Ante inversores, el BCRA celebró la caída de la compra de dólares tras las elecciones y previó un retroceso de la inflación

La autoridad monetaria proyectó una inflación en mínimos de 16 años para 2026 y un aumento de la base monetaria (Reuters)

Una presentación de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central (BCRA), ante inversores internacionales en la 12ª Conferencia Latinoamericana del BBVA en Londres, giró en torno a dos ejes principales: el descenso abrupto en la compra de dólares por parte del sector privado y una perspectiva de reducción de la inflación para el año en curso. El documento, hecho público por el propio BCRA, puntualizó que “los mercados financieros se estabilizaron rápidamente tras las elecciones legislativas de 2025, con normalización de spreads de crédito, caída de tasas de interés y reducción de la demanda de dólares por parte del sector privado”.

El informe presentado en la capital británica enfatizó el cambio de escenario en el mercado cambiario argentino. Según el texto, después del proceso electoral, el llamado “pánico preelectoral” no generó un impacto prolongado ni sobre la inflación ni sobre la actividad económica. La autoridad monetaria destacó que “la recuperación financiera fue impulsada más por el factor político que por anuncios de política económica”. En ese sentido, subrayó el papel de la coyuntura electoral en la dinámica cambiaria y financiera de la Argentina.

La caída en la demanda de dólares fue una de las principales sorpresas positivas. El BCRA sostuvo que, una vez disipadas las dudas electorales, los actores económicos internos disminuyeron su búsqueda de cobertura cambiaria. “La demanda de dólares por parte del sector privado se redujo a niveles previos al ciclo de volatilidad”, remarcó el informe ante la audiencia internacional. Además, el texto añadió que este fenómeno contribuyó a una rápida estabilización de los mercados y a la normalización de los precios de los activos financieros.

La presentación de Werning describió la secuencia de medidas adoptadas por el organismo monetario durante 2025. El informe explicó que el BCRA implementó la Fase 3 de su programa económico, que introdujo nuevos criterios de flexibilidad cambiaria y permitió la unificación de distintos mercados. “El Banco Central eliminó la ventana automática de liquidez (LEFI), controló los agregados monetarios y dejó que el mercado determinara las tasas de interés”, señaló el documento. Estas decisiones, según la presentación, fortalecieron la capacidad de la entidad para regular la oferta monetaria y reducir la volatilidad cambiaria.

El documento también abordó la política fiscal del gobierno argentino durante el año electoral. El BCRA subrayó que el “ancla fiscal se preservó”, incluso cuando el Ejecutivo dispuso alivios tributarios para diversos sectores. El Congreso aprobó el presupuesto 2026 tras dos años de prórrogas, y avanzó en iniciativas legislativas orientadas a reforzar la previsibilidad fiscal, modernizar el Estado y flexibilizar el mercado laboral.

El informe del Banco Central destacó la reducción en la demanda de dólares y la estabilización de los mercados (Reuters)

La exposición ante inversores internacionales puso el foco en la transición hacia la Fase 4 del programa económico, prevista para 2026. El BCRA anunció que esa etapa incluirá reformas estructurales, acumulación de reservas y un proceso de remonetización. El informe indicó que “se ajustarán las bandas cambiarias mensualmente según la inflación y se priorizará la acumulación de reservas para respaldar el proceso de remonetización”. El Banco Central proyectó que la base monetaria subirá de 4,2% a 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales de 2026. Werning afirmó ante los inversores que la autoridad monetaria continuará adquiriendo divisas para sostener la demanda de dinero y que el organismo publicará trimestralmente el Informe de Política Monetaria (IPOM).

En cuanto a la inflación, el informe del BCRA remarcó el cambio de tendencia registrado tras las elecciones. “La inflación subyacente muestra una tendencia descendente”, detalló el texto. Tanto los precios observados como las expectativas privadas anticipan una inflación para 2026 en valores mínimos de los últimos 16 años. El informe añadió que “el crecimiento económico superaría el estancamiento de los últimos 15 años”, según los pronósticos oficiales.

El documento presentado en Londres incluyó estimaciones sobre la oferta y demanda de dólares en el mercado local. El BCRA calculó que la oferta de divisas crecerá en 2026, impulsada por el sector agrícola y las empresas exportadoras. Paralelamente, la demanda de dólares para cobertura sigue en retroceso desde el final de la incertidumbre electoral. “La remonetización y las reformas estructurales serán catalizadoras para un ciclo de mayor crecimiento y estabilidad”, sostuvo la entidad en el texto dirigido a los inversores del BBVA.

Werning también hizo referencia a los avances legislativos logrados por el oficialismo en el Congreso, que permitieron la aprobación del presupuesto y la sanción de paquetes de reformas. El informe resaltó que “la composición del Congreso se modificó a favor del oficialismo, lo que permitió avanzar con reformas estructurales clave”. El texto atribuyó la mejora de los indicadores sociales y la reducción del endeudamiento público a la implementación de estas políticas.

La autoridad monetaria enumeró los factores que, a su juicio, explican el nuevo escenario financiero argentino: normalización de los mercados, reducción del endeudamiento estatal, avance de las reformas y disminución de la demanda de dólares. El BCRA consideró que la remonetización permitirá conciliar los objetivos de desinflación, expansión del crédito y acumulación de reservas.

Vladimir Werning expuso ante inversores internacionales el nuevo escenario financiero de Argentina tras las elecciones legislativas

Durante su exposición, Werning remarcó ante inversores internacionales la importancia de sostener el proceso de remonetización y la acumulación de reservas en el marco de una política monetaria guiada por metas de inflación. “La acumulación de reservas se convertirá en el principal respaldo del proceso de remonetización”, afirmó el vicepresidente del BCRA en la capital británica.

El informe explicitó que el BCRA ajustará las bandas cambiarias con frecuencia mensual y que la autoridad monetaria priorizará la compra de divisas para fortalecer la posición de reservas. “Publicaremos trimestralmente el IPOM para garantizar la transparencia y la previsibilidad del proceso”, sostuvo Werning, según el documento difundido en Londres.

El texto concluyó con una referencia a la percepción social de las reformas y al proceso de normalización financiera. El BCRA afirmó que la ratificación social del programa de reformas y la reducción de la demanda de dólares constituyen factores clave para sostener el nuevo ciclo económico. El organismo monetario estimó que estas condiciones, junto con la acumulación de reservas y la remonetización, crearán un entorno propicio para un crecimiento económico sostenido y para la repatriación de capitales.