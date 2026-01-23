ARBA vigila: lanzó un sistema con IA y drones para detectar construcciones no declaradas

Vuelo 100. El lanzamiento de "M2" se realizó en la localidad de Santa Elena, partido de Mar Chiquita, con el vuelo de un dron de ala fija, que obtiene imágenes de altísima definición y aporta información de precisión al sistema

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha M2, un nuevo sistema de monitoreo digital automatizado que incorpora desarrollos de inteligencia artificial (IA) y marca un avance significativo en la fiscalización catastral, es decir, el mecanismo para que cada propiedad tribute en función de lo que efectivamente tiene construido, evitando subdeclaraciones o inconsistencias en los registros oficiales.

La herramienta permite reducir de forma sustancial los plazos de detección, notificación y regularización de construcciones y mejoras que no habían sido declaradas ante el fisco provincial.

“La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA”, afirmó el titular del organismo, Cristian Girard.

“Esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores desvíos entre lo declarado y lo detectado”, agregó.

A diferencia de instancias anteriores, el sistema M2 concentrará en una sola plataforma digital las tareas de detección, análisis inteligente, notificación y respuesta del contribuyente. Así, la información relevada se traduce de forma inmediata en acciones de regularización, con una reducción significativa de los tiempos administrativos y una gestión más ágil de cada caso.

“Los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, explicó Girard.

El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

La incorporación de inteligencia artificial permitirá ampliar de manera significativa la capacidad operativa del organismo, no solo para detectar construcciones no declaradas, sino, sobre todo, para avanzar en su regularización efectiva. El objetivo del gobierno bonaerense es incentivar el cumplimiento voluntario, reducir los costos administrativos y fortalecer la eficiencia del control tributario.

Durante la presentación del nuevo modelo —realizada en el marco de un operativo de fiscalización en Mar Chiquita— Girard recordó que, durante su gestión, ARBA regularizó más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario.

Según explicó, la implementación de este esquema inteligente permitirá profundizar ese proceso, con una expansión de la cobertura territorial y una aceleración en la incorporación de mejoras al catastro provincial.

“El lanzamiento de ARBA M2 forma parte de una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, que combina innovación tecnológica, analítica de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión, fortalecer la equidad fiscal y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles”, resaltaron en ARBA.

Moratoria impositiva

En paralelo, recientemente el organismo recaudatorio bonaerense dispuso un nuevo esquema de planes de pago para regularizar deudas impositivas en etapa prejudicial y judicial, que comenzará a regir desde el 2 de febrero.

El plan de regularización de deudas prejudiciales abarca obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, y ofrece alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente. Entre las opciones habilitadas por ARBA, se encuentran:

Pago al contado , en una sola vez, que cancela la deuda de forma inmediata.

Anticipo del 5% y financiación del saldo bajo las siguientes modalidades: Hasta 3 cuotas sin interés. De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual. De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Para quienes necesitan plazos más extensos: Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas , con un interés del 3,5% mensual. Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.



La iniciativa también contempla deudas en instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, bajo condiciones similares a las del régimen general. Las opciones incluyen:

Pago al contado , en una sola vez.

Anticipo del 5% y financiación en: Hasta 3 cuotas sin interés. 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual. 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.