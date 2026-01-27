Con las exportaciones de vino en mínimos desde 2004, otra bodega enfrenta problemas financieros

Una empresa sanjuanina atraviesa una situación de estrés financiero, en un contexto de dificultades para la industria vitivinícola.

En medio de las tensiones que atraviesa la industria vitivinícola, una nueva bodega enfrenta dificultades financieras. Se trata de la sanjuanina Casa Montes, que, según registros oficiales del Banco Central, acumula un total de 286 cheques rechazados por un total de 471.421.066 pesos.

La firma es productora de etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama y fue propietaria del Diario de Cuyo hasta agosto del año pasado, cuando la familia Montes -la empresa está bajo la dirección de los hijos de su fundador, Francisco Salvador Montes- decidió su venta a los dueños del diario mendocino Los Andes.

El caso de la bodega sanjuanina con base en el Valle de Tulum se suma al de otras dos grandes firmas del sector, que ya adelantaron problemas financieros. Una de ellas, Norton, que se presentó en concurso preventivo en octubre del año pasado con una deuda que supera los 30 millones de dólares.

El otro caso que alertó al sector fue el de Bodegas Bianchi, que recientemente registró 80 cheques rechazados por falta de pago por más de 1.000 millones de pesos.

Las exportaciones de vino alcanzaran el volumen más bajo desde 2004 y el menor valor desde 2009.

La crisis del vino

La industria vitivinícola argentina enfrentó en 2025 uno de sus peores registros exportadores en casi veinte años, afectada tanto por factores locales como internacionales. Según el informe más reciente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), correspondiente a noviembre de 2025, las ventas de vino en el mercado interno evidenciaron una baja interanual de 12,5%. El acumulado hasta aquel mes mostró una disminución de 3,7% respecto al mismo período del año anterior.

Además, la combinación de una demanda interna en retroceso y el incremento sostenido de los costos locales coincidió con un contexto global desfavorable, lo que llevó a que las exportaciones de vino alcanzaran el volumen más bajo desde 2004 y el menor valor desde 2009.

Según los últimos datos del INV, el total de vino exportado durante 2025 fue de 1,93 millones de hectolitros, una disminución de 6,8% en comparación con el año anterior. Este nivel marcó un mínimo en las últimas dos décadas, superando solo el registro de 2004, cuando las ventas al exterior sumaron 1,55 millones de hectolitros.

En cuanto al valor, el sector despachó vinos por USD 661 millones en 2025, una baja interanual del 7,2 por ciento. Este monto se ubicó como el más bajo desde 2009, año en el que los ingresos por exportaciones habían alcanzado 553 millones de dólares.

Las ventas de vino en el mercado interno evidenciaron una baja interanual de 12,5% en noviembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contracción de las exportaciones reflejó la confluencia de problemas internos y externos que limitaron la competitividad de los vinos argentinos. La merma no se dio de manera aislada ni exclusiva del país, sino en sintonía con una retracción mundial en el mercado del vino.

Entre los factores locales que complicaron la situación, la entidad destacó la inestabilidad cambiaria, el alza de los costos productivos dolarizados, la inflación y el encarecimiento del transporte. Estos elementos deterioraron la estructura de precios y restaron margen a las bodegas para competir en el exterior, sobre todo en segmentos sensibles al valor.

El resultado fue que en numerosos mercados los vinos argentinos perdieron atractivo frente a productos de otras procedencias. Intentar compensar la baja en los volúmenes exportados con subas de precios en dólares acentuó la pérdida de participación en determinadas plazas.

A nivel internacional, la menor demanda en destinos clave, especialmente en Europa, impactó negativamente en las ventas externas. Cambios en los hábitos de consumo y una mayor cautela por parte de los compradores se hicieron sentir también en Estados Unidos y China, dos mercados relevantes para el sector argentino.

En 2025, el mercado mundial del vino experimentó una caída tanto en consumo como en facturación. Aunque la producción global se mantuvo estable, en torno a los 230 millones de hectolitros, el sector enfrentó un proceso de ajuste signado por la valorización debido a escasez, inflación y alteraciones en la demanda.