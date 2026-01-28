Economía

Pese a la crisis local, las exportaciones de lácteos alcanzaron su nivel más alto en 12 años

En 2025 el sector lechero exportó 425.042 toneladas por un valor total de 1.690 millones de dólares. Por qué el mayor nivel de envíos al exterior no se corresponde con la coyuntura que atraviesan las empresas

Pese al récord exportador, la cadena láctea enfrenta márgenes negativos y una creciente cantidad de empresas en crisis

El año pasado, las exportaciones del sector lechero alcanzaron las 425.042 toneladas, con un ingreso de USD 1.690 millones, el valor más alto registrado en los últimos 12 años. A pesar de que el dato muestra una industria en expansión, ese crecimiento no se refleja en la situación de varias empresas locales, que enfrentan crisis financieras, despidos y frenos productivos.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, elaborados en base a información de la Dirección Nacional de Lechería y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones lácteas crecieron un 11% interanual en volumen y un 20% en valor. En litros equivalentes, el sector exportó 3.129 millones de litros, un 18% más que en 2024, lo que representó el 27% de la producción nacional de leche.

La leche en polvo entera fue el principal producto exportado y concentró el 35% del total de las toneladas enviadas al exterior. Le siguieron el suero (17%), la mozzarella (13%), la leche en polvo descremada (7%) y los quesos de pasta semidura (6%).

En cuanto a los destinos, aunque los productos lácteos argentinos llegaron a 89 países, Brasil concentró el 41% de las exportaciones, seguido por Argelia (19%), Chile (7%), China (7%), Uruguay (3%) y Rusia (3%).

La producción de leche alcanzó en 2025 su nivel más alto en cinco años, pero el aumento de volumen no se tradujo en mayor rentabilidad (EMBRAPA)

Producción récord, márgenes en rojo

El crecimiento exportador fue acompañado por una mayor producción. De acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el sector cerró 2025 con una producción de 11.617 millones de litros de leche cruda, un 9,7% más que en 2024 y el nivel más alto de los últimos cinco años.

Sin embargo, la mejora en los volúmenes no se tradujo en una mayor rentabilidad. El precio promedio que recibió el productor fue de $476,60 por litro de leche, con una suba interanual del 8% en pesos, pero medido en dólares cayó a USD 0,329, lo que implicó una baja del 23,8% respecto de 2024. Al mismo tiempo, el costo de producción se ubicó en $491,66 por litro, por encima del precio percibido, lo que dejó márgenes negativos.

Según el informe, el precio de equilibrio para cubrir costos y lograr rentabilidad debería ubicarse en torno a los $558 por litro, un valor que hoy el mercado no convalida. En ese contexto, la rentabilidad del eslabón primario fue negativa (-1%).

Empresas en crisis

Uno de los casos más resonantes fue el de la láctea Verónica, con base en Mar del Plata. La empresa atraviesa una fuerte incertidumbre desde abril del año pasado, cuando dejó de pagar salarios y acumuló una deuda estimada en USD 50 millones con productores y proveedores. La planta permanece inactiva y, si bien hubo interés de compra por parte de compañías como la francesa Savencia, Adecoagro y Punta del Agua, la operación no avanzó por diferencias en las valuaciones y conflictos internos entre los accionistas.

Las exportaciones lácteas crecieron 11% en volumen y 20% en valor, impulsadas por la leche en polvo y el mercado brasileño (USDA)

También tomó relevancia el caso de la pyme cordobesa Guaymallén, que a comienzos de este año solicitó la apertura de su concurso preventivo por una deuda superior a los USD 19 millones, en un contexto de márgenes ajustados, deterioro del precio de la leche y crecientes dificultades financieras.

SanCor, por su parte, continúa en concurso preventivo desde febrero del año pasado. La cooperativa enfrenta más de 300 pedidos de quiebra y una deuda que supera los USD 400 millones. En los últimos días, la Justicia ratificó la intervención de la empresa tras detectar ocultamiento de información clave, en una crisis que aún no encuentra una salida clara.

En paralelo, dos compañías ya quedaron fuera del mercado. Lácteos Conosur, operadora de la histórica marca La Suipachense, y ARSA (Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima) declararon la quiebra en noviembre pasado. Ambas arrastraban deudas millonarias, cheques rechazados y una paralización total de la actividad. Tanto ARSA, como La Suipachense, habían sido gestionadas por el grupo venezolano Maralac hasta el cierre definitivo de sus plantas.

