Economía

Turismo internacional: casi 12 millones de argentinos viajaron al exterior en 2025 y el déficit superó los USD 4.000 millones

El fuerte crecimiento de los viajes al extranjero y la caída del turismo receptivo dejaron en 2025 un saldo negativo de USD 4.054 millones

Guardar
El encarecimiento de los precios
El encarecimiento de los precios internos y un dólar relativamente barato restaron competitividad al turismo local (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo arrojó un saldo negativo para la Argentina en 2025. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a lo largo del año pasado viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros. La diferencia entre ambos flujos arrojó un saldo neto negativo de más de 6,5 millones de personas.

El desbalance también se reflejó con fuerza en los gastos en dólares. De acuerdo con el organismo oficial, el gasto total de los argentinos en el exterior alcanzó los USD 7.164 millones, mientras que el turismo receptivo generó ingresos por USD 3.110 millones. De este modo, el saldo de la balanza turística fue negativo en USD 4.054 millones durante 2025.

Estos números reflejan un desequilibrio que comenzó en 2024 y se profundizó a lo largo del año pasado. De acuerdo al Indec, durante el año anterior salieron del país 8,3 millones de turistas argentinos -cifra que en 2025 trepó a casi 11,8 millones- lo que implicó un crecimiento interanual de más de 42 por ciento.

De acuerdo con el último informe de Turismo Internacional, la brecha entre ingresos y egresos de turistas se amplía aún más si se incluyen los excursionistas —personas que no pasan al menos una noche en destino—. En ese caso, durante 2025 salieron del país 18,8 millones de personas, frente a 8,7 millones de ingresos, lo que dejó un saldo negativo cercano a 10,1 millones de personas.

El turismo emisivo volvió a
El turismo emisivo volvió a crecer con fuerza en 2025, impulsado por un tipo de cambio favorable para viajar al exterior EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Este fenómeno, que volvió a poner presión sobre la salida de divisas, estuvo impulsado por un tipo de cambio que favoreció los viajes al exterior y por un encarecimiento de los precios internos, que volvió menos competitiva a la Argentina como destino turístico.

El último mes del año confirmó la tendencia. En diciembre de 2025 viajaron al exterior 705.100 argentinos, mientras que el ingreso de viajeros extranjeros fue de 535.800. El cierre del año estuvo marcado por un alto movimiento hacia destinos regionales.

Brasil, Chile y Uruguay concentraron la mayor parte de los viajes de los argentinos, impulsados por la cercanía, la mayor disponibilidad de vuelos y precios más competitivos en dólares. También se destacó el crecimiento de los viajes hacia los Estados Unidos y Europa.

Además de viajar más, los argentinos permanecieron más tiempo fuera del país. En 2025, la estadía promedio de los turistas argentinos en el exterior fue de 14,1 noches, frente a 12,8 noches en 2024, con especial peso de los viajes de playa y compras.

En contraste, los turistas no residentes que visitaron la Argentina registraron una estadía promedio de 9,6 noches, un nivel prácticamente sin cambios interanuales y sensiblemente menor al de los argentinos que viajaron al exterior.

Brasil, Chile y Uruguay concentraron
Brasil, Chile y Uruguay concentraron la mayor parte de los viajes de los argentinos durante el último año (Adobe Stock).

Dólar barato y precios internos altos

El contexto macroeconómico fue clave para explicar el fenómeno. Con un dólar relativamente barato durante buena parte del año y precios internos elevados en términos comparativos, viajar al exterior resultó más conveniente que vacacionar dentro del país para amplios sectores de la población.

A esto se sumó el encarecimiento de los servicios turísticos locales —hotelería, gastronomía y transporte—, que redujo la competitividad de la Argentina frente a destinos regionales e internacionales. La combinación de más argentinos viajando al exterior y menos extranjeros ingresando volvió a ubicar al turismo como uno de los factores de salida neta de divisas en 2025.

