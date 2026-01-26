Licitación clave: este lunes Finanzas muestra el menú y se juega una definición respecto a las tasas

En Adcap apuntan a un rollover de los vencimientos del 80%.

La Secretaría de Finanzas afronta esta semana un nuevo desafío vinculado a la deuda pública. Los depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central registran niveles históricamente bajos, mientras se define el rumbo de las tasas de interés. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca que las tasas disminuyan para impulsar la actividad en la nueva etapa del programa económico.

“El Tesoro enfrenta vencimientos por $12,9 billones y cuenta con apenas $2,3 billones en depósitos en el Banco Central”, destacaron en el informe de Adcap. Aunque destacan que cuenta con alrededor de $11 billones en bancos comerciales, de los que se podrían utilizar $5 billones en caso de que el rollover resulte inferior al 100%, como en la anterior licitación.

Este lunes, la Secretaría de Finanzas, que conduce Alejandro Lew, deberá anunciar el menú de instrumentos que estarán disponibles en la licitación del próximo miércoles 27 de enero. Frente a ello, en Adcap, esperan que haya opciones diversificadas “orientadas a ofrecer un abanico completo de coberturas y a impulsar la participación”.

“También esperamos cierto grado de concesión, como en colocaciones previas, con el objetivo de maximizar el rollover”, destacaron en el informe. Lo que abre el interrogante en el mercado de si el equipo económico va a convalidar tasas altas.

Y si bien todos los focos están puestos en la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en lo que va de enero acumula USD 970 millones y permitió que las reservas brutas escalen a USD 45.000 millones -con ayuda de la cotización del oro-, hay cuestionamientos sobre lo que pasa en el mercado de pesos.

Los analistas aseguran que el equipo económico va a tener que elegir entre dos de las tres opciones: inflación, tasas y acumular reservas.

El viernes pasado, según el comparador de tasas de interés para plazo fijo del BCRA, para $100.000 intransferibles a 30 días ofrecían una TNA de hasta 32,25% (cuando la inflación para 2026 se proyecta en 10,1% en el presupuesto aprobado por el Congreso y los privados la estiman en el rango de entre 19-24%).

En la consultora PxQ lo definen como el “trilema libertario”: reservas, baja de inflación y crecimiento son tres objetivos que no pueden existir juntos. “Es imposible, al mismo tiempo, acumular reservas, bajar la inflación y crecer. Se debe elegir 2 de 3. Se puede acumular reservas y bajar la inflación, pero para eso la tasa de interés debe ser elevada y esto lastima uno de los principales drivers de la recuperación de la demanda agregada dentro de este tipo de esquema macroeconómico, el crédito”, marcaron en el informe. Mientras que la otra alternativa es crecer y bajar la inflación, pero para eso se deben sacrificar reservas para recuperar el ancla cambiaria. O, por último, se podría elegir la combinación de acumulación de reservas y crecimiento, pero esto conllevaría necesariamente un mayor ritmo inflacionario.

Se trata de una difícil decisión para el equipo económico, sobre todo porque la desaceleración de la inflación es el principal logro del Gobierno. Y aunque con el 2,8% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre ya van cuatro meses seguidos de aceleración, la señal de tasas parece indicar que en Economía no están dispuestos a tolerar una extensión mayor de esta tendencia.

El futuro de la actividad

Pero el ministro Caputo necesita que la actividad repunte este 2026 yy,para ello, las tasas tendrían que bajar. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que en noviembre la actividad tuvo una retracción del 0,3% respecto al mes anterior y del -0,3% en comparación con 2024.

“Aunque en el acumulado anual la economía crece al 4,5%, desde el pico de febrero la actividad cayó 0,6% desestacionalizado, mostrando que durante 2025 prácticamente no hubo crecimiento (+0,2% respecto a dic-24). En los últimos dos meses acumula una contracción del 0,7%”, destacaron en un informe de LCG basado en datos del Indec.

Frente a ello, el análisis de la consultora privada sostiene que ven una recuperación incierta atada a cuestiones económicas, sociales y políticas, con marcadas disparidades. “La estabilidad postelecciones empoderó al gobierno para avanzar en las reformas pendientes, aunque difícilmente estas tengan impacto inmediato en términos de actividad.”

“Las tasas van a continuar siendo altas, más allá del volumen del vencimiento del próximo miércoles, porque a la inflación le va a costar bajar de 2,5% en el primer trimestre del año, en promedio; ergo, los inversores van a continuar “pidiendo” tasas", destacó Walter Morales, de Wise Capital. Y sostuvo que, además, el Gobierno está vendiendo bonos dollar linked para quitar pesos de la plaza, lo que genera una suba en la tasa de interés.