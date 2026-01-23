Economía

YPF y Pluspetrol acordaron un intercambio de activos para el desarrollo de un proyecto clave en Vaca Muerta

El convenio prevé el swap de participaciones en áreas de la formación no convencional. El detalle de qué le corresponde a cada compañía

El acuerdo incluye el ingreso
El acuerdo incluye el ingreso de Pluspetrol a Vaca Muerta Inversiones y el traspaso de tres bloques estratégicos para Argentina LNG a YPF.

YPF y Pluspetrol anunciaron un acuerdo de intercambio de activos que refuerza su apuesta conjunta por el desarrollo de la formación no convencional de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El pacto, comunicado por YPF, establece que Pluspetrol se integrará como accionista de Vaca Muerta Inversiones, sociedad controlada por la petrolera estatal, mientras que YPF absorberá las participaciones de Pluspetrol en tres áreas clave para el proyecto Argentina LNG.

El intercambio de activos quedó supeditado al cumplimiento de condiciones precedentes establecidas en el contrato, según informó la compañía.

En detalle, el acuerdo prevé que Pluspetrol, hasta ahora socio en bloques en la cuenca neuquina, ingrese al capital de Vaca Muerta Inversiones, la sociedad que tiene participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza. A cambio, YPF comprará a Pluspetrol las participaciones que esta última tenía en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

Las tres áreas que pasará a controlar YPF son consideradas estratégicas para el desarrollo de Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que la compañía estatal impulsa como parte de su crecimiento y de la generación de divisas para el país. El comunicado oficial señala que estos bloques forman parte de los pilares del proyecto y su desarrollo futuro.

YPF adquirirá las participaciones de
YPF adquirirá las participaciones de Pluspetrol en Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

Un acuerdo en línea con el foco en Vaca Muerta

La operación se produce en un contexto en el que YPF ha concentrado su estrategia de inversiones en los recursos no convencionales de Vaca Muerta. Sin ir más lejos, la semana pasada la petrolera avanzó con nuevos acuerdos de cesión de activos convencionales como parte de una estrategia más amplia para reasignar capital hacia proyectos no convencionales.

En ese marco, la petrolera concretó el traspaso de áreas maduras a otros operadores, como parte de un proceso de reorganización de su portafolio. El objetivo de la compañía es liberar recursos financieros y operativos para reforzar su foco en el desarrollo de Vaca Muerta y en proyectos asociados a la exportación de energía.

El plan de reorganización, identificado internamente como parte del denominado Proyecto Andes y del Plan 4x4, apunta a concentrar las inversiones en activos considerados estratégicos, con mayor potencial de crecimiento, y reducir la exposición en campos convencionales de menor rentabilidad relativa.

El rol de Argentina LNG y la nueva estructura societaria

El proyecto Argentina LNG es uno de los ejes centrales de la estrategia de crecimiento de YPF. El plan busca desarrollar una plataforma de exportación de gas natural licuado que permita monetizar los recursos de Vaca Muerta en los mercados internacionales.

El proyecto Argentina LNG es
El proyecto Argentina LNG es uno de los ejes centrales de la estrategia de crecimiento de YPF. (Bloomberg)

En ese esquema, las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas cumplen un rol relevante por su ubicación y potencial productivo, al garantizar el abastecimiento de gas necesario para las distintas etapas del proyecto.

Por su parte, el ingreso de Pluspetrol como accionista de Vaca Muerta Inversiones implica una reconfiguración de su participación en la formación no convencional. La compañía pasará a formar parte de un vehículo societario con presencia en bloques clave, en lugar de mantener participación directa en algunas de las áreas que ahora quedarán bajo control de YPF.

Según precisó la petrolera estatal, la concreción del intercambio de activos dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo y de las aprobaciones correspondientes, tal como ocurre habitualmente en este tipo de operaciones en el sector hidrocarburífero.

El acuerdo entre YPF y Pluspetrol se suma así a una serie de movimientos orientados a reorganizar activos y alinear estrategias en Vaca Muerta, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la formación y sostener proyectos de exportación de hidrocarburos en el mediano y largo plazo.

