Economía

Con las exportaciones de vino en mínimos desde 2004, otra bodega enfrenta problemas financieros

Una empresa de San Juan se suma a los casos de Norton y Bianchi, mientras la industria enfrenta una combinación de menor consumo interno y problemas en el frente externo

Guardar
Una empresa sanjuanina atraviesa una
Una empresa sanjuanina atraviesa una situación de estrés financiero, en un contexto de dificultades para la industria vitivinícola.

En medio de las tensiones que atraviesa la industria vitivinícola, una nueva bodega enfrenta dificultades financieras. Se trata de la sanjuanina Casa Montes, que, según registros oficiales del Banco Central, acumula un total de 286 cheques rechazados por un total de 471.421.066 pesos.

La firma es productora de etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama y fue propietaria del Diario de Cuyo hasta agosto del año pasado, cuando la familia Montes -la empresa está bajo la dirección de los hijos de su fundador, Francisco Salvador Montes- decidió su venta a los dueños del diario mendocino Los Andes.

El caso de la bodega sanjuanina con base en el Valle de Tulum se suma al de otras dos grandes firmas del sector, que ya adelantaron problemas financieros. Una de ellas, Norton, que se presentó en concurso preventivo en octubre del año pasado con una deuda que supera los 30 millones de dólares.

El otro caso que alertó al sector fue el de Bodegas Bianchi, que recientemente registró 80 cheques rechazados por falta de pago por más de 1.000 millones de pesos.

Las exportaciones de vino alcanzaran
Las exportaciones de vino alcanzaran el volumen más bajo desde 2004 y el menor valor desde 2009.

La crisis del vino

La industria vitivinícola argentina enfrentó en 2025 uno de sus peores registros exportadores en casi veinte años, afectada tanto por factores locales como internacionales. Según el informe más reciente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), correspondiente a noviembre de 2025, las ventas de vino en el mercado interno evidenciaron una baja interanual de 12,5%. El acumulado hasta aquel mes mostró una disminución de 3,7% respecto al mismo período del año anterior.

Además, la combinación de una demanda interna en retroceso y el incremento sostenido de los costos locales coincidió con un contexto global desfavorable, lo que llevó a que las exportaciones de vino alcanzaran el volumen más bajo desde 2004 y el menor valor desde 2009.

Según los últimos datos del INV, el total de vino exportado durante 2025 fue de 1,93 millones de hectolitros, una disminución de 6,8% en comparación con el año anterior. Este nivel marcó un mínimo en las últimas dos décadas, superando solo el registro de 2004, cuando las ventas al exterior sumaron 1,55 millones de hectolitros.

En cuanto al valor, el sector despachó vinos por USD 661 millones en 2025, una baja interanual del 7,2 por ciento. Este monto se ubicó como el más bajo desde 2009, año en el que los ingresos por exportaciones habían alcanzado 553 millones de dólares.

Las ventas de vino en
Las ventas de vino en el mercado interno evidenciaron una baja interanual de 12,5% en noviembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contracción de las exportaciones reflejó la confluencia de problemas internos y externos que limitaron la competitividad de los vinos argentinos. La merma no se dio de manera aislada ni exclusiva del país, sino en sintonía con una retracción mundial en el mercado del vino.

Entre los factores locales que complicaron la situación, la entidad destacó la inestabilidad cambiaria, el alza de los costos productivos dolarizados, la inflación y el encarecimiento del transporte. Estos elementos deterioraron la estructura de precios y restaron margen a las bodegas para competir en el exterior, sobre todo en segmentos sensibles al valor.

El resultado fue que en numerosos mercados los vinos argentinos perdieron atractivo frente a productos de otras procedencias. Intentar compensar la baja en los volúmenes exportados con subas de precios en dólares acentuó la pérdida de participación en determinadas plazas.

A nivel internacional, la menor demanda en destinos clave, especialmente en Europa, impactó negativamente en las ventas externas. Cambios en los hábitos de consumo y una mayor cautela por parte de los compradores se hicieron sentir también en Estados Unidos y China, dos mercados relevantes para el sector argentino.

En 2025, el mercado mundial del vino experimentó una caída tanto en consumo como en facturación. Aunque la producción global se mantuvo estable, en torno a los 230 millones de hectolitros, el sector enfrentó un proceso de ajuste signado por la valorización debido a escasez, inflación y alteraciones en la demanda.

Temas Relacionados

VinoBogedaCasa MontesNortonBianchiExportacionesIndustria vitivinícolaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una diferencia de 40% en el precio de los tubos para un gasoducto puede terminar en un recurso antidumping por parte de Techint

El grupo industrial evalúa accionar contra Welspun, la compañía india que ganó la licitación para proveer los caños del gasoducto que une Vaca Muerta con Río Negro

Una diferencia de 40% en

Cuál es el factor clave que explica por qué el riesgo país quedó cerca de perforar los 500 puntos

El indicador de JP Morgan se ubica en torno a las 513 unidades y puede reabrir la puerta a los mercados internacionales para Argentina. La variable esencial que potencia la baja

Cuál es el factor clave

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 27 de enero

Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales pueden consultar los detalles del depósito y las variaciones recientes de los montos según el tipo de prestación y la terminación del documento

ANSES: quiénes cobran hoy, martes

Actualizaron los valores de las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero

Los nuevos montos se conocieron luego de que el Gobierno ajustara las jubilaciones y pensiones, conforme al último dato de la inflación

Actualizaron los valores de las

Prorrogaron la emergencia del sector energético por la situación de las redes de distribución de gas

El Gobierno enfatizó que aún sigue siendo insuficiente la capacidad de transporte para satisfacer la demanda interna y las exportaciones de gas natural

Prorrogaron la emergencia del sector
DEPORTES
Newell’s e Independiente se medirán

Newell’s e Independiente se medirán en Rosario en busca de su primera victoria en el campeonato

La increíble atajada de espaldas que salvó a Platense en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura

La furia de Adriano tras sufrir una estafa familiar: “Más vale que lo devuelvas porque voy por ti como un loco”

El espectacular y exclusivo superdeportivo que manejó una figura de la Fórmula 1 en Mónaco: solo hay 63 en el mundo

Atento River Plate: un grande de Italia, tras los pasos de Agustín Ruberto

TELESHOW
Barbie Vélez fue sorprendida por

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

Quién es el nuevo eliminado en Masterchef Celebrity: el desafío de pastas de diseño que sacó de juego a una gran figura

Evelyn Botto contó cómo vive su noviazgo con Fede Bal en Mar del Plata: “Enamorada diez de diez”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay definió un fuerte recorte

Uruguay definió un fuerte recorte de su tasa de interés en medio de presiones de empresarios por la baja del dólar

Una ola de frío histórica congeló parcialmente las Cataratas del Niágara y creó una imagen inédita

Con más de 150 obras, Texas revisita a Frida Kahlo, “más que una artista, un fenómeno”

Zelensky acusó a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania

Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón tras la visita de un alto funcionario de EEUU a Seúl