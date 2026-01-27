Récord aéreo: en 2025 volaron más de 50 millones de personas en Argentina, el mayor registro de la historia

La cantidad de despegues y aterrizajes de aeronaves llegó a un récord histórico durante 2025

Pasaron poco menos de dos años desde que el Gobierno implementó la política de cielos abiertos en la Argentina. Los resultados de esta medida, que impulsó el ingreso de nuevas aerolíneas al país y desreguló la actividad para fomentar el transporte aéreo de pasajeros, marcaron un récord sin precedentes en la aviación comercial local.

Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en 2025 volaron 50,6 millones de pasajeros por todos los aeropuertos del país, la mejor marca histórica para un año completo en el sector aerocomercial argentino.

De hecho, esta cifra supera todos los registros previos y representa un incremento del 9% respecto del anterior máximo alcanzado en 2023 y un crecimiento del 12% en comparación con 2024.

La entidad que regula la aviación en la Argentina destacó que, además del pico histórico en el número de tráfico total, se registraron récords sin precedentes en los segmentos internacional y nacional.

En el primer caso, ANAC informó que 15,9 millones de argentinos salieron del país en 2025, lo que representó un 6% más que el último récord del sector en este segmento registrado en 2018, cuando volaron al exterior 15 millones de pasajeros. Si se compara con los números para el segmento internacional del año anterior, el alza fue del 18 por ciento.

El segmento internacional marcó un nuevo récord, con casi 16 millones de argentinos que volaron al exterior en 2025

Este incremento en vuelos internacionales se corresponde con el fuerte crecimiento que tuvo el turismo emisivo durante el año pasado. Según datos del Indec, a lo largo del año pasado viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros. La diferencia entre ambos flujos arrojó un saldo neto negativo de más de 6,5 millones de personas.

La divergencia entre los registros se explica por el alcance de cada medición. Mientras ANAC contabiliza pasajeros aéreos internacionales, independientemente del motivo del viaje -turismo, trabajo, negocios, visitas familiares o traslados corporativos-, el Indec releva únicamente el turismo internacional, que incluye todos los medios de transporte y considera únicamente los viajes con fines turísticos, bajo criterios estadísticos específicos.

La aviación doméstica también marcó un récord. En 2025 volaron 34,7 millones de pasajeros dentro de la Argentina, lo que significó un aumento del 0,1% respecto al máximo previo registrado en 2023 cuando habían volado 34,6 millones de personas. Si se compara con los números correspondientes a 2024, el alza fue del 9 por ciento.

El crecimiento del sector también se reflejó en un pico histórico de movimientos aéreos, que en 2025 alcanzaron un total de 405.434 operaciones, el nivel más alto jamás registrado en el país. La entidad de control aeronáutica considera movimiento al despegue o aterrizaje de un avión en un aeropuerto. Para los propósitos de tráfico del aeropuerto, una llegada y una salida se cuentan como dos movimientos.

La política de cielos abiertos se empezó a implementar a mediados de 2024, pero el año pasado tuvo su mayor esplendor. Entre los logros más llamativos para el sector, se destaca la autorización de 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales, el comienzo de las operaciones de aerolíneas con aviones chicos y la llegada de dos líneas aéreas españolas que empezarán a operar conexiones entre Europa y la Argentina este año.

Otro de los objetivos de la política era fomentar la concreción de rutas internacionales directamente desde el interior del país. En ese sentido, también se registraron máximos históricos. ANAC precisó que durante el año pasado, 2,1 millones de pasajeros realizaron vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin pasar por Buenos Aires, una cifra que supera en un 38% el nivel registrado en 2024 y en 73% la de 2023.

La apertura del mercado permitió la incorporación de nuevas rutas y operadores aerocomerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aeropuertos con mayor crecimiento en pasajeros internacionales contra 2024 fueron Salta (61%), Córdoba (54%) y Bariloche (51%).

Cielos abiertos

La política de Cielos Abiertos comenzó en 2024 con un decreto que aprobó la reglamentación para modificar el Código Aeronáutico. Esta medida tenía el objetivo de agilizar las autorizaciones para operar vuelos nacionales e internacionales, eliminar trabas burocráticas y ampliar la conectividad aérea en todo el país.

Entre las principales modificaciones de la regulación -la mayoría eran pedidos históricos de las aerolíneas- se otorgó la posibilidad de que cada línea aérea elija su propio servicio de rampa y asistencia en tierra, quebrando así el monopolio que hasta ese entonces tenía la empresa estatal Intercargo. Si bien en el último año y medio se habilitaron más de una docena de empresas para operar el servicio de asistencia en tierra a los aviones, hasta el momento ninguna de ellas inició sus operaciones.

Además, las reformas facilitaron la entrada de nuevos operadores aerocomerciales, se firmaron acuerdos de cielos abiertos con 13 países, lo que permite -dependiendo de la categoría del acuerdo- flexibilizar las trabas que tienen las aerolíneas a la hora de sumar rutas en la argentina.

También se habilitó la operación de aviones de menor porte a volar como aerolíneas comerciales, con trámites más ágiles y un marco más flexible para definir rutas y frecuencias. El objetivo declarado del Gobierno es dotar al mercado de mayor flexibilidad y conectividad, estimular la competencia entre empresas, ampliar la red de destinos y modernizar la oferta de servicios, también en línea con prácticas internacionales de liberalización aérea.