso: desde 2002 hasta 2005 se había desempeñado como primer secretario en la embajada. En aquel entonces, tuvo a cargo asuntos políticos y económicos que lo llevaron a recorrer distintas provincias argentinas y conocer la cultura rioplatense.

Ajaneesh Kumar sucedió a Dinesh Bathia recientemente

A 75 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, el funcionario afirma que la cooperación entre ambos países no se limita a intereses bilaterales, sino que apunta a contribuir al bienestar global.

-¿Qué avances observa en materia de asociación estratégica? ¿Cuáles son los desafíos por delante?

-Vivimos en una época bastante difícil, con problemas tales como el cambio climático, actos terrroristas, hambre y pobreza. Por ello, hay muchas cosas en las cuales estamos cooperando y tratando de encontrar soluciones. Le agradecemos a Argentina por el soporte que nos dio al condenar el terrorismo, luego de la tragedia en la ciudad de Pahalgam, donde 26 personas fueron asesinadas por su religión.

-El fin de semana pasado el primer ministro Modi concretó la primera reunión bilateral en Buenos Aires desde 1968, cuando Indira Gandhi mantuvo un encuentro con el presidente de facto Juan Carlos Onganía. ¿A qué se debe la visita en este momento y cuáles fueron los lineamientos que se establecieron?

-El primer ministro visitó el país en 2018 por la cumbre del G20 y en noviembre de 2024 tuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en Brasil; siempre en el marco de eventos multilaterales, por lo que era una asignatura pendiente. En esta oportunidad, las conversaciones entre ambas delegaciones fueron muy francas y amistosas, y los mandatarios discutieron todos los temas, políticos, comerciales, culturales. Se trazó una hoja de ruta en los rubros de minería, oil and gas, agricultura, farmacéutica, ciencia y tecnología, informática, comunicación y nuclear. También se planteó cómo se puede impulsar el contacto entre los pueblos y el turismo. La mejor manera es proveer una visa muy sencillamente y con entradas múltiples.

Reunión bilateral entre el primer ministro de India Narendra Modi y el presidente Javier Milei. Crédito: Presidencia

-Dentro de los rubros que ennumeró, ¿qué se trató puntualmente?

-Por ejemplo, la tecnología de drones que tiene India. Hoy cuando se habla de drones siempre se piensa en los militares, pero estos tienen mucha utilidad en la vida cotidiana, ya sea para la pesca, controles en fronteras o la supervisión de obras.

-El embajador Mariano Caucino mencionó que hay un memorando de entendimiento (MOU) en marcha entre las autoridades reguladoras nucleares, ¿qué puede contarnos sobre este?

-La India ya tiene una relación con la Argentina en este rubro. Una compañía argentina ha trabajado en radioisótopos en nuestro país. Entonces, no es algo muy nuevo, hay muchas más posibilidades. Tenemos el objetivo de generar 100 gigawatts de energía nuclear y para ello vamos a construir más reactores, pero los Small Modular Reactors (reactor modular pequeño) que ustedes producen pueden ser útiles en aquellas zonas donde hay dificultades geográficas. Todo depende de lo que tengan para ofrecer, precio y detalles técnicos.

-¿Dónde más ve potencial de crecimiento en el comercio y las inversiones? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que observan?

-Hay bastantes posibilidades de inversión, pero son decisiones concretas que se toman después de ver los productos. La India necesita oil & gas y de hecho, es uno de los importadores de energía más grandes del mundo, casi el 80% de nuestra energía viene del exterior. En enero las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) firmaron un MOU con YPF para la exportación de GNL. Pero para hacer una inversión en cualquier país, se debe tener gas o petróleo listo o listo en unos años, pero seguro. Entonces, en ese caso, podemos pensar en poner una planta, que es una inversión de capital gigante, y luego tal vez también vamos a necesitar un ducto, si no existe, para sacar lo que producimos al puerto. Es una cadena de suministro desde upstream hasta downstream.

Firma del MOU entre YPF y empresas indias para la exportación de GNL

No son cosas tan fáciles pero la India está interesada en hacerlo. Y en mi opinión es una muy buena oportunidad para Argentina, ya que vamos a ser un consumidor de largo plazo. También, es posible un joint venture entre YPF y Oil India para producir crudo en Vaca Muerta.

-¿Cuáles son los impedimentos para la concreción de esos proyectos?

-¿Por qué vamos a poner una planta si no hay supply (suministro)? Si viene una parte, pensamos en los siguientes pasos. Argentina produce pero ha dado muchos compromisos a otros y no sabemos si tiene más para la India. Son decisiones críticas en las compañías porque saben el costo de producción y de suministro. Además, hay otros lugares donde tienen inversiones. Pero estamos interesados. Sería un excelente proyecto para los dos países.

