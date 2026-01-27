Economía

ARBA identificó propiedades sin declarar en Pinamar y Cariló: una torre de 9 pisos figuraba como terreno baldío

El organismo tributario bonaerense detectó 110.000 metros cuadrados construidos sin su registro correspondiente. Incluyen más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios

Guardar
El relevamiento de ARBA abarcó
El relevamiento de ARBA abarcó más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) identificó unos 110.000 metros cuadrados de construcciones no declaradas a partir de operativos de fiscalización catastral realizados en la Costa Atlántica, entre Pinamar y Cariló.

El relevamiento abarcó más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios que, pese a estar edificados, figuraban como terrenos baldíos tanto en barrios cerrados como en urbanizaciones abiertas.

Entre los casos más relevantes detectados por la Agencia se repiten irregularidades en urbanizaciones cerradas y complejos inmobiliarios como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura.

En estos desarrollos, ARBA advirtió un patrón recurrente: las edificaciones se declaran recién al momento de los operativos de fiscalización, a pesar de tratarse de proyectos de alto valor.

ARBA advirtió un patrón recurrente:
ARBA advirtió un patrón recurrente: las edificaciones se declaran recién al momento de los operativos de fiscalización, a pesar de tratarse de proyectos de alto valor

En el relevamiento también apareció un edificio de alta categoría en el centro de Pinamar: una torre de nueve pisos, con unidades de hasta tres ambientes, cocheras subterráneas, locales comerciales en planta baja y una terraza con vista panorámica. Pese a contar con 6.900 m² construidos, en los registros catastrales figuraba como terreno baldío.

Un caso similar se detectó en la zona de La Frontera, donde un edificio de cuatro pisos acumulaba 2.000 m² sin declarar. Ante estas irregularidades, ARBA avanzó con las notificaciones correspondientes para que los responsables regularicen su situación impositiva.

De acuerdo con los avisos de venta, el precio de mercado del metro cuadrado en estos emprendimientos supera en promedio los 2.500 dólares, un nivel que refleja la elevada capacidad contributiva de los propietarios que omitieron declarar las mejoras edilicias.

De acuerdo con los avisos
De acuerdo con los avisos de venta, el precio de mercado del metro cuadrado en estos emprendimientos supera en promedio los 2.500 dólares

En este contexto, el titular de ARBA, Cristian Girard, señaló: “Nuestro objetivo es combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”.

“Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”, agregó.

Ya en 2024 ARBA había detectado en Pinamar más de 70.000 metros cuadrados construidos sin declarar, correspondientes a 17 edificios y 215 casas de lujo, la mayoría registrados como terrenos baldíos. Una vez identificadas estas irregularidades, se intimó a los responsables a regularizar su situación bajo amenaza de multas de hasta $25 millones.

El titular de ARBA, Cristian
El titular de ARBA, Cristian Girard

Operativos similares previos en Mar del Plata hallaron más de 120.000 metros cuadrados sin declarar en propiedades residenciales y edificios.

Girard destacó además que la Provincia impulsa una política de fiscalización inteligente, basada en la articulación entre presencia territorial y el uso de herramientas tecnológicas.

En ese sentido, afirmó: “Recaudar con progresividad es clave para financiar la inversión pública en escuelas, hospitales, rutas y servicios que benefician a toda la comunidad”.

Vale recordar que recientemente ARBA puso en funcionamiento M2, un sistema de monitoreo digital automatizado que incorpora desarrollos de inteligencia artificial. La nueva herramienta acorta de manera significativa los tiempos de detección, notificación y regularización de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco provincial.

El lanzamiento de "M2"
El lanzamiento de "M2" se realizó en la localidad de Santa Elena, partido de Mar Chiquita, con el vuelo de un dron de ala fija, que obtiene imágenes de altísima definición y aporta información de precisión al sistema

A diferencia de esquemas anteriores, M2 centraliza en una única plataforma digital los procesos de detección, análisis inteligente, notificación y respuesta de los contribuyentes, lo que permite que la información relevada se convierta de forma inmediata en acciones de regularización, con menos demoras administrativas y una gestión más eficiente de cada caso.

El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

La incorporación de inteligencia artificial ampliará de manera sustancial la capacidad operativa del organismo, tanto para identificar construcciones no declaradas como, especialmente, para lograr su regularización efectiva.

Con esta estrategia, el gobierno bonaerense busca promover el cumplimiento voluntario, reducir los costos administrativos y reforzar la eficiencia del control tributario.

Temas Relacionados

arbapinamarcarilóimpuestosúltimas noticias

Últimas Noticias

Pese al buque que trajo 5.800 autos, las marcas chinas siguen representando menos del 8% del mercado automotor

Entre diciembre y enero entró la mayor parte de los autos híbridos y eléctricos del cupo exento de pagar el arancel de importación. El modelo más vendido sigue siendo de una marca generalista y el mejor auto chino está en el puesto 18

Pese al buque que trajo

Córdoba sale otra vez al mercado internacional: cuánto dinero busca y cuál fue el guiño que obtuvo de Caputo

Colocará un nuevo bono bajo legislación Nueva York con el que pretenden juntar USD 500 millones. Ya habían hecho otra operación en julio pasado. La diferencia con el caso de Santa Fe

Córdoba sale otra vez al

Cuáles son las 25 aerolíneas más seguras del mundo, según un ranking privado

Una organización internacional analizó flotas, auditorías y la gestión de incidentes para revelar las compañías líderes a nivel global

Cuáles son las 25 aerolíneas

“Es indefendible”: la postura de Federico Sturzenegger sobre el debate por los tubos de Techint

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado dedicó un extenso tuit al debate por la adjudicación de los tubos para para el gasoducto que une Vaca Muerta con Río Negro a una firma india

“Es indefendible”: la postura de

Mercados: los bonos argentinos vuelven a subir y el riesgo país está a punto de romper el piso de los 500 puntos

Los títulos Globales y Bonares avanzan por quinto día seguido y son negociados con alza promedio de 0,5%. Buenas perspectivas tras el canje de deuda soberana de Ecuador

Mercados: los bonos argentinos vuelven
DEPORTES
“Esto es absolutamente ridículo”: el

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

TELESHOW
El divertido video de Luisana

El divertido video de Luisana Lopilato con su hijo Noah: la tonada argentina que sorprendió a sus seguidores

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

INFOBAE AMÉRICA

Así es la lucha de

Así es la lucha de los ingenieros ucranianos por devolver la electricidad a los hogares en medio del frío y los ataques rusos

Sigue la crisis energética en Cuba: 58% de la isla estará sin luz en el horario de mayor consumo de energía

Ascienden a más de 6.100 los muertos por las masivas protestas contra el régimen de Irán

El Comando Sur de EEUU destinará 11 millones de dólares en apoyo a las Fuerzas Armadas de Paraguay

El Gobierno de Panamá toma distancia de un segundo viaje de diputados a Taiwán