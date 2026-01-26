Economía

Baja del dólar mayorista y compras del BCRA: cómo inciden en el tipo de cambio real

En enero el ente monetario retomó el ritmo de compra de reservas en el mercado. Especialistas explican las claves detrás de la calma cambiaria y anticipan posibles escenarios para el año

Guardar
El dólar mayorista, a 8%
El dólar mayorista, a 8% del techo de las bandas cambiarias, es hoy más barato que al cierre de 2025 (Foto: Reuters)

Anticipar el comportamiento de la cotización del dólar en el mercado local en los próximos meses resulta una tarea compleja. Sin embargo, el sendero definido por las bandas cambiarias que fija diariamente el BCRA en línea con la inflación mensual pasada otorga un marco creíble a las proyecciones.

En enero, el tipo de cambio se mantiene estable, con una caída marginal en torno al 1% y en contraste con una inflación aún por encima del 2% mensual. Lo destacado de esta dinámica es que se está produciendo en un período de intensas compras del BCRA en el mercado.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que mide el Banco Central descontó tres unidades, pasó de 95 puntos al cierre de 2025 a 92 en la actualidad. Este indicador marca un punto de equilibrio teórico en 100 puntos a mediados de diciembre de 2015, aún bastante próximo, por cuanto no corresponde hablar de atraso cambiario, menos luego de baja de impuestos, de retenciones a la exportación y de aranceles importación.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral compara el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina respecto de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

“Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se considera la evolución de los precios de las canastas de consumo representativas de los socios comerciales expresados en moneda local en relación con el valor de la canasta de consumo local, constituyéndose como una de las medidas amplias de competitividad (de tipo precio)”, puntualizó el BCRA.

¿Por qué no sube la cotización de la divisa?

El actual régimen de bandas cambiarias planteado por el Gobierno se ajusta en enero en función de la variación del IPC de noviembre, que subió 2,5%, con una banda superior prevista para fin de mes en $1.563,78. Sin embargo, el dólar oficial mayorista está más barato que al cierre de 2025.

Para febrero, en base a la inflación de 2,8% en diciembre-, el techo de las bandas alcanzará $1.607,57, lo que sugiere que el tipo de cambio oficial debería saltar 12% en las próximas seis semanas para desafiar ese límite, una condición poco probable.

El BCRA absorbe vía bonos dollar linked los pesos emitidos para comprar reservas, la contracara es la volatilidad de tasa y un nivel de actividad que puede verse afectados por este esquema (Geretto)

La cotización del dólar libre no está subiendo pese a la presión en la demanda generada por la absorción de divisas del BCRA por cuatro motivos:

  1. Oferta muy firme por la liquidación de Obligaciones Negociables que colocan las empresas en el exterior.
  2. Conveniencia para los inversores de colocar los pesos a tasa de interés en renovadas estrategias de carry trade.
  3. Participación activa del Banco Central en la venta de contratos de dólar futuro, para “planchar” las expectativas devaluatorias.
  4. Venta de bonos dollar linked, lo que incrementa la oferta de estos títulos en el mercado secundario y reduce los precios del dólar implícito.

Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero“ explicó: ”El BCRA absorbe vía bonos dollar linked los pesos emitidos para comprar reservas. Así, puede acumular reservas manteniendo el dólar calmo y bajar la inflación. La contracara es la volatilidad de tasa y un nivel de actividad que puede verse afectados por este esquema”.

“Las compras de divisas del organismo monetario, las renovadas emisiones corporativas en el exterior y la expectativa de mayor apetito por carry-trade aflojan al dólar mayorista”, afirmó el economista Gustavo Ber.

La expectativa de mayor apetito
La expectativa de mayor apetito por carry-trade aflojan al dólar mayorista”, afirmó el economista Gustavo Ber

En este contexto, sobresalió que en la licitación de deuda en pesos de muy corto plazo con un rollover de $9,4 billones, las tasas se ubicaron en todos los casos por encima de la dinámica prevista para las bandas cambiarias y de las proyecciones de inflación del último REM (Relevamieto de Expectativas de Mercado del BCRA), la demanda se concentró en 60% en las Lecap más cortas, con tasas efectivas mensuales de 3,39% para febrero de 2026, de 2,86% para mayo y 2,51% para noviembre.

El objetivo principal del Gobierno sigue siendo la estabilidad cambiaria y la continuidad del proceso de desinflación, priorizando estas metas por encima de la acumulación de reservas (Max Capital)

La relación de tasas de interés altas, previsiblemente superiores a la inflación desincentiva la demanda de dólares, incluso ante la intensa presencia compradora del BCRA, ya que los bonos en pesos ofrecen cobertura cambiaria.

“El objetivo primario del Gobierno sigue siendo la estabilidad cambiaria y la continuidad del proceso de desinflación, potencialmente priorizando estas metas por sobre la acumulación de reservas. En este sentido, parte del fuerte impulso de compras observado durante las primeras tres semanas del año parece orientado a señalar el compromiso con la acumulación de divisas, una de las principales demandas de los inversores y del FMI, de cara a la segunda revisión del programa con el organismo”, definieron los expertos de Max Capital.