- Es decir, la Argentina tendría que producir mucho más para garantizarle a India un abastecimiento seguro a largo plazo

-Exactamente.

-Empresas estatales como Kabil y Coal India y la privada Green Ko ya exploran litio en Catamarca e India manifestó interés por el oro y el cobre. En enero su secretario de minería, Kantha Rao, visitó la Argentina y dijo que en los próximos meses habría novedades. ¿De qué se trata?

-Todavía no. Estamos esperando detalles de parte de Argentina. Kabil ya explora 5 bloques y MECL (Mineral Exploration and Consultancy Ltd.) tiene un acuerdo con el gobierno de Catamarca con ese objetivo. Dependiendo de los resultados de exploración se van a hacer otras cosas. Me parece que pronto Kabil va a pedir más bloques porque la India necesita minerales críticos para las baterías de los autos eléctricos. Si todo sale bien y lo que se encuentra en el subsuelo es de buena calidad y con un porcentaje útil en este rubro, puede haber una inversión bastante importante. En caso que Kabil tenga éxito, es probable que vengan las demás. Ustedes también tienen cobre y oro. Este último es un sector muy fuerte en mi país, somos uno de los principales importadores globales.

El litio resulta fundamental para India ya que busca alcanzar una cuota de vehículos eléctricos del 30% para 2030

¿Cuál es el estado de la posible ampliación del acuerdo de preferencias fijas con el Mercosur? ¿Cómo beneficiaría a Argentina?

-Ese es uno de los puntos que discutieron el primer ministro y el presidente Milei. Estamos muy felices porque Argentina nos dio todo el apoyo para ampliar la lista y bajar los aranceles. Así, vamos a agregar más valor a nuestra relación comercial y económica. Sabemos bien que no es una decisión de un país, hay cinco miembros. En Brasil escuchamos palabras muy positivas.

Sobre los productos que India tiene para ofrecer, aquellos vinculados a defensa son muy importantes y hemos mostrado muchos avances en tecnología de drones, sistemas antiaéreos y misiles. Y se encuentran los automóviles (que están llegando a Brasil y México), textiles, maquinaria pesada y medicamentos, para los cuales pedimos una flexibilización de certificaciones. Argentina está comprando en otros lugares a precios más altos pero de igual calidad. India podría adquirir más en los sectores mineros, agroindustriales y de vinos, por ejemplo.

-En lo que respecta a inteligencia artificial, ¿se evalúa algún tipo de cooperación?

-Claro que sí. En el rubro de innovación en general. Bajo este ámbito, viene todo: tecnología informática, comunicación, IA, biotecnología, agrotech, fintech.

- Sabemos que en India se desarrolló la Interfaz de Pagos Unificada (UPI-Unified Payments Interface) y ahora es el método de pago más utilizado del país

-El UPI es un éxito en India y hoy se conoce en todo el mundo. En la actualidad, cualquier persona, haya estudiado o no, usa códigos QR para pagar. Hay personas que ya no llevan dinero en efectivo y el volumen de transacciones digitales es a veces mayor que en la Unión Europea. El primer ministro dio el ejemplo de un programa donde los jóvenes reciben préstamos sin necesidad de dejar un bien en garantía. El objetivo es que comiencen un negocio o una pequeña fábrica ya que el Estado no puede generar empleos para todos. Le ofrecimos a Argentina la posibilidad de analizar cómo podría utilizarse UPI de la forma más adecuada para el país.

- El FMI proyecta que la economía india va a expandirse alrededor del 6% en 2025 y 2026. ¿Cuáles son las claves de ese crecimiento exponencial y del desarrollo que la Argentina podría imitar?

-No tengo ninguna duda en decir que es el liderazgo y la visión de nuestro primer ministro, quien fue elegido democráticamente por tercera vez consecutiva en los comicios más grandes del mundo, con 900 millones personas habilitadas para votar. Modi cambió muchas reglas, como está pasando en tu país ahora. En once años pasamos de ser la décima economía más grande del mundo a la cuarta. Eso no puede ocurrir sin una dirección política estatal, además de la contribución de mi pueblo que supo creer en esa política.

Rashtrapati Bhavan, residencia oficial en Nueva Delhi. Crédito: Pexels

Hoy en día, la India está marchando. Eso no significa que todavía no tiene problemas, pero miremos dónde estábamos y dónde estamos ahora. En la última década, casi 400 millones de personas han salido del límite de pobreza. Fueron fundamentales las transferencias directas de beneficios por parte del Estado para satisfascer las necesidades básicas. Antes había mucha corrupción allí.