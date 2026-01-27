Pese al buque que trajo 5.800 autos, las marcas chinas siguen representando menos del 8% del mercado automotor

Los 5.800 autos que trajo el buque chino Changzhou generaron un cambio en la proporción de autos de esa nacionalidad en el mercado. En enero estarán cerca del 7% del total de 0 km

La llegada del buque Changzhou que trajo la semana pasada 5.800 autos híbridos y eléctricos de la marcha china BYD a Argentina puede representar uno de los más importantes desafíos para la industria automotriz argentina en los próximos años. No tanto por el buque en sí, sino porque fue una demostración de un poderío económico sin precedentes en el mercado local.

“Traer el buque lleno de autos desde China y llevárselo vacío va contra las reglas esenciales de la logística mundial. Así como un camión tiene que estar en la ruta la mayor cantidad de tiempo posible y lo mismo con los aviones, un buque de carga es productivo cuando se desplaza con cargamento a bordo. Sin embargo, llevárselo vacío, aunque fuera a un país no muy lejano donde cargar nuevamente, posiblemente haya sido una inversión equivalente o incluso menor al costo de publicidad que generó el barco para la marca”, analizaron desde una automotriz argentina hace pocos días.

De todos modos, el impacto inmediato parece ser más publicitario que efectivo, no sólo para BYD como la marca que explota esa condición única de ser dueña de sus propios buques, sino de la industria automotriz china en general, ya que a pocos días de cerrar el primer mes del año sigue teniendo una participación en el mercado local menor al 8% del total de ventas.

Los autos chinos más vendidos son híbridos. El mejor eléctrico puro lleva patentados 182 vehículos en enero y está en el puesto 59no.

El impacto del cupo que no paga arancel

Es cierto que gran parte de los autos de marcas chinas entraron a Argentina gracias al cupo de 50.000 unidades anuales habilitadas por el Gobierno para poder importarse sin pagar el arancel común del 35%, y que la mayoría de esas unidades llegaron a partir de noviembre, aunque especialmente en diciembre y enero.

La lógica y la estacionalidad indicaba que en diciembre no serían tan altas las ventas en general, y por lo tanto en esa misma proporción la de los autos híbridos y eléctricos del cupo.

Sin embargo, con un mes de enero en el que las ventas intermensuales subirán un 170% (se calculan 65.000 unidades), el volumen de autos de marcas chinas pasó de representar el 6,2% en diciembre al 7,2% en enero, con cuatro días hábiles aún por computar.

El Ford Territory es el auto fabricando en China que más se vende en Argentina y también es el auto que lidera los patentamientos del cupo habilitado por el Gobierno sin arancel de importación

Autos chinos o marcas chinas

La distinción entre productos que provienen de China pero no son de marcas de esa nacionalidad es todavía muy relevante. Hasta este lunes se registraron casi 49.299 patentamientos en total y las marcas chinas alcanzaron 3.555, es decir el 7,2%.

Pero si en la cuenta se suman los modelos de Ford, Chevrolet y Volvo que se producen en China, el total de unidades asciende a 5.920 autos y el porcentaje crece hasta el 12%.

El auto fabricado en China más vendido sigue siendo el Ford Territory, que en enero lleva patentados hasta este martes 2.233 unidades (hasta el viernes eran 2.074) y está a sólo 73 de alcanzar al Fiat Cronos, que ocupa el segundo lugar absoluto en ventas.

Como dato de relevancia, el mix de nafteras e híbridas (porque las primeras pagan arancel y las electrificadas no) es de 63% a 37%. Esto significa que si se cuentan sólo las híbridas, este modelo de Ford también está en primer lugar en el mes con 834 unidades dentro del cupo. Más allá de ese dato, el crecimiento de diciembre a enero del modelo es de un 176%.

El Baic BJ30 es el auto más vendido de una marca china en el mercado argentino. Está 18vo en enero con 720 unidades.

Pero si se saca el C-SUV de Ford de la ecuación, el siguiente mejor auto chino es en efecto de una marca de ese país, aunque con un volumen de ventas significativamente menor. Se trata del Baic BJ30, que también tiene un modelo dentro del cupo pero otro que no entra y paga arancel del 35%. El Baic BJ30 suma hasta este lunes 720 unidades y está en el 18 puesto general en ventas. Sin embargo, en diciembre se habían vendido 246 unidades, lo que marca un crecimiento del 192%, es decir superior al porcentaje de crecimiento del mercado.

El siguiente auto chino es el primero de BYD Song Pro, la marca del buque chino, que suma una cualidad adiciona como la de ser un híbrido enchufable y no un híbrido convencional como los dos modelos anteriores. Este modelo está completo dentro del cupo del Gobierno. En enero se llevan vendidas 434 unidades y está en el puesto 38 del cómputo absoluto. La referencia de diciembre dice que se habían patentado 326 unidades, con lo cual el crecimiento de este mes está en el orden del 33%.

En tanto el podio de los autos de marcas chinas se completa con el Haval H6, que también es un C-SUV híbrido convencional y que tiene todos sus vehículos dentro del cupo que no paga arancel de importación. En enero se registran 412 patentamientos que lo sitúan en el 41er puesto del ranking de ventas parcial de enero, pero en diciembre se habían vendido sólo 136 unidades, por lo cual, aunque el volumen de unidades no sea tan alto, la suba fue superior a la de sus competidores alcanzando el 205%.