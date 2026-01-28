Licitación clave: el Gobierno refinanció más del 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado

El Ministerio de Economía logró una tasa de refinanciamiento de 124% de los vencimientos de deuda en pesos. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Ministerio de Economía logró renovar más del 100% de los vencimientos que enfrentaba en un importante test de deuda en pesos. Con depósitos que apenas sumaban $2,3 billones, la cartera económica evitó inyectar pesos al mercado y se pospuso la baja de tasas que necesaria para potenciar el repunte de la actividad económica.

“La Secretaria de Finanzas anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $ 10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $ 11,17 billones. Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha”, comunicaron desde Economía.

En el mercado, las expectativas de los analistas eran que Finanzas no libere pesos al mercado. En primer lugar, porque alertaban que con las compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el fin de las vacaciones hay liquidez en el sistema. Pero también por el nivel de depósitos del Tesoro en pesos y en moneda extranjera, de cara al próximo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las LECAPs se convalidaron tasas de hasta 2,99% TEM para el tramo más corto, con vencimiento el 16 de marzo de 2026; mientras que en CER fue de hasta 8,75% para el 30 de junio de 2028. En cuanto al dollar linked, solo se colocaron $0,1 billones a 6,02% TIREA. Aunque por fuera del cronograma, Finanzas llevó a cabo dos licitaciones para canjear letras dollar linked.

“Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, afirmó Lucio Garay Mendez, respecto a la tasa de cerca del 3% que se convalidó para la LECAP con vencimiento el próximo marzo, cuando la inflación se espera que se ubique por debajo del 2,8% que marcó en diciembre.

El resultado fue acorde a lo que esperaban en el mercado: un rollover del 100% o más por el nivel de depósitos del Tesoro y los compromisos en moneda extranjera.

Entre las alternativas que se ofrecieron en la subasta figuraban tres Lecap en pesos: una con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva), otra al 31 de julio de 2026 (nueva) y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6, reapertura). También se incluye un Boncap al 15 de enero de 2027 (T15E7, reapertura).

En instrumentos a tasa variable se presentó una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura). Dentro de las opciones ajustadas por CER, se destaca una letra al 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura), un bono con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura) y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

Además, se ofreció una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026. Esta alternativa apunta a quienes mantienen dudas sobre la evolución del tipo de cambio, pese a la estabilidad reciente y las compras de reservas del Banco Central.

Caída de depósitos en dólares

A comienzos de la semana que viene, el Tesoro enfrenta un importante vencimiento: el 1º de febrero se debe efectuar un pago de USD 824 millones en concepto de intereses con el FMI. Y si bien, en las últimas jornadas, los depósitos en moneda extranjera habían aumentado, el jueves 22 de enero hubo una importante caída.

Según la última publicación disponible del informe diario del BCRA, al pasado jueves, los depósitos en moneda extranjera eran de USD 164.829.958,43 ($236.233 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha, $1.433,1999). Mientras que el miércoles pasado eran de USD 324.351.271,18 ($426.860 millones convertidos al tipo de cambio de la fecha, USD 1.427,0331), lo que supone una caída de USD 160 millones.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre por qué se produjo la caída, si se debió a un pago a un organismo internacional, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Aunque analistas sospechan que se trató de un pago a un organismo internacional, dado que no hubo movimiento en el nivel de depósitos en pesos.