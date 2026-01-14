Economía

El Gobierno renovó casi el 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado

La Secretaría de Finanzas anunció una tasa de refinanciamiento de 98% de los compromisos por más de $9,6 billones pero convalidó una suba de tasas de los instrumentos licitados

Guardar
El Ministerio de Economía enfrentó
El Ministerio de Economía enfrentó la primera licitación de deuda en pesos del año por más de $9,5 billones. REUTERS/Agustín Marcarian

El gobierno de Javier Milei afrontó la primera licitación de deuda en pesos de 2026 y logró refinanciar casi el 100% de los vencimientos por más de $9,6 billones, aunque a costa de ofrecer mayores rendimientos. De esta manera, el Ministerio de Economía no liberó liquidez en un mercado que, en las últimas jornadas, estuvo dominado por la fluctuación de la tasa de interés ante la escasez de pesos.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,37 billones habiendo recibido ofertas por un total de $10,06 billones. Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó Economía.

La propuesta para esta subasta incluía letras capitalizables, bonos indexados por inflación, instrumentos atados al dólar y alternativas a tasa fija. El objetivo oficial era estirar los plazos de los compromisos. También apuntaba a disminuir el costo financiero de la deuda, algo que finalmente no consiguió. A continuación, se detalla el monto y la tasa adjudicado a cada instrumento:

Tasa Fija

  • S27F6: $2,85 billones 3.39% TEM, 49.16% TIREA.
  • S29Y6: $2,96 billones 2.86% TEM, 40.19% TIREA.
  • S30N6: $0,26 billones 2.51% TEM, 34.57% TIREA.
  • T30J7: $0,38 billones 2.58% TEM, 35.75% TIREA.

CER

  • X29Y6: $0,95 billones a 6.92% TIREA.
  • X30N6: $0,09 billones a 7.06% TIREA.
  • TZX27 $0,08 billones a 7.18% TIREA.
  • TZX28: $0,16 billones a 8.32% TIREA.

TAMAR

  • M31G6: $1,45 billones con un margen de 5.55%.

Dólar Linked

  • D27F6: $0,19 billones a 9,23% TIREA.
  • D31M6: desierta.
El Ministerio de Economía logró
El Ministerio de Economía logró refinanciar el 98% de los vencimientos de deuda en pesos, aunque ofreciendo tasas más altas. REUTERS/Irina Dambrauskas

En concreto, la tasa fija del instrumento licitado más corto, con vencimiento a 2027, escaló hasta 49,16% anual, cuando la inflación corre a una velocidad de 31,5%. Esto implica que el Tesoro prefirió elevar el retorno y no inyectar pesos en el mercado, mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo hace vía compra de dólares en el mercado cambiario. En efecto, la autoridad monetaria se hizo de USD 187 millones este miércoles y acumula USD 515 millones desde la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario a comienzos de enero.

“Prácticamente no se dejaron pesos en la calle en la licitación de hoy. Se logró una vez más seguir estirando duration. Tasas un poco más altas que en licitaciones anteriores. En el medio, salió el dato de inflación de 2,8%, las TEMS siguen marcando una tasa real positiva lógica", opinó el asesor financiero y magíster en Finanzas, Nahuel Bernues.

Por su parte, la analista financiera Elena Alonso consideró que el resultado de la licitación “confirma financiamiento sin estrés y buen apetito por pesos”. En tal sentido, la especialista remarcó que la “baja y compresión de tasas en LECAP/BONCAP refleja expectativas de inflación en descenso” y un CER moderado indica cobertura selectiva, sin demanda defensiva".

A la vez, Alonso planteó que “la TAMAR fuerte muestra preferencia bancaria por tasa variable y el dollar linked marginal refuerza que no hay presión por cobertura cambiaria". “En conjunto, el mercado valida la estrategia oficial y muestra mayor confianza en el esquema macro, con cautela pero sin señales de tensión”, sumó.

