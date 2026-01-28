“Me fundí por tercera vez en mi país”: Benito Fernández alertó sobre la crisis del sector textil y los altos impuestos

El diseñador Benito Fernández. Foto: Alejandro Carra/GENTE

Con 40 años de trayectoria, el reconocido diseñador Benito Fernández contó los motivos por los cuáles debió cerrar una de sus unidades de negocio vinculadas a la indumentaria y sostuvo que la industria necesita un Estado que baje impuestos y acompañe para fomentar las inversiones.

Su caso no es aislado: en la actualidad, hay varias marcas en crisis y fábricas que cierran, efectúan despidos o reducen su producción frente a la baja demanda, la apertura de importaciones y los elevados costos, derivados en gran medida de la carga impositiva.

“Yo cerré mi Prêt-à-porter (el año pasado. Por tercera vez en mi país me fundí: en el 2001, en 2020 y en 2025. Me quedé con la alta costura. Y a mí me gusta ser popular, entonces mantengo las licencias de mi marca, que son los perfumes, las zapatillas, muebles, además de un edificio con mi nombre”, contó el diseñador a A24.

En este segmento, empleaba a 14 personas y trabajaba con 8 talleres.“Es imposible producir en este país. Hace cuatro gobiernos que nos vienen destruyendo”, afirmó.

Y consideró: “¿Cómo se puede invertir en un lugar donde la carga impositiva es del 52%? Yo no quiero que el Estado me regale nada, sino que apoye a esta industria, como lo hizo España hace 30 o 40 años, y Brasil hace 20. Hoy esos países son potencias en la moda, cuando antes prácticamente no existían en ese sector".

Aseguró que en la Argentina hay muchos diseñadores y que el diseño es fundamental como valor agregado. “Si hay diseño, sos competitivo, y acá diseño hay. El problema es que los gobiernos no apoyan a esta industria”, explicó Fernández.

En diálogo con Infobae, el diseñador precisó que si desde el Gobierno se toman las medidas necesarias para impulsar la industria, es probable que vuelva a abrir su marca bajo la modalidad de franquicias o con un socio.

Benito Fernández decidió enfocarse en la alta costura

La decisión de enfocarse en la alta costura, entre otros factores, reside en las diferencias financieras que existen con el Prêt-à-porter: debía pagar la colección previo a la comercialización y venderla a plazos de 30, 60 o 90 días, mientras a él, sus proveedores, se los reducían. “Había un desfasaje financiero muy importante y no tenía esa cintura”, remarcó Fernández.

Pese a tener la misma carga impositiva, en la alta costura, en cambio, “puedo hacer 100 vestidos o 10, pero invierto cuando me dejan la seña, compro el género, y cuando termino el vestido, me lo pagan”, detalló.

En cuanto al consumo, detalló que hay una baja pero como la inversión no es tan grande por lo dicho “se puede mantener y resistir más”. Atribuyó esa merma, en parte, a que ahora se facilitó el ingreso de prendas del exterior mediante plataformas, aunque no es tan significativo el volumen como en el Prêt-à-porter.

Aclaró que no está en contra de la apertura de importaciones y de la competencia, pero cree que debería haber sido más gradual y acompañando a la industria.

Al respecto, había dicho a Net que “los precios eran delirantes pero porque se abonaba una mano de obra justa, no como en China, y unos impuestos que no se pagan en ninguna parte del mundo”.

Fernández aclaró que no está en contra de la apertura de importaciones, pero cree que debería haber sido más gradual y acompañando a la industria (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Que Argentina se haya abierto tanto a importar me da pánico. Las marcas que están en los shoppings van a bajar los precios porque traerán todo de China, pero los perjudicados serán los talleres y las marcas chicas”, manifestó Fernández. “La ropa china está destrozando el mercado local”.

Resaltó el desembarco de marcas del exterior, como Victoria’s Secret y Sandro, y celebró la mayor competencia. Sin embargo, señaló que de todos modos los precios de esas firmas son más elevados que en otros países, principalmente por los altos impuestos.

Textiles en riesgo

La crisis en la industria textil-indumentaria es generalizada y todas las semanas se conocen nuevos cierres de compañías emblemáticas. Por caso, recientemente la empresa textil Emilio Alal informó que “se vio obligada a tomar la decisión no deseada de cerrar sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco”. La comunicación fue enviada a sus más de 260 empleados, que fueron desvinculados.

Con más de 100 años de historia, la decisión responde al “actual contexto económico y comercial adverso, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional, lo que ha tornado inviable la continuidad de sus operaciones, sin avizorar cambios de relevancia en el corto y mediano plazo”.

Asimismo, el Grupo Dass, fabricante de zapatillas para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics, desvinculó a 43 empleados de su planta de Eldorado, en Misiones, a fines de la semana pasada. La fábrica tiene producción comprometida únicamente hasta junio de este año.

Afectada por la caída del consumo, la empresa de capitales argentinos y brasileños ya había cerrado en enero de 2025 su planta de Coronel Suárez para concentrar la producción en Misiones.

A estos antecedentes se agrega la situación de Eseka S.A., empresa dedicada a la fabricación de lencería para las marcas Cocot y Dufour. En los últimos dos meses, la firma desvinculó a 140 trabajadores de su planta ubicada en el barrio porteño de Parque Chas. Hay protestas motivadas por la decisión de la compañía de pagar salarios, aguinaldos y vacaciones de manera fraccionada.

En tanto, semanas atrás, la textil TN & Platex, una de las más grandes del país, dispuso el cierre por tiempo indefinido de su planta de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán. La medida derivó en la suspensión de 190 empleados que, si bien dejaron de formar parte de la compañía, fueron incluidos en gestiones realizadas por la propia empresa ante otras firmas radicadas en Tucumán para intentar su reubicación.