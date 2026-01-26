Baja del dólar mayorista y compras del BCRA: cómo inciden en el tipo de cambio real

El dólar mayorista, a 8% del techo de las bandas cambiarias, es hoy más barato que al cierre de 2025 (Foto: Reuters)

Anticipar el comportamiento de la cotización del dólar en el mercado local en los próximos meses resulta una tarea compleja. Sin embargo, el sendero definido por las bandas cambiarias que fija diariamente el BCRA en línea con la inflación mensual pasada otorga un marco creíble a las proyecciones.

En enero, el tipo de cambio se mantiene estable, con una caída marginal en torno al 1% y en contraste con una inflación aún por encima del 2% mensual. Lo destacado de esta dinámica es que se está produciendo en un período de intensas compras del BCRA en el mercado.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el Banco Central descontó tres unidades, pasó de 95 puntos al cierre de 2025 a 92 en la actualidad. Este indicador marca un punto de equilibrio teórico en 100 puntos a mediados de diciembre de 2015, aún bastante próximo, por cuanto no corresponde hablar de atraso cambiario, menos luego de baja de impuestos, de retenciones a la exportación y de aranceles importación.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral compara el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina respecto de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

“Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se considera la evolución de los precios de las canastas de consumo representativas de los socios comerciales expresados en moneda local en relación con el valor de la canasta de consumo local, constituyéndose como una de las medidas amplias de competitividad (de tipo precio)”, puntualizó el BCRA.

¿Por qué no sube la cotización de la divisa?

El actual régimen de bandas cambiarias planteado por el Gobierno se ajusta en enero en función de la variación del IPC de noviembre, que subió 2,5%, con una banda superior prevista para fin de mes en $1.563,78. Sin embargo, el dólar oficial mayorista está más barato que al cierre de 2025.

Para febrero, en base a la inflación de 2,8% en diciembre-, el techo de las bandas alcanzará $1.607,57, lo que sugiere que el tipo de cambio oficial debería saltar 12% en las próximas seis semanas para desafiar ese límite, una condición poco probable.

El BCRA absorbe vía bonos dollar linked los pesos emitidos para comprar reservas, la contracara es la volatilidad de tasa y un nivel de actividad que puede verse afectados por este esquema (Geretto)

La cotización del dólar libre no está subiendo pese a la presión en la demanda generada por la absorción de divisas del BCRA por cuatro motivos:

Oferta muy firme por la liquidación de Obligaciones Negociables que colocan las empresas en el exterior. Conveniencia para los inversores de colocar los pesos a tasa de interés en renovadas estrategias de carry trade. Participación activa del Banco Central en la venta de contratos de dólar futuro, para “planchar” las expectativas devaluatorias. Venta de bonos dollar linked, lo que incrementa la oferta de estos títulos en el mercado secundario y reduce los precios del dólar implícito.

Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero“ explicó: ”El BCRA absorbe vía bonos dollar linked los pesos emitidos para comprar reservas. Así, puede acumular reservas manteniendo el dólar calmo y bajar la inflación. La contracara es la volatilidad de tasa y un nivel de actividad que puede verse afectados por este esquema”.

“Las compras de divisas del organismo monetario, las renovadas emisiones corporativas en el exterior y la expectativa de mayor apetito por carry-trade aflojan al dólar mayorista”, afirmó el economista Gustavo Ber.

En este contexto, sobresalió que en la licitación de deuda en pesos de muy corto plazo con un rollover de $9,4 billones, las tasas se ubicaron en todos los casos por encima de la dinámica prevista para las bandas cambiarias y de las proyecciones de inflación del último REM (Relevamieto de Expectativas de Mercado del BCRA), la demanda se concentró en 60% en las Lecap más cortas, con tasas efectivas mensuales de 3,39% para febrero de 2026, de 2,86% para mayo y 2,51% para noviembre.

El objetivo principal del Gobierno sigue siendo la estabilidad cambiaria y la continuidad del proceso de desinflación, priorizando estas metas por encima de la acumulación de reservas (Max Capital)

La relación de tasas de interés altas, previsiblemente superiores a la inflación desincentiva la demanda de dólares, incluso ante la intensa presencia compradora del BCRA, ya que los bonos en pesos ofrecen cobertura cambiaria.

“El objetivo primario del Gobierno sigue siendo la estabilidad cambiaria y la continuidad del proceso de desinflación, potencialmente priorizando estas metas por sobre la acumulación de reservas. En este sentido, parte del fuerte impulso de compras observado durante las primeras tres semanas del año parece orientado a señalar el compromiso con la acumulación de divisas, una de las principales demandas de los inversores y del FMI, de cara a la segunda revisión del programa con el organismo”, definieron los expertos de Max Capital.

Una eventual sequía durante el verano, que afecte la producción agrícola, o una caída en la demanda de dinero a partir de febrero podrían reintroducir presiones alcistas sobre el dólar (Morales)

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, destacó: “Pese al clima de tranquilidad, el escenario no está exento de riesgos. Una eventual sequía durante el verano, que afecte la producción agrícola, o una caída en la demanda de dinero a partir de febrero podrían reintroducir presiones alcistas sobre el dólar. En ese caso, el tipo de cambio podría volver a acercarse al techo de la banda y poner a prueba la estrategia oficial para sostener la estabilidad cambiaria”.

¿Qué se espera para 2026 en materia de precios? Un informe de GMA Capital detalló que “la combinación de los últimos dos datos de inflación y el reciente cambio en el esquema cambiario actuaron como un despertador para las expectativas del mercado, impulsando la inflación breakeven al alza. Hoy, los precios de los activos descuentan un promedio mensual del 2,1% hasta mayo, para luego descender a la zona del 1,5% hasta octubre".

“En la vereda de enfrente, el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA muestra una cara bastante más optimista. Para los economistas de la City, los próximos meses traerán un avance de precios que oscilará entre el 1,8% y el 2%. Luego, proyectan un sendero de desinflación más marcado que se extendería desde abril hasta julio”, precisó GMA Capital.

“En cuanto a las variaciones semanales de tipo de cambio y tasa de interés, se observa el habitual movimiento inverso, lo que indica que los niveles de incertidumbre no están en aumento. Bajo las condiciones actuales no se proyecta una suba marcada en la cotización del dólar”, aportaron desde IEB.