La licitación se llevó a cabo en un contexto caracterizado por la escasez de pesos en el sistema financiero, reflejada en el reciente incremento de las tasas de interés. Según analistas, este panorama agregaba un elemento de incertidumbre en la previa, ya que podía afectar tanto la participación de los inversores como las tasas que el Tesoro deba aceptar para alcanzar un nivel elevado de renovación.

El Tesoro buscaba conseguir una renovación significativa de los vencimientos y una demanda sólida para los instrumentos propuestos, con el fin de transmitir al mercado la percepción de que existe liquidez y capacidad para seguir financiando al Estado sin presiones adicionales sobre las tasas o el tipo de cambio.

El mercado siguió de cerca el porcentaje de renovación que alcanzara el Gobierno y la señal que dejaría la tasa de interés validada en la licitación. Un resultado positivo en el rollover alivia necesidades financieras inmediatas y puede contribuir a moderar la tensión en el mercado de pesos.

Florencia Iragui, economista de LCG, calculó que entre enero y marzo los vencimientos con el sector privado suman cerca de $72 billones, mientras que en abril y junio se ubican en torno a $20 billones cada uno. En mayo, el monto es más bajo, alrededor de $8 billones. Estas cifras suponen que el Banco Central no tuvo intervención en el mercado secundario con los títulos canjeados previamente. De esta manera, los compromisos en el primer semestre de 2026 ascendían a $100 billones antes de la licitación de este miércoles.

Temas Relacionados

LicitaciónDeudaPesosTasasRefinanciamientoLuis CaputoRoll olverSubastaÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El Banco Central compró USD 187 millones, la cifra más alta del nuevo esquema cambiario

La entidad absorbió el 70% de la oferta de contado y acumula más de USD 500 millones en enero. El dólar en el Banco Nación bajó a $1.480 y el mayorista cedió a $1.453, a a 90 pesos o 6,2% del techo de las bandas

El Banco Central compró USD

Máquinas paradas en medio del boom de importaciones: la industria textil opera a menos del 30% de su capacidad

Es el sector que peor desempeño mostró a finales de 2025. Cómo le fue a las demás actividades, en un contexto de bajo uso de las fábricas argentinas

Máquinas paradas en medio del

El Gobierno dio de baja otras tres prepagas: cuáles son y por qué se tomó la medida

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) anunció la eliminación del registro de las compañías. Desde el inicio de la actual gestión, se borraron más de 110 compañías

El Gobierno dio de baja

Vaca Muerta: el Gobierno anunció que ya construyó la mitad de la que define como “la obra más importante en 50 años”

El oleoducto VMOS unirá Neuquén con Río Negro y permitirá ampliar la salida de petróleo hacia el exterior, tras la obtención de un financiamiento sin precedentes para el sector energético local

Vaca Muerta: el Gobierno anunció

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares: qué pasará con los precios

El decreto 333 publicado en mayo del año pasado dispuso una reducción de 16% a 8% a partir de ese momento y una eliminación completa a partir del 15 de enero. El impacto en la industria y en los consumidores

Desde mañana habrá arancel 0%
DEPORTES
El crudo relato de Lisandro

El crudo relato de Lisandro Martínez sobre cómo lo impactó la grave lesión que lo tuvo nueve meses inactivo: “No quería jugar más”

7 frases de Riquelme: por qué Hinestroza puede ser el único refuerzo del mercado de Boca y su emoción al hablar de Miguel Russo

La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

La desazón del matrimonio tras del percance que lo dejó sin chances de triunfo en el Rally Dakar: “Hay que saber perder”

TELESHOW
Mónica Gonzaga habló de Julio

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: “Me da una tristeza brutal”

La fuerte frase de Luciano Castro en medio del escándalo: “Mi vida está destrozada”

Las emotivas palabras del Chino Leunis por los 16 años de su hija: “Gracias por tu amor infinito”

Las reacciones al emocionante anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Qué fiestón se viene”

Yanina Latorre apuntó contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: “Lindo tipo, ¿no?”

INFOBAE AMÉRICA

El Foro Penal elevó a

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con represalias severas