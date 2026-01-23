Economía

El boleto de colectivo cuesta menos de $1.000 en sólo siete ciudades del país: cuáles son y cuánto pagan los pasajeros

Varias jurisdicciones aumentaron el valor del pasaje en enero y ampliaron la brecha con la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

El esquema AMBA Nación registra el valor más bajo del país, con un boleto de $494 (NA)

El mapa tarifario del transporte urbano en la Argentina volvió a mostrar fuertes diferencias entre ciudades en enero de 2026. De acuerdo con un ranking elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), sólo siete ciudades del país mantienen el valor del boleto mínimo de colectivo por debajo de los $1.000, en un contexto en el que la mayoría de los sistemas urbanos ya superó ese umbral y varias localidades se acercan o incluso superan los $2.000 por viaje.

El relevamiento, que compara las tarifas vigentes en 64 distritos, muestra que la ciudad con el boleto más caro del país es Pinamar, donde cuesta $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214). En el otro extremo, el valor más bajo corresponde al esquema nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA Nación), con una tarifa de $494, aunque ese régimen no se considera una ciudad en sentido estricto. Si se toma únicamente el criterio urbano, el grupo de ciudades con boletos inferiores a $1.000 se redujo a siete.

Los pasajes más económicos del país

Según el informe de Aaeta, las ciudades que en enero de 2026 mantienen el boleto mínimo por debajo de los $1.000 son las siguientes:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): $620, con un aumento del 4,39% respecto del valor previo.
  • La Rioja: $600, sin cambios en la tarifa.
  • Partido de la Costa: $698, sin aumento.
  • Villa Mercedes: $790, sin aumento.
  • General Pico: $800, sin aumento.
  • San Luis: $870, sin aumento.
  • Viedma: $980, sin aumento.

En todos los casos, salvo CABA, los valores se mantuvieron sin variaciones en el último ajuste relevado. La capital del país, en tanto, registró un incremento moderado que la mantuvo dentro del grupo de las ciudades con boleto más bajo, aunque lejos del valor mínimo nacional.

CABA, La Rioja y el Partido de la Costa integran el grupo de ciudades con pasajes inferiores a $1.000 (NA)

El ranking también incluye distintos esquemas tarifarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, que no se contabilizan como ciudades individuales. En ese segmento, el AMBA Nación presenta la tarifa más baja del país, con 494 pesos. Por su parte, el AMBA CABA se ubica en $620 y el AMBA PBA en $688, este último con un incremento del 4,62 por ciento. Estos valores explican, en parte, la brecha existente entre el costo del transporte en el área metropolitana y el interior del país.

Un país con boletos cada vez más caros

El informe de AAETA muestra que la gran mayoría de las ciudades ya se ubica por encima de los $1.000. Localidades como San Antonio Oeste, Villa María y Trelew se encuentran exactamente en el límite, con un boleto de $1.000, mientras que otras ciudades medianas y grandes superan con holgura ese nivel.

En el segmento intermedio aparecen, por ejemplo, Posadas ($1.050), San Juan ($1.070), Merlo ($1.100) y Comodoro Rivadavia ($1.114). Más arriba, varias capitales provinciales y centros urbanos importantes se mueven entre $1.200 y $1.500, como Mendoza, Rosario, Santa Fe, Paraná y Mar del Plata.

En el tramo superior del ranking, los valores se aceleran con fuerza. Pinamar encabeza la lista con $2.625, seguida por San Martín de los Andes ($2.300) y Pergamino ($2.214). En estas ciudades, el costo del transporte urbano más que cuadruplica el valor que pagan los pasajeros en las ciudades con boleto más bajo.

Aumentos desiguales

La última información publicada por Aaeta refleja una dinámica variada en los ajustes tarifarios. Mientras que en muchas ciudades no se registraron aumentos en el último período, otras aplicaron subas significativas en solo un mes. Resistencia y Sáenz Peña, por ejemplo, mostraron incrementos del 45%, en tanto que Bahía Blanca ajustó un 30,49% y Oberá un 27,02%. En contraste, la mayoría de las ciudades con boleto por debajo de $1.000 no aplicó aumentos en enero.

Cambios en la importación de

YPF y Pluspetrol acordaron un

El Gobierno canjeó casi el

YPF consiguió USD 550 millones

Un club europeo busca jugadores

Germán Martitegui usó un kilt

Blues, identidad y opresión: los

