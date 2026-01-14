El Gobierno renovó casi el 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado

El Ministerio de Economía enfrentó la primera licitación de deuda en pesos del año por más de $9,5 billones. REUTERS/Agustín Marcarian

El gobierno de Javier Milei afrontó la primera licitación de deuda en pesos de 2026 y logró refinanciar casi el 100% de los vencimientos por más de $9,6 billones, aunque a costa de ofrecer mayores rendimientos. De esta manera, el Ministerio de Economía no liberó liquidez en un mercado que, en las últimas jornadas, estuvo dominado por la fluctuación de la tasa de interés ante la escasez de pesos.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,37 billones habiendo recibido ofertas por un total de $10,06 billones. Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó Economía.

La propuesta para esta subasta incluía letras capitalizables, bonos indexados por inflación, instrumentos atados al dólar y alternativas a tasa fija. El objetivo oficial era estirar los plazos de los compromisos. También apuntaba a disminuir el costo financiero de la deuda, algo que finalmente no consiguió. A continuación, se detalla el monto y la tasa adjudicado a cada instrumento:

Tasa Fija

S27F6: $2,85 billones 3.39% TEM, 49.16% TIREA.

S29Y6: $2,96 billones 2.86% TEM, 40.19% TIREA.

S30N6: $0,26 billones 2.51% TEM, 34.57% TIREA.

T30J7: $0,38 billones 2.58% TEM, 35.75% TIREA.

CER

X29Y6: $0,95 billones a 6.92% TIREA.

X30N6: $0,09 billones a 7.06% TIREA.

TZX27 $0,08 billones a 7.18% TIREA.

TZX28: $0,16 billones a 8.32% TIREA.

TAMAR

M31G6: $1,45 billones con un margen de 5.55%.

Dólar Linked

D27F6: $0,19 billones a 9,23% TIREA.

D31M6: desierta.

El Ministerio de Economía logró refinanciar el 98% de los vencimientos de deuda en pesos, aunque ofreciendo tasas más altas. REUTERS/Irina Dambrauskas

En concreto, la tasa fija del instrumento licitado más corto, con vencimiento a 2027, escaló hasta 49,16% anual, cuando la inflación corre a una velocidad de 31,5%. Esto implica que el Tesoro prefirió elevar el retorno y no inyectar pesos en el mercado, mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo hace vía compra de dólares en el mercado cambiario. En efecto, la autoridad monetaria se hizo de USD 187 millones este miércoles y acumula USD 515 millones desde la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario a comienzos de enero.

“Prácticamente no se dejaron pesos en la calle en la licitación de hoy. Se logró una vez más seguir estirando duration. Tasas un poco más altas que en licitaciones anteriores. En el medio, salió el dato de inflación de 2,8%, las TEMS siguen marcando una tasa real positiva lógica", opinó el asesor financiero y magíster en Finanzas, Nahuel Bernues.

Por su parte, la analista financiera Elena Alonso consideró que el resultado de la licitación “confirma financiamiento sin estrés y buen apetito por pesos”. En tal sentido, la especialista remarcó que la “baja y compresión de tasas en LECAP/BONCAP refleja expectativas de inflación en descenso” y un CER moderado indica cobertura selectiva, sin demanda defensiva".

A la vez, Alonso planteó que “la TAMAR fuerte muestra preferencia bancaria por tasa variable y el dollar linked marginal refuerza que no hay presión por cobertura cambiaria". “En conjunto, el mercado valida la estrategia oficial y muestra mayor confianza en el esquema macro, con cautela pero sin señales de tensión”, sumó.

La licitación se llevó a cabo en un contexto caracterizado por la escasez de pesos en el sistema financiero, reflejada en el reciente incremento de las tasas de interés. Según analistas, este panorama agregaba un elemento de incertidumbre en la previa, ya que podía afectar tanto la participación de los inversores como las tasas que el Tesoro deba aceptar para alcanzar un nivel elevado de renovación.

El Tesoro buscaba conseguir una renovación significativa de los vencimientos y una demanda sólida para los instrumentos propuestos, con el fin de transmitir al mercado la percepción de que existe liquidez y capacidad para seguir financiando al Estado sin presiones adicionales sobre las tasas o el tipo de cambio.

El mercado siguió de cerca el porcentaje de renovación que alcanzara el Gobierno y la señal que dejaría la tasa de interés validada en la licitación. Un resultado positivo en el rollover alivia necesidades financieras inmediatas y puede contribuir a moderar la tensión en el mercado de pesos.

Florencia Iragui, economista de LCG, calculó que entre enero y marzo los vencimientos con el sector privado suman cerca de $72 billones, mientras que en abril y junio se ubican en torno a $20 billones cada uno. En mayo, el monto es más bajo, alrededor de $8 billones. Estas cifras suponen que el Banco Central no tuvo intervención en el mercado secundario con los títulos canjeados previamente. De esta manera, los compromisos en el primer semestre de 2026 ascendían a $100 billones antes de la licitación de este miércoles.