Compras del Tesoro: en medio de la acumulación de reservas Economía apura su propia cosecha de dólares para pagarle al Fondo

Tras el inicio de una nueva fase del programa económico que tiene a la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) como uno de sus principales ejes, la atención del mercado está puesta en la sostenibilidad del proceso y el potencial efecto que pueda tener una mejora del balance de la entidad en el riesgo país. Pero la autoridad monetaria tuvo compañía en el mercado cambiario: también el Tesoro hizo uso de las divisas disponibles y sumó dólares de cara a un próximo vencimiento.

En el primer día de febrero, el Gobierno tiene que pagar USD 824 millones en concepto de intereses con el FMI. Pero en ese mismo mes, debe llegar al país una misión del organismo internacional por la segunda revisión del acuerdo. Por lo que las miradas están puestas en si Argentina va a cumplir con su obligación en tiempo y forma o si va a esperar a que finalice la rendición de cuentas de 2025.

Este lunes, las compras del Banco Central podrían superar los USD 1.000 millones en lo que va de enero.

Mientras que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sumaba USD 979 millones en 15 jornadas, el Tesoro nacional también acumulaba lo suyo. Según el último informe diario que publicó el BCRA del 21 de enero (viene con dos días hábiles de retraso), los depósitos en moneda extranjera del Gobierno eran de USD 325,75 millones ($465.751 millones dividido el tipo de cambio de la fecha $ 1.429,7799).

Y si bien al ministro Caputo aún le faltan cerca de USD 500 millones para cumplir con el pago al Fondo, se destaca el aumento que tuvieron los depósitos en moneda extranjera en la última semana. Al 16 de enero pasado, estaban en poico más de USD 70.189 millones ($100.445 millones dividido al tipo de cambio de la fecha $ 1.431,0550).

Para juntar las divisas que faltan el Tesoro cuenta con algo más de $2,3 billones en la cuenta en pesos que usar para adquirir dólares. Es más de tres veces lo necesario. Claro que para poder utilizar ese poder de fuego va a necesitar un buen desempeño en la licitación de deuda en pesos que enfrenta esta semana y en la que tiene que renovar $12,9 billones.

Ante esta situación, los analistas coinciden en que el equipo económico se verá obligado a realizar un rollover del 100%, lo que podría forzarlo a tener que convalidar tasas altas, algo que en lo posible el Ministerio de Economía busca evitar.

Fuente del Ministerio de Economía, aseguraron ante una consulta de Infobae que “todo pago se realizará en tiempo y forma” respecto al vencimiento con el Fondo, aunque no precisaron la fecha.

“En la licitación van a rollear el 100% de los vencimientos o algún porcentaje cercano. Por lo tanto, podrían usar esos $2,3 billones para comprar dólares, por lo que les alcanzaría para pagarle al Fondo”, afirmó Lucio Garay Méndez, el economista de Eco Go.

El hecho de que hasta el momento no se sepa cuándo llegan a la Argentina los enviados del FMI, para algunos analistas, es un indicio de que el Gobierno va a pagar el vencimiento la semana que viene y esperará, luego de que se apruebe la revisión, el desembolso por USD 1.000 millones que resta.

Segunda revisión FMI

No hay por el momento fechas exactas de cuándo llegará a Buenos Aires, Argentina, la misión por parte del organismo internacional. La semana pasada, durante su participación en el Foro Económico Mundial, el ministro Luis Caputo, tuvo un breve intercambio con la titular, Kristalina Georgieva, que derivó en una publicación en la red social X.

Pese a ello, lo que sí se sabe es dónde se van a poner los ojos de los enviados del FMI: la meta de acumulación de reservas internacionales netas que se incumplió a pesar del recorte de los objetivos en la revisión anterior.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

Pero ahora Bausili llega mejor a la revisión. En las últimas 15 jornadas, el BCRA compró USD 978 millones. Con ello, las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, treparon hasta los USD 45.561 millones, con un incremento diario de USD 162 millones, alcanzando un nivel que no se registraba desde mediados de septiembre de 2021.

La semana pasada, en Davos, Caputo tuvo un breve intercambio con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Lo que tuvo la respuesta al instante de Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Sin lugar a dudas, el Fondo va a concebirle un nuevo waiver (dispensa) a la Argentina por incumplir con la meta de acumulación de reservas; la pregunta es en cuánto se va a fijar el nuevo objetivo. Al momento, en los pasillos del quinto piso del Palacio de Hacienda no dan definiciones de cuándo llegaría la comitiva más allá del genérico “febrero”.