Aunque el país sigue mostrando un mayor número de argentinos viajando al exterior frente a la llegada de turistas internacionales, estimaciones del sector anticipan que la situación podría estabilizarse o incluso mostrar señales de recuperación en los próximos meses.

Entre los elementos que favorecen una posible mejora del sector turístico, se destaca la estabilidad macroeconómica y la reducción de la incertidumbre luego de las elecciones.

A diferencia del año anterior, las condiciones para viajar al exterior cambiaron. Ante la ausencia de riesgos cambiarios inmediatos, disminuyó la urgencia de aprovechar oportunidades, mientras que la estrategia del Banco Central de ajustar las bandas cambiarias en línea a la inflación apunta a brindar previsibilidad en la evolución del dólar.

Además, el encarecimiento de Brasil debido a la apreciación del real frente al dólar se suma a la coyuntura. En contraste, en la Argentina la divisa americana subió más que la inflación y los salarios durante 2025, lo que puede influir en las decisiones de viaje y en la competitividad de los destinos locales frente al exterior.

Temas Relacionados

turismo internacionaldolaresviajesindecdeficitsaldo negativoultimas noticiasturistas

Últimas Noticias

Jornada financiera: el riesgo país bajó a la zona de 500 puntos y acerca a la Argentina a los mercados internacionales

Los bonos subieron 1,1% y el indicador de JP Morgan cedió a 513 puntos, un mínimo desde junio de 2018. El S&P Merval ganó 1,1% y tocó un récord nominal. El dólar subió a $1.460 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 39 millones

Jornada financiera: el riesgo país

Mar del Plata y una temporada que enciende alertas sobre el turismo interno

Los datos oficiales confirman una merma en la estadía promedio, la ocupación hotelera y la cantidad de visitantes en Mar del Plata. La situación revela el impacto de la crisis económica nacional sobre el turismo interno y abre interrogantes sobre el futuro del sector

Mar del Plata y una

Importaciones, aranceles y cuotas: punto por punto, qué cambia con el acuerdo Mercosur-UE para el mercado automotor argentino

Un informe explica cómo y cuándo se aplicará el acuerdo firmado a mitad de enero en Asunción del Paraguay. El reglamento tiene un cupo y un período de gracia, y contempla una protección para la industria automotriz argentina

Importaciones, aranceles y cuotas: punto

El Gobierno fijó las condiciones de la próxima licitación de deuda: deberá renovar casi $13 billones

Esta semana vencen $12,9 billones de la deuda en pesos y los depósitos del Tesoro se ubican en $2,3 billones. Qué está mirando el mercado

El Gobierno fijó las condiciones

El Banco Central ya compró más de USD 1.000 millones en enero y avanza el plan para fortalecer las reservas

La autoridad monetaria adquirió USD 39 millones y extendió la racha compradora a 16 jornadas consecutivas. En paralelo, continúa el crecimiento de las tenencias en moneda extranjera

El Banco Central ya compró
DEPORTES
El tremendo elogio de Flavio

El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto: cómo maduró y el dato que lo colocó a la par de Pierre Gasly en la F1

Mastantuono, a fondo: el presente en el Real Madrid, su sueño de jugar el Mundial y “el enojo” de los hinchas de River por su salida

La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

TELESHOW
Lucía Celasco, de paseo en

Lucía Celasco, de paseo en Buenos Aires con su novio: entre flashes, rumores y vida privada

Oriana Sabatini lució su pancita embarazada de 7 meses y desató una ola de ternura: “Casi mami”

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

INFOBAE AMÉRICA

Inicia el proceso de integración

Inicia el proceso de integración de los servicios de salud en Panamá

Donald Trump y Lula da Silva hablaron por teléfono: confirmaron la visita del brasileño a Washington

Cómo la presencia humana afecta la conducta de los osos en Asia

Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

El portaaviones USS Abraham Lincoln ingresó en aguas de Medio Oriente en plena escalada entre Estados Unidos y el régimen iraní