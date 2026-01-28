Economía

Licitación clave: el Gobierno refinanció más del 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado

Vencían casi $9 billones y se llevó a cabo un refinanciamiento de 124%. Se convalidaron tasas cercanas al 3% mensual para los instrumentos que vencen en marzo próximo

Guardar
El Ministerio de Economía logró
El Ministerio de Economía logró una tasa de refinanciamiento de 124% de los vencimientos de deuda en pesos. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Ministerio de Economía logró renovar más del 100% de los vencimientos que enfrentaba en un importante test de deuda en pesos. Con depósitos que apenas sumaban $2,3 billones, la cartera económica evitó inyectar pesos al mercado y se pospuso la baja de tasas que necesaria para potenciar el repunte de la actividad económica.

“La Secretaria de Finanzas anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $ 10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $ 11,17 billones. Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha”, comunicaron desde Economía.

En el mercado, las expectativas de los analistas eran que Finanzas no libere pesos al mercado. En primer lugar, porque alertaban que con las compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el fin de las vacaciones hay liquidez en el sistema. Pero también por el nivel de depósitos del Tesoro en pesos y en moneda extranjera, de cara al próximo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las LECAPs se convalidaron tasas de hasta 2,99% TEM para el tramo más corto, con vencimiento el 16 de marzo de 2026; mientras que en CER fue de hasta 8,75% para el 30 de junio de 2028. En cuanto al dollar linked, solo se colocaron $0,1 billones a 6,02% TIREA. Aunque por fuera del cronograma, Finanzas llevó a cabo dos licitaciones para canjear letras dollar linked.

“Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, afirmó Lucio Garay Mendez, respecto a la tasa de cerca del 3% que se convalidó para la LECAP con vencimiento el próximo marzo, cuando la inflación se espera que se ubique por debajo del 2,8% que marcó en diciembre.

El resultado fue acorde a
El resultado fue acorde a lo que esperaban en el mercado: un rollover del 100% o más por el nivel de depósitos del Tesoro y los compromisos en moneda extranjera.

Entre las alternativas que se ofrecieron en la subasta figuraban tres Lecap en pesos: una con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva), otra al 31 de julio de 2026 (nueva) y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6, reapertura). También se incluye un Boncap al 15 de enero de 2027 (T15E7, reapertura).

En instrumentos a tasa variable se presentó una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura). Dentro de las opciones ajustadas por CER, se destaca una letra al 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura), un bono con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura) y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

Además, se ofreció una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026. Esta alternativa apunta a quienes mantienen dudas sobre la evolución del tipo de cambio, pese a la estabilidad reciente y las compras de reservas del Banco Central.

Caída de depósitos en dólares

A comienzos de la semana que viene, el Tesoro enfrenta un importante vencimiento: el 1º de febrero se debe efectuar un pago de USD 824 millones en concepto de intereses con el FMI. Y si bien, en las últimas jornadas, los depósitos en moneda extranjera habían aumentado, el jueves 22 de enero hubo una importante caída.

Según la última publicación disponible del informe diario del BCRA, al pasado jueves, los depósitos en moneda extranjera eran de USD 164.829.958,43 ($236.233 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha, $1.433,1999). Mientras que el miércoles pasado eran de USD 324.351.271,18 ($426.860 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha, USD 1.427,0331), lo que supone una caída de USD 160 millones.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre por qué se produjo la caída, si se debió a un pago a un organismo internacional, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Aunque analistas sospechan que se trató de un pago a un organismo internacional, dado que no hubo movimiento en el nivel de depósitos en pesos.

Temas Relacionados

Luis CaputoVencimientosDeudaLicitaciónÚltimas noticiasRoll overRefinanciamientoMinisterio de Economía

Últimas Noticias

El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los USD 46.000 millones

La autoridad monetaria encadenó 18 ruedas consecutivas con saldo comprador y ya adquirió más del 10% del objetivo total para 2026. Cómo repercute en las reservas y el riesgo país

El Banco Central volvió a

Guerra entre Mercado Libre y Temu: denuncias cruzadas por competencia desleal en pleno boom de compras al exterior

La Justicia analiza el reclamo del gigante del ecommerce argentino en medio del fuerte crecimiento de importaciones vía courier

Guerra entre Mercado Libre y

El frigorífico que creó las hamburguesas Paty suspendió a sus 450 empleados

El Frigorífico General Pico, del empresario entrerriano Ernesto “Tito” Lowenstein, enfrenta una deuda de más de $30.000 millones

El frigorífico que creó las

El dólar subió por cuarto día seguido y recorta la caída acumulada en enero

La divisa mayorista ascendió a $1.444,50 y se mantuvo un 8% debajo del techo de las bandas. En el Banco Nación cerró estable a $1.465

El dólar subió por cuarto

JP Morgan se mantiene optimista con Argentina: cuáles son los factores que impulsarían la inversión

El banco considera que la desregulación y las reformas están generando las condiciones para un crecimiento duradero

JP Morgan se mantiene optimista
DEPORTES
Se define la Champions League

Se define la Champions League con 18 partidos en simultáneo y los equipos más poderosos en riesgo

Sorpresa en el mercado de pases: River Plate cerró a Kendry Páez, la promesa de Ecuador y el Chelsea

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

El Laboral Kutxa-Euskadi alcanza su octava victoria en el Tour El Salvador

Faustino Oro cortó su racha negativa en Países Bajos: igualó con la tricampeona norteamericana Carissa Yip

TELESHOW
Escándalo con Karina Jelinek: un

Escándalo con Karina Jelinek: un hombre intentó besarla sin su consentimiento durante un desfile

Vacaciones de lujo en Dubai: Sofía Zámolo combinó noches de glamour y días de playa

En medio de los rumores con Sofía Gala, Fito Páez lanzó el último videoclip de Novela, su más reciente álbum

La desopilante tentación de Lizy Tagliani que la pondría en un aprieto con Sebastián Nebot: “Mi talón de Aquiles”

Las tiernas palabras del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández al imitar los apodos familiares: “Mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán restableció

El régimen de Irán restableció internet de forma controlada luego de tres semanas del apagón más severo de su historia

Neil Young regala música a residentes de Groenlandia para aliviar el estrés por la tensión política con EE.UU.

Nueva currícula educativa en El Salvador: entre la modernización y el debate sobre su alcance real

Rigoberta Menchú llama en Panamá a financiar la cultura y respetar la autoría comunitaria

Clínica especializada atenderá casos de lepra en Panamá