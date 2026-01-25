Dólares para las reservas: restan USD 3.600 millones por liquidar de empresas que colocaron deuda

En lo que va de enero, el Banco Central compró USD 823 millones y las reservas brutas se ubican en USD 45.077 millones

Mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva comprados USD 903 millones en reservas durante enero, Santiago Bausili observa el panorama futuro. De acuerdo con cálculos oficiales de la entidad, además del esperable flujo de divisas por exportaciones, el boom de colocaciones de deuda corporativas promete jugar a favor. Según cálculos de la entidad, todavía resta que las empresas privadas liquiden USD 3.600 millones obtenidos mediante la emisión de obligaciones negociables (ONs) que podrían simplificar la tarea compradora en los próximos meses.

“Hay USD 3.600 millones pendientes de liquidar de ONs según el BCRA”, escribió el economista, Salvador Vitelli.

“La emisión corporativa de dólares estadounidenses se aceleró después de las elecciones, pero la oferta real de divisas de las empresas que venden esa financiación en dólares se ha quedado atrás, lo que debería impulsar la oferta de divisas en el futuro”, destacó el vicepresidente Vladímir Werning, durante una presentación en la 12.ª Conferencia BBVA América Latina en Londres.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, participó de la 12.ª Conferencia BBVA América Latina en Londres.

El gráfico, con fecha hasta el 14 de enero, refleja las emisiones acumuladas de ONS contra lo que se fue liquidando en el mercado. Además de las estimaciones de vencimiento hacia adelante (USD 1.300 millones en el primer semestre de 2026).

La presentación llevaba el título de “Argentina: Programa Económico Fase 4. La normalización financiera poselectoral allana el camino para reformas, remonetización y compra de reservas”. Durante la misma, se afirmó que los flujos cambiarios se están normalizando a partir de que “los lastres temporales en la oferta neta están disminuyendo a medida que se reembolsan los préstamos de prefinanciación del sector agrícola y la oferta corporativa se está poniendo al día con la emisión”.

“Desde noviembre de 2025 hasta la fecha (16 de enero) se emitieron USD 6.2925 millones en ONs hard-dollar. USD 5.555 millones cable y USD 1.370 MEP. Si sumamos emisiones sub-soberanas, el total asciende a USD 8.325. Aprovecharon el mayor apetito”, destacó anteriormente Vitelli.

Entre los economistas, sospechan que las compras que realizó el BCRA en las últimas 13 jornadas son en bloque. Siendo una de las dos alternativas posibles para comprar reservas en la nueva fase del programa económico, en donde las bandas se ajustan mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según estimaciones del BCRA, quedan sin liquidar unos USD 3.600 millones correspondientes a emisiones de ON.

Fausto Spotorno, director de la consultora OJ Ferreres, sospecha que el BCRA esté comprando en bloques, lo que significa que le compra a operadores que venden montos muy grandes. Entre los principales oferentes, ubicó a los exportadores de granos y a compañías que realizaron emisiones de deuda. Según Spotorno, “es demanda de pesos, porque si estás vendiendo dólares es porque necesitás los pesos, sea en el sector agropecuario para operar o en las empresas para afrontar compromisos financieros. La incógnita es si esa demanda de pesos se sostendrá en el corto plazo”.

La duda está en si en el corto plazo la demanda de dinero se va a mantener y el BCRA va a poder seguir comprando reservas. Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, advirtió sobre la evolución de la demanda de pesos en los próximos meses. “Seguimos en momentos de estacionalidad alta, por lo menos hasta fin de mes; después vuelve a caer un poco”, afirmó.

Proyecciones de compra del BCRA

Con la presentación de la nueva fase del programa económico, el BCRA dio a conocer las reglas para la compra de reservas en función de la demanda de dinero, como también la proyección que tienen para este 2026 sobre cuántas podrían adquirir.

“El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10 mil millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin generar presiones inflacionarias“, destacaron.

Ahora en febrero, el equipo económico tiene que enfrentar la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde todos los focos estarán puestos en la meta de acumulación de reservas que incumplió la Argentina. Aunque ahora el BCRA llega con una mejor performance, que fue celebrada por la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva. “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó en X junto con una foto con el ministro argentino durante su participación en Davos, Suiza.