Una eventual sequía durante el verano, que afecte la producción agrícola, o una caída en la demanda de dinero a partir de febrero podrían reintroducir presiones alcistas sobre el dólar (Morales)

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, destacó: “Pese al clima de tranquilidad, el escenario no está exento de riesgos. Una eventual sequía durante el verano, que afecte la producción agrícola, o una caída en la demanda de dinero a partir de febrero podrían reintroducir presiones alcistas sobre el dólar. En ese caso, el tipo de cambio podría volver a acercarse al techo de la banda y poner a prueba la estrategia oficial para sostener la estabilidad cambiaria”.

¿Qué se espera para 2026 en materia de precios? Un informe de GMA Capital detalló que “la combinación de los últimos dos datos de inflación y el reciente cambio en el esquema cambiario actuaron como un despertador para las expectativas del mercado, impulsando la inflación breakeven al alza. Hoy, los precios de los activos descuentan un promedio mensual del 2,1% hasta mayo, para luego descender a la zona del 1,5% hasta octubre".

El objetivo primario del Gobierno sigue siendo la estabilidad cambiaria y la continuidad del proceso de desinflación (Max Capital)

“En la vereda de enfrente, el último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA muestra una cara bastante más optimista. Para los economistas de la City, los próximos meses traerán un avance de precios que oscilará entre el 1,8% y el 2%. Luego, proyectan un sendero de desinflación más marcado que se extendería desde abril hasta julio”, precisó GMA Capital.

“En cuanto a las variaciones semanales de tipo de cambio y tasa de interés, se observa el habitual movimiento inverso, lo que indica que los niveles de incertidumbre no están en aumento. Bajo las condiciones actuales no se proyecta una suba marcada en la cotización del dólar”, aportaron desde IEB.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

Córdoba vuelve al mercado internacional: por qué se retrasó, cuántos dólares busca y cuántos podría comprarle en bloque el Banco Central

La provincia gobernada por Martín Llaryora volverá a emitir un bono en Nueva York, pero de lo que coloque no girará todo a la Argentina. La postura de Economía y la diferencia con la emisión de deuda de Santa Fe

Córdoba vuelve al mercado internacional:

Reservas e índice de riesgo país mejoran, pero persisten dudas por inflación y actividad económica

En el inicio de una nueva estrategia del BCRA, los debates entre los analistas ganan en optimismo por el incremento de activos internacionales y el mejor desempeño de la deuda, aunque advierten sobre desafíos para la economía real

Reservas e índice de riesgo

Inflación de enero: en las primeras tres semanas las consultoras detectaron una desaceleración del índice mensual

Estiman que la variación dará entre 2,3% y 2,6%. Sería la primera reducción de tasa intermensual desde mayo pasado y coincidirá con la aplicación de las nuevas ponderaciones del Indec. Qué pasó con alimentos y bebidas no alcohólicas

Inflación de enero: en las

Licitación clave: este lunes Finanzas muestra el menú y se juega una definición respecto a las tasas

El miércoles vencen $12,9 billones y los depósitos del Tesoro en el BCRA son $2,3 billones. A qué fondos otros fondos puede recurrir qué esperan los privados

Licitación clave: este lunes Finanzas

¿Amor estival por el peso?: la base monetaria aumentó casi 3 billones, pero fue totalmente absorbida por el mercado

Informes privados lo adjudican al aumento de tasas y la suba estacional de la demanda de dinero. En adelante pesarían solo las compras de dólares y las operaciones pasivas del BCRA

¿Amor estival por el peso?:
DEPORTES
El día que Michael Jordan

El día que Michael Jordan reveló su íntima relación con Kobe Bryant tras su trágica muerte: “Tuve un hermano menor”

15 frases de Úbeda tras el debut de Boca: el valor del triunfo ante Riestra, la llegada de Ascacíbar y preocupación por Janson

Furia en el Mundial de Ski Cross: sufrió una caída que lo eliminó de los cuartos y encaró a su rival mientras brindaba una entrevista

Nacho Arce reveló la peculiar estrategia que utilizó para quedarse con la camiseta de Paredes: el recuerdo de su paso en la Selección

El argentino Nico Varrone se lució en Daytona pese a la maniobra de un inglés que lo sacó de pista: se vienen sus tests de Fórmula 2

TELESHOW
El Oficial Gordillo vibra en

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

Rusherking recordó el auto que le regaló a la China Suárez y qué pasó cuando se separaron: “Fue todo un quilombo”

Nazarena Vélez, sincera sobre el romance del Chyno Agostini y La Tana: “Yo a esa edad me estaba casando por segunda vez”

El conmovedor gesto de Antonio Gasalla con Nazareno Mottola: “Yo no tenía techo”

INFOBAE AMÉRICA

“Marty Supreme” genera debate por

“Marty Supreme” genera debate por su representación de la identidad judía

“Offline es el nuevo lujo”: la moda de desconectarse llega a las redes sociales

La verdadera historia sobre Harry Truman y la bomba atómica

La belleza de la semana: Cuatro miradas artísticas que reinventan el verano

Un ferry naufragó en Filipinas con más de 350 personas a bordo: al menos 15 muertos y decenas de desaparecidos