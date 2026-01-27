Patentes en CABA: AGIP explicó por qué algunos usuarios recibieron aumentos mayores al 100% en enero

El impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires toma una nueva tabla de referencia elaborada por ACARA. Eso cambio modificó el precio de algunos modelos causando un incremento sustancial en la cuota de enero

En las últimas horas se empezaron a conocer casos de automovilistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que recibieron aumentos superiores al 100% en las boletas del Impuesto Automotor correspondiente al año 2026 que está comenzando.

A través de las redes sociales se conocieron casos como el de un Chevrolet Prisma del año 2016, que pasó de pagar $34.000 en diciembre a $64.000 en la primera cuota de este año, según reportó el sitio Autoblog.com.ar. La misma fuente mencionó otros casos como un Chevrolet Onix del mismo año que pasó de $20.000 a $60.000 de un mes a otro, y el de un Kia Picanto del que no se menciona el año, que en diciembre pagó $7.000 y en enero pasó a una boleta de patente de $43.000.

Infobae consultó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad, desde donde señalaron como dato inicial que “no hay un aumento de la alícuota sino una actualización de la valuación de algunos modelos, especialmente de autos de mayor antigüedad, debido a que los valores estaban totalmente desactualizados”.

Los autos 100% eléctricos no pagan patente en CABA

Las mismas autoridades explicaron que esa actualización se dio ante la decisión de cambiar la tabla que se estaba tomando como referencia de la valuación de automotores, ya que siempre se tenía en cuenta la que elabora la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), pero que se encontraba sin actualización desde hacía varios meses. Por ese motivo, AGIP decidió comenzar a usar la tabla que publica la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

“En esa actualización, la mayoría de los modelos no tienen cambios de valuación importantes, pero algunos sí, y ahí surgen las diferencias”, explicaron desde el organismo porteño, antes de destacar que con esta nueva tabla, el 16% de los automotores bajaron su valor y pagarán menos patente este año respecto a 2025, otro 16% tuvo los incrementos mencionados, y el 68% restante no se verá afectado y seguirá pagando un valor similar al del año pasado, aseguraron.

Los autos híbridos que deben pagar en 2026

El otro punto que generó controversia fue el impuesto automotor que pagan los autos híbridos y eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2024, cuando se aprobó el nuevo esquema de alícuotas que se creó para evitar los saltos bruscos de impuesto automotor que se daban cuando un vehículo pasaba de una categoría a otra por un pequeño incremento de su precio, también se estableció que los autos eléctricos puros (100%) no pagan patente, pero los híbridos tendrían desde 2025 un período de gracia sin el impuesto de acuerdo a su valuación fiscal.

Los autos híbridos de menos de $91.500.000 están exentos de pagar patente por dos años. Los que superan ese precio sólo tienen un año de gracia en CABA

Ese esquema diferencia la exención de patente por dos años para los vehículos híbridos con un precio menor a los $60.000.000 y una de sólo un año para aquellos que superan ese precio de venta.

En diciembre de 2024, el Toyota Corolla Cross híbrido de mayor equipamiento tenía un precio de $41.899.000 y en enero, cuando entró en vigencia el nuevo esquema, pasó a costar $43.072.000, con lo cuál durante dos años tenía exención de patente.

En enero de 2026, ese mismo modelo, el híbrido más vendido de 2025, pasó a costar $62.607.000, sin embargo, aunque AGIP actualizó el monto máximo a partir del cual se reduce a sólo un año la exención y lo elevó el valor hasta los $91.500.000, algunos usuarios de ese modelo recibieron la notificación que indica que deben pagar desde este año.

En todos los casos, los autos con esta tecnología tendrán beneficios impositivos por los primeros cinco años, ya que se estableció una progresión de pago de patente a partir de la finalización de la exención, por la cual desde el sexto año de uso se pagará el 100% del impuesto.