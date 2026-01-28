El Gobierno enfrenta hoy una licitación de deuda clave: el impacto de las compras del BCRA y qué puede pasar con las tasas

FOTO DE ARCHIVO: Foto ilustrativa sobre el billete de 100 pesos argentinos, tomada el 3 de septiembre de 2019. REUTERS/Agustín Marcarian/Illustration/File Photo

Este miércoles, el Ministerio de Economía afronta un test clave con el vencimiento de $9,4 billones en la licitación de deuda en pesos. Analistas señalan que, tras el receso de verano y debido a las compras de reservas del Banco Central, la liquidez en el sistema es elevada. Este contexto complica la posibilidad de lograr un refinanciamiento total y suma obstáculos para una baja de tasas, considerada fundamental para impulsar la recuperación de la actividad económica.

“Va a estar demandada la licitación; la duda es si toma de más o no”, afirmó Nicolas Cappella de Invertir en Bolsa (IEB). Desde la última subasta, la situación del mercado de pesos cambió: con el inicio de la nueva fase del programa económico, el BCRA compró USD 1.049 millones en 17 jornadas, con su correspondiente inyección de pesos, que se suman a la menor demanda de moneda nacional típica de esta altura del mes.

“Mucho más tomadora la curva de pesos; hay más demanda, se nota más liquidez en la plaza que hoy está derramando un poco en la curva de pesos que está totalmente verde. Lo largo es lo que más sube”, destacó Cappella sobre el escenario del mercado.

El futuro de las tasas

Una postura similar tuvo Manuel Ilzarbe, Portfolio de Wise Capital, que observa que en la licitación de este miércoles Economía aprovecharía la baja estacional de pesos y la no esterilización de las compras de dólares del Central. “Consideramos que podría buscar absorber pesos. Esto lo vemos principalmente por la necesidad de aumentar los depósitos, tanto para la compra de dólares con el objetivo de atender los próximos vencimientos en dólares con organismos internacionales, como para contar con un mayor margen de maniobra en las próximas licitaciones que serán más exigentes”, destacó.

En el mercado esperan un roll over del 100% en la licitación de mañana.

El gran interrogante es qué tasa convalidará la Secretaría de Finanzas. Cabe destacar que la cartera económica se encuentra condicionada a hacer un refinanciamiento alto de los vencimientos debido a la escasez de depósitos en pesos que tiene en su cuenta del BCRA.

En Wise Capital consideran que estarán en torno a los niveles de mercado, pero que el mayor premio será para quienes opten por alargar duración. “Por otro lado, nos resulta muy atractivo observar el nivel de inflación break-even que esté dispuesto a convalidar el Gobierno. Estimamos que la break-even para los títulos con vencimiento en julio va a dar en torno al 2% mensual, aunque no descartamos que el Gobierno busque dar señales a favor de una desaceleración del proceso inflacionario”, marcaron.

El Ministerio de Economía anunció la oferta para la licitación, que contempla instrumentos a tasa fija, CER y dollar linked. No se incluyeron alternativas a tasa fija de largo plazo, pero en CER se ofrecieron tramos de mediano y largo plazo.

Entre las alternativas que se ofrecen en la subasta figuran tres Lecap en pesos: una con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva), otra al 31 de julio de 2026 (nueva) y una tercera al 30 de noviembre de 2026 (S30N6, reapertura). También se incluye un Boncap al 15 de enero de 2027 (T15E7, reapertura).

En instrumentos a tasa variable se presenta una Lecap a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura). Dentro de las opciones ajustadas por CER, se destaca una letra al 31 de julio de 2026 (nueva), otra al 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura), un bono con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura) y otro al 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya acumuló más de USD 1.000 millones en enero.

Además, se ofrece una Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense, sin cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026. Esta alternativa apunta a quienes mantienen dudas sobre la evolución del tipo de cambio, pese a la estabilidad reciente y las compras de reservas del Banco Central.

Depósitos del Tesoro

En las últimas jornadas, el Tesoro llevó a cabo compras de dólares de cara al próximo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 824 millones el 1° de febrero.

Según el informe diario del BCRA, al 23 de enero pasado, último dato disponible, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Central eran de USD 236 millones mientras que el stock en pesos se mantiene estable en $2,3 billones, lo que limita el pago de efectivo en la licitación.

“En la licitación van a rollear el 100% de los vencimientos o algún porcentaje cercano”, afirmó Lucio Garay Mendez y destacó que podrían utilizar los $2,3 billones de depósitos en pesos para comprar dólares, por lo que les alcanzaría para pagarle al Fondo.