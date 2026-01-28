Patentes CABA: cuáles son los autos híbridos que mantienen dos años de exención con los nuevos valores de enero

El pago de patente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtió en una polémica esta semana. AGIP explicó cómo funciona el cuadro de alícuotas y las exenciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras conocerse la nueva valuación fiscal que tienen los autos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por medio de la cual se registró un aumento significativo en el impuesto automotor de 2026 para un porcentaje de usuarios, este martes 27 de enero estuvo plagado de rumores, quejas en redes sociales y comunicaciones formales e informales entre todas las partes involucradas para aclarar la situación.

Oficialmente, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) reconoció que en efecto eso había ocurrido con un 16% del parque automotor radicado en el ámbito de la ciudad, aunque también comunicó que otro 16% había sido beneficiado con una baja de patente y el 68% restante no tuvo alteraciones en la valuación de sus unidades.

Otra situación generó controversia entre los usuarios de autos híbridos cuando se supo que algunos recibieron una carta de AGIP. En la notificación se informó que, al poseer un vehículo cuyo valor supera los $60.000.000, el beneficio de exención del impuesto de Patente finalizó y comenzó a aplicarse el aumento progresivo que corresponde a los vehículos con esa tecnología de propulsión.

Los autos híbridos tienen dos años de gracia sin pagar patente salvo los que tengan un precio superior a $91.500.000, que tendrán sólo 12 meses sin pagarlo

Cómo es el cuadro impositivo

Desde finales de 2024, un rediseño de la política tributaria en el gobierno porteño, determinó un nuevo marco para el impuesto automotor. En esencia, se buscó evitar saltos bruscos de los montos por una valuación fiscal diferente, ya que el sistema anterior generaba que un modelo determinado pagara una alícuota superior a uno similar un año más antiguo.

En ese rediseño del cuadro impositivo, también se decidió que los autos 100% eléctricos continuarían manteniendo la exención del pago de patente, pero los híbridos tendrían solo un período de gracia de uno o dos años dependiendo de su precio al momento del alta de patente y radicación.

En ese momento se estableció que el límite para tener determinarlo era un precio de $60.000.000, de modo tal que los autos con un precio menor a ese valor gozarían de dos años sin pagar patente pero los que lo superaran sólo tendrían 12 meses para luego comenzar a pagar con un porcentaje progresivo que termina en el 100% desde el sexto año. Esta misma situación se dará con los modelos que no pagan por dos años, en cuyo caso la progresión extiende el plazo hasta el séptimo año, cuando se pagará la totalidad del impuesto.

El Nissan Xtrail ePower está cubierto por dos años de exención de patente justo en el límite que impuso el gobierno porteño

En enero de 2026, el valor de $60.000.000 quedó desactualizado por la suba de precios general de la economía en general y del sector automotor en particular, con lo cual AGIP decidió subir ese límite hasta los $91.500.000. De este modo, los vehículos que durante 2026 se patenten con un precio de compra menor a ese valor tendrán dos años de gracia sin impuesto automotor y los que tengan un precio superior solo tendrán un año de exención.

Es importante tener en cuenta que si un auto se patenta en marzo, el período de gracia es también hasta marzo, sea de uno o dos años,según el caso. Y la valuación del automóvil será la que esté vigente en el mercado al momento del trámite de alta de las unidades.

“Si al registrar el vehículo el precio está por debajo del límite, aunque un año después lo supere por la razón que sea, la exención sigue siendo de dos años. Si el valor del auto cuando lo registra está por encima de ese límite, cuando termine el primer año se le informará que empieza a tributar de manera escalonada como dice la norma”, comentaron este miércoles desde AGIP.

Los Toyota Corolla y Corolla Cross están muy por debajo del límite y mantienen dos años de gracias sin pago de patente en CABA

El caso Toyota

Entre las quejas de los usuarios se encontraron algunos casos que incluían propietarios de un Toyota Corolla Cross híbrido, que habían recibido una notificación indicando que desde este año debían pagar por tener un vehículo que tiene un precio superior a los $60.000.000.

Siendo que el Toyota Corolla Cross SEG híbrido tiene un precio actual de $62.607.000, pero que un año atrás ese precio era $43.072.000 y por lo tanto le correspondía tener un período de dos años de gracia sin pagar patente, esa notificaci no parece pertinente.

Consultadas las autoridades de AGIP por este caso, la respuesta fue que “verificamos la información y podemos asegurar que esas cartas no fueron enviadas a propietarios de autos Toyota Corolla Cross híbridos, y que por su precio y el nuevo límite, esos autos siguen teniendo dos años de exención de patente. De hecho, ahora están más lejos de ese techo que impone la reducción del beneficio a solo un año. Hubo dos casos de propietarios de Toyota pero no era de ese modelo sino de autos de valores más altos, que efectivamente tuvieron un año de gracia y en este segundo año les corresponde pagar”, aseguraron.

El MG3 es el modelo híbrido más barato del mercado. Tiene dos años de exención de impuesto automotor en CABA

Qué autos híbridos no pagan patente por dos años

En el actual mercado automotor hay muchos más modelos híbridos que dos años atrás debido a la apertura irrestricta de las importaciones de automóviles 0 km. Actualmente, en base a los precios de enero de 2026, los autos híbridos que están debajo del límite impuesto por AGIP son los siguientes:

MG3 Hybrid: USD 23.500 / $34.427.500

MG ZS Hybrid: USD 27.500 / $40.287.500

Haval Jolion HEV: USD 28.990 / $42.470.500, USD 29.900 / $43.803.500 y USD 32.990 / $48.330.500

Changan CS55 Plus PHEV: USD 32.000 / $46.880.000

Haval H6 HEV: USD 33.500 / $49.077.500 y USD 35.500 / $52.007.500

Toyota Corolla: $49.400.000 y $54.730.000

Fiat 600 Mild-Hybrid: USD 34.500 / $50.542.000

BYD Song Pro híbrido enchufable: USD 34.990 / $51.269.350 y USD 36.990 / $54.190.350

BAIC BJ30 4x2 híbrido: USD 35.800 / $52.447.000

Renault Arkana Mild-Hybrid: $53.530.000

Ford Territory Híbrida: $53.822.600

Toyota Corolla Cross: $56.385.000 y $62.607.000

Ford Maverick Híbrida: $64.581.000

Lexus LBX Active híbrido: USD 52.800 / $77.352.000

Honda Civic Advanced Hybrid: USD 54.000 / $79.110.000

Lexus UX 300h híbrido: USD 55.600 / $81.454.000

Ford Kuga Híbrida: $84.718.400

Renault Koleos Esprit Alpine: $87.060.000

Lexus IS 300 Luxury: USD 61.200 / $88.281.000

Nissan X-Trail EPower: $90.470.000