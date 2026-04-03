Pascua 2026: qué pasó el Viernes Santo y qué se recuerda

La Semana Santa representa una de las celebraciones religiosas más importantes del cristianismo, marcada por actos de fe y tradición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana Santa marca un periodo de especial relevancia para el cristianismo, donde se evocan los momentos más decisivos de la vida de Jesús de Nazaret. El Viernes Santo, jornada en la que la tradición sitúa la crucifixión de Jesús en Jerusalén, constituye el eje central de estas conmemoraciones religiosas, según reportes de BBC News.

Este ciclo litúrgico, caracterizado por la reflexión y la actualización de prácticas ancestrales, estructura la memoria y las manifestaciones públicas de fe en diversas partes del mundo, abarcando procesiones, rituales colectivos, expresiones de recogimiento y múltiples costumbres transmitidas de generación en generación.

Qué pasó el Viernes Santo

El Viernes Santo es considerado el día de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, según indica The New York Times. De acuerdo con los Evangelios, Jesús fue arrestado, juzgado por el prefecto romano Poncio Pilato y condenado a la crucifixión tras ser acusado de proclamarse Rey de los Judíos. El relato bíblico describe que Jesús fue despojado de sus vestiduras, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Monte Gólgota, sitio de su ejecución pública junto a dos hombres acusados de robo.

El Viernes Santo conmemora la pasión y muerte de Jesús de Nazaret en Jerusalén, según los Evangelios y reportes de BBC News

La liturgia católica prescribe que durante este día no se celebra la eucaristía y la comunidad se reúne en la Liturgia de la Pasión del Señor, donde se leen los pasajes evangélicos sobre la crucifixión y se venera la cruz. Según detalló Reuters, las hostias que se distribuyen fueron consagradas el día anterior, y la abstinencia de carne roja y blanca simboliza un acto de penitencia, en alusión al ayuno de Jesús durante 40 días en el desierto.

Entre las prácticas más difundidas sobresale el Vía Crucis, una devoción que propone recorrer catorce estaciones que representan cada etapa del camino de Jesús hacia el Gólgota. En muchas comunidades, los fieles avanzan en procesión, deteniéndose en cada estación para reflexionar y rezar. El color litúrgico de la jornada es el rojo, que alude a la sangre derramada.

BBC News señala que la ausencia de celebraciones eucarísticas y la atmósfera de recogimiento y silencio distinguen a este día de los demás dentro de la Semana Santa.

Qué pasó los otros días de Semana Santa

Cada día de la Semana Santa rememora episodios claves, como la Última Cena, la traición de Judas y la entrada triunfal en Jerusalén

La estructura de la Semana Santa abarca una secuencia de jornadas que rememoran los principales episodios de los últimos días de Jesús.

Domingo de Ramos: Se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por la multitud con palmas y ramos de olivo.

Lunes Santo: Esta fecha evoca momentos en que Jesús reafirma su autoridad y enseña a sus seguidores.

Martes Santo: Día dedicado a las controversias y debates entre Jesús y las autoridades religiosas.

Miércoles Santo: Se conmemora la traición de Judas Iscariote , quien acuerda entregar a Jesús a cambio de treinta monedas de plata.

Jueves Santo: Marca la celebración de la Última Cena, la institución de la Eucaristía y el arresto de Jesús tras orar en el Huerto de los Olivos.

Sábado Santo: Jornada caracterizada por la espera y el luto, en la que se acompaña a la Virgen María y se recuerda el cuerpo de Jesús en el sepulcro.

Domingo de Pascua: Celebra la resurrección de Jesús, evento considerado como el fundamento de la fe cristiana.

Reuters destaca que estas fechas, además de su significado litúrgico, han dado origen a expresiones culturales y tradiciones locales que varían según el país y la región.

Cuándo es el Domingo de Pascuas y qué se celebra

El Domingo de Pascua, conocido también como Domingo de Resurrección, se celebra el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera del hemisferio norte. En 2025, esta fecha corresponderá al 5 de abril.

La Pascua recuerda la resurrección de Jesús, al tercer día después de su crucifixión. Este acontecimiento representa para los cristianos la superación de la muerte y la afirmación de la vida eterna. El Domingo de Pascua es el día de mayor importancia dentro del calendario cristiano, y se celebra con vigilias nocturnas, misas solemnes y distintas manifestaciones de alegría.

Costumbres como el intercambio de huevos decorados y las reuniones familiares enriquecen la celebración de Pascua en numerosas culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas culturas, a esta jornada se suman costumbres como el intercambio de huevos decorados, símbolo de vida nueva y renovación. En algunos países, las familias se reúnen para compartir comidas tradicionales.