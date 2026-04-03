El petróleo sacude los mercados: subas récord, presión sobre la inflación y desafíos para la economía argentina

La disparada del petróleo desde el inicio del conflicto en Medio Oriente complica la economía global. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Aunque las Bolsas europeas y las de Nueva York hayan moderado sus pérdidas sobre el final, la suba del petróleo es la punta de un iceberg que está destruyendo a las empresas y las economías. Por caso, el crudo aumentó 50% durante la crisis, pero el aerokerosene JP1, el combustible que utilizan los aviones, subió 100 por ciento. En tanto, cayó el número de pasajeros y el valor de las grandes empresas aéreas del mundo porque sus acciones se derrumbaron. A las refinerías les falta petróleo para procesar y provocaron un aumento inusual de los combustibles.

Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “el mercado leyó el discurso de Trump como una continuación de lo que vimos hasta ahora, el intento de calmar a los mercados funcionó en sentido contrario y el petróleo recuperó toda la baja de los últimos días para volver a los 110 dólares. Sin embargo, esta cifra esconde la realidad del mercado energético”.

“En el mercado físico, lo que se paga para comprar un barril por encima del futuro de referencia, tocó récords históricos, lo que sugiere una desconexión entre el mundo financiero y el real, donde los barriles cambian de manos. En ese mundo real, el gasoil tocó los 200 dólares por barril en Rotterdam que es la referencia para Europa. La semana que viene tendremos esos precios en las Américas”, agregó Togni.

La Argentina es importadora de gasoil y ese incremento llegará a estas costas. El conflicto sigue siendo una amenaza para la inflación argentina y para el precio de sus bonos de la deuda. El transporte y el agro son los principales consumidores de gasoil en territorio argentino.

La evolución de la curva del petróleo Brent. (Fuente: Intercontinental Exchange)

El mundo en estos días dejó de buscar refugio en bonos de la región. Una prueba es que el índice de países emergentes ayer bajó 1,2%, mientras los bonos del Tesoro norteamericano subieron y su tasa de rendimiento cedió a 4,31% lo que muestra que los inversores volvieron a refugiarse en ese título soberano y dejaron de lado el oro.

El aumento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos fue de la mano de la revalorización del dólar frente a las principales monedas del mundo. El DXY, el índice que mide la relación de las divisas, subió a 100,01 puntos y en una semana se revalorizó 0,16 por ciento. Las causas de la fortaleza del dólar no son las mejores.

La extensión del conflicto obliga a mantener las tasas de interés en Estados Unidos en niveles altos, lo que afecta el poder adquisitivo de los estadounidenses al encarecer los pagos de hipotecas, que alcanzaron un 6,35% anual. También subieron las tasas de las tarjetas de crédito y el precio del galón de nafta, que pasó de USD 2,98 en febrero a USD 4,02, lo que representa un alza del 35 por ciento. Estas subas presionan sobre la inflación, que a su vez impulsa nuevas alzas en las tasas de interés. En términos comparativos, el precio del litro de nafta en EE.UU. es de USD 1,06, mientras que en Argentina asciende a USD 1,43 medido al tipo de cambio MEP.

Si bien hubo alivio porque Irán respondió de manera diplomática a las palabras de Trump, habrá que ver cómo funcionará el estrecho de Ormuz a cargo de Irán y Omán. Las compañías de seguro no rebajarán las altas primas que están cobrando por transportar el crudo por el estrecho donde pasa el 20% del volumen que se comercializa en el mundo y es abastecimiento clave para Europa.

El cierre de los principales índices de las Bolsas de Nueva York con leves alzas de 0,11% para el S&P 500 y de 0,18% para el Nasdaq, es irrelevante. Los fondos de inversión siguen siendo grandes vendedores de acciones que dejaron de ser cobertura. El S&P 500 acumula una caída de 3,8% en el año y el Nasdaq de 4,8 por ciento. Los pequeños y medianos ahorristas norteamericanos están en ese mercado a través de los fondos de inversión ya que se trata de un ahorro más instalado que el plazo fijo. Por eso, el consumidor está viendo que sus ahorros bajan y sus deudas suben porque aumentan hipotecas y alquileres, además de las tarjetas y créditos personales de los bancos.

Este escenario es el que endurece el retorno de la Argentina a los mercados de crédito internacionales cuando tiene que pagar vencimientos por más de USD 4.200 millones en julio y las reservas de netas siguen siendo negativas. El dólar fuerte atenta contra el pago porque buena parte de las reservas están en yuanes. No hay dudas de que la Argentina pagará capital e intereses, pero acudirá a los mecanismos por afuera del mercado para hacerlo, respaldado por Estados Unidos.

Hoy los mercados en Estados Unidos permanecen cerrados por el Viernes Santo y no hay operaciones overnight en ese país, aunque el resto de los mercados internacionales sí están activos. Por ese motivo, el WTI, el petróleo de referencia estadounidense, se negoció en Europa y registraba una baja de 0,40%, ubicándose en 111,14 dólares. Por su parte, el Brent cerró la jornada con una suba del 8% a 109,24 dólares. El oro continuaba en descenso y caía 0,48% hasta 4.679,70 dólares. Todos estos valores tienen un carácter relativo, ya que el mayor mercado mundial hoy no participa de las operaciones.

Si hoy no hubiera sido feriado en Argentina, es probable que la Bolsa local se hubiera mostrado estable, aunque con un incremento en el riesgo país debido a la caída de los bonos soberanos argentinos en los mercados internacionales.