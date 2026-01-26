Una fábrica misionera que produce zapatillas para Adidas y Nike desvinculó a 43 empleados

La matriz productiva argentina atraviesa un momento difícil en el arranque de 2026. A un consumo interno que no repunta se suma la presión de las importaciones, un combo que en los últimos meses derivó en cierres, achiques y frenos de producción en varias fábricas locales.

Tal es el caso de Grupo Dass, el fabricante de zapatillas para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics. Aunque la empresa de capitales argentinos y brasileños ya había cerrado en enero de 2025 su planta de Coronel Suárez para concentrar su producción en Misiones, ahora es esta última la que enfrenta dificultades.

Según confirmaron a este medio fuentes de la Unión de Trabajadores del Calzado de la República Argentina (UTICRA), la empresa desvinculó a 43 empleados en un contexto de menor nivel de actividad, baja competitividad y dificultades financieras para sostener una estructura productiva que no logra recuperarse con ventas.

Además, comentaron que la empresa tiene producción comprometida solo hasta junio de este año. “No sabemos con cuánto personal llegarían a esa fecha ni qué pasará después de junio”, señalaron.

Al momento de publicación de esta nota voceros de la empresa no respondieron a la consulta de Infobae.

Hace poco más de un año, el grupo había cerrado su planta de Coronel Suárez, lo que derivó en la desvinculación de unos 360 operarios. En un comunicado difundido en ese entonces, la empresa explicó que la decisión respondía a “un plan estratégico diseñado para optimizar procesos y fortalecer su posición en el mercado, garantizando una gestión de excelencia”.

La medida, que incluyó el traspaso de la producción de zapatillas Adidas desde Coronel Suárez a Misiones, se enmarcó “en la necesidad de adaptar las operaciones a la nueva dinámica del mercado en Argentina, caracterizada por un cambio de ciclo económico y nuevas condiciones comerciales”.

También trascendió que, en un escenario de mayor apertura comercial, las marcas para las que producía el grupo revisaron sus estrategias de abastecimiento y redefinieron sus esquemas de producción.

En la actualidad, la planta de Coronel Suárez —que tiene capacidad para 6.000 empleados pero que en su última etapa operó con menos de 400— sigue en manos del grupo, aunque permanece cerrada. En tanto, la fábrica de Eldorado está en manos de Dass desde 2008 y cuenta con capacidad para operar 60 líneas en simultáneo, aunque en el último tiempo solo utilizó 15.

A mediados de 2025, la empresa ya había comunicado una reducción del 40% de su plantilla en la planta misionera por las mismas causas que habían llevado al cierre de Coronel Suárez: caída de la producción, aumento de las importaciones y altos costos. En ese momento, pasó de 470 a 300 empleados. Un año antes, había llegado a contar con unos 600 trabajadores.

Entre sus dos establecimientos, Dass tiene una capacidad instalada de producción de 7,8 millones de pares de zapatillas por año.

De acuerdo con los últimos datos del Indec correspondientes a noviembre de 2025, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado registró una caída interanual del 17,6%. En particular, la fabricación de calzado y sus partes retrocedió un 30,9%, mientras que la de prendas de vestir cayó un 11,7%. “La disminución de la actividad del sector se vincula con la menor demanda local y el ingreso de productos importados”, señala el informe oficial.

Crisis de producción local

Poco menos de dos semanas atrás, y, nuevamente, como consecuencia de la caída del consumo, la presión de las importaciones -tanto de ropa nueva, como usada- y la dificultad que tienen las empresas argentinas para financiarse, la compañía textil TN & Platex cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán.

La decisión implicó la suspensión de 190 empleados, que, aunque fueron desvinculados de la compañía, la propia empresa confirmó estar en conversaciones con otras siete firmas de diversos sectores productivos con base en Tucumán para poder reubicar a los trabajadores suspendidos.

Esta noticia llegó pocas semanas después de que la misma firma suspendiera una línea de producción de indumentaria en otra de sus fábricas en La Rioja. La decisión incluyó la desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales.

La industria textil argentina enfrenta una de sus situaciones más delicadas en los últimos años. Un relevamiento de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) mostró que en octubre de 2025 la actividad registró una caída interanual del 24%, cifra muy por encima del retroceso general de la industria manufacturera, que fue del 2,9% en ese período.

Además, datos oficiales indican que la producción se ubicó en niveles similares a los observados durante los momentos más duros de la pandemia, lo que evidencia la gravedad de la crisis dentro del sector. Es que el uso de la capacidad instalada descendió al 32,5% en octubre, con una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto al mes previo y de 15,3 puntos frente a octubre de 2024.