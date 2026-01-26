Economía

Mercados: el riesgo país sigue cayendo y se acerca a los 500 puntos

Los activos locales, en alza. El S&P Merval porteño sube 0,4%, en los 3.100.000 puntos, mientras que los títulos públicos avanzan 0,5%

Los bonos argentinos se afirman
Los bonos argentinos se afirman y el riesgo país regresa a niveles de 2018.

Los activos argentinos vuelven a ser negociados en alza por quinto día consecutivo.

Los bonos soberanos en dólares progresa en promedio un 0,5%, mientras que el índice de riesgo país descuenta unos diez enteros, a los 516 puntos básicos. El indicador es el más bajo desde los 503 enteros del 12 de junio de 2018.

Mientras los índices de Wall Street negocian casi neutros al mediodía, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,4%, a 3.100.000 puntos. En los mercado de Nueva York sobresalen las subas de YPF y Vista Energy del orden del 3% en dólares, una tendencia apuntalada por el rebote de la cotización del petróleo, por encima de USD 60 el barril.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recuperó el umbral de los 3 millones de puntos en pesos y los 2.000 puntos en dólares, que podrían definir una nueva base para intentar mayores ganancias en este año que recién comienza.

“Los bonos soberanos argentinos reaccionan en forma positiva a esta dinámica y el riesgo país se encuentra en su valor mínimo desde 2018. La curva larga de títulos en dólares destaca por su desempeño superior respecto a los instrumentos de menor plazo”, reseñaron los analistas de Rava Bursátil.

“En materia de acciones, el índice Merval se acomodó por encima de los 2.000 puntos a la espera de un catalizador que le permita retornar a máximos”, apuntó Rava.

“Las sesiones extraordinarias del Congreso comienzan la próxima semana y se extenderán hasta fines de febrero, y la atención estará puesta en el debate de la reforma laboral. Tras haber sido postergado en diciembre pese a contar con dictamen de comisión, se espera que el proyecto sea tratado en las primeras semanas de febrero”, indicó Max Capital.

Un dato saliente de la rueda es el nuevo ascenso del oro, por primera vez sobre USD 5.000 la onza, y como contrapartida la debilidad del dólar norteamericano, pues el dollar index, indicador que mide la evolución de la divisa frente a otras monedas principales, caía 0,5%, a mínimos desde el 17 de septiembre.

“Con el oro cotizando en niveles de 5.000 dólares la onza, la relación Oro versus Petróleo regresa a niveles históricos conseguidos sólo con el colapso del petróleo en el año 2020, en el inicio de la pandemia. Esta relación nos indica que el oro está caro o el petróleo está barato, pero es difícil pensar en que estos ratios se sostengan. ¿Momento de vender oro y compra petroleo? Creo que sí, veremos", expresó Ruben Ullúa, especialista en análisis técnico de mercados financieros y commodities.

“El precio del oro alcanzó un máximo histórico durante la jornada de este lunes, impulsado principalmente por el aumento de las tensiones geopolíticas y la creciente presión política sobre la Reserva Federal. En este contexto, el metal precioso se comercializa por primera vez en el nivel de USD 5.000 por onza”, explicó Damián Vlassich, team lead de Estrategias de Inversión en IOL Inversiones.

“En los últimos doce meses, el oro acumuló una suba cercana al 80% en dólares. A su vez, 2025 quedó registrado en los mercados financieros como el año en el que dejó de ser un simple activo de resguardo para transformarse en uno de los instrumentos más rentables, alcanzando su mejor desempeño anual desde 1979″, añadió Vlassich.

La Reserva Federal de Estados Unidos dará a conocer el miércoles su decisión de política monetaria en una reunión ensombrecida por las amenazas hacia la independencia de la institución, a raíz de una investigación penal del Gobierno del presidente Donald Trump al jefe de la entidad, Jerome Powell.

