El Banco Central cerró la semana con compras por casi USD 300 millones y las reservas volvieron a crecer

La entidad monetaria se hizo de USD 75 millones este viernes y sumó más de USD 291 millones a lo largo de la semana, en un contexto de estabilidad cambiaria y baja del riesgo país

El Banco Central hilvanó 15 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa incrementando sus reservas internacionales a través de la compra de divisas y encadenó 15 jornadas consecutivas de adquisición de dólares. Durante la rueda de este viernes, la entidad sumó USD 75 millones, dejando el saldo total de enero por encima de los USD 970 millones.

En ese período de quince días hábiles, el BCRA acumuló USD 978 millones. Las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, treparon hasta los USD 45.561 millones, con un incremento diario de USD 162 millones, alcanzando un nivel que no se registraba desde mediados de septiembre de 2021.

Además de las compras en el mercado cambiario, el avance del precio internacional del oro impactó de manera positiva en el volumen de reservas. El banco dispone de cerca de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor rozó los USD 5.000 por unidad en la última jornada.

Al mismo tiempo, la ventana de compras responde a diversos factores. Entre ellos, se destaca el mayor ingreso de divisas generado por una mayor liquidación de exportaciones del sector agropecuario, así como la emisión de deuda por parte de compañías privadas, que contribuyó a ampliar la oferta de dólares en el mercado.

Según estimaciones oficiales, la adquisición de divisas en 2026 podría oscilar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función de cómo evolucione la remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la posibilidad de seguir sumando reservas dependerá de la demanda de pesos y del flujo de dólares que presente el mercado.

La entidad fija un tope diario del 5% sobre el total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sus compras de dólares, con el objetivo de mantener la estabilidad en las transacciones. En situaciones excepcionales ese límite se ha sobrepasado, y fuentes del sector privado atribuyen esas diferencias a operaciones efectuadas fuera del MLC.

En tanto, el dólar mayorista registró un incremento de 3,50 pesos, equivalente al 0,2%, y cerró la semana en 1.433 pesos, mientras que el volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los 404,3 millones de dólares. A la vez, la banda superior del régimen cambiario avanzó hasta $1.554,82, ubicando la cotización oficial a 121,82 pesos o un 8,5% por debajo del techo máximo autorizado para la libre flotación.

La compra de divisas por parte del banco de bancos tuvo su correlato en los mercados. Desde que comenzaron las intervenciones del Central, el riesgo país profundizó la tendencia bajista y actualmente se ubica en 534 puntos básicos, el menor registro en la era Milei y en los últimos siete años y medio.

Las compras del BCRA en enero

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones

¿Compras del Tesoro al BCRA?

Desde Max Capital detectaron que el Tesoro realizó compras por USD 279 millones el pasado 19 de enero y dejaron entrever que habrían sido hechas al BCRA. “Esta es la segunda vez desde el 14 de enero que el Tesoro compra USD al BCRA en vez de al mercado”, aseguraron los analistas en su último reporte diario.

“Lo que parece estar ocurriendo es que el BCRA está comprando dólares en el mercado a un ritmo más rápido de lo previsto, superando el 5% del volumen operado que se había usado como referencia, y el Tesoro luego compra parte de esos USD al BCRA. En las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos con organismos multilaterales y parece estar realizando estas compras para incrementar sus tenencias de dólares”, sumaron.

En paralelo, se achican los depósitos en pesos de Economía, lo que podría obligar al equipo económico a tener que refinanciar el 100% de los vencimientos de deuda en moneda local en las próximas liquidaciones, recomponer su stock depositado en el Central o que la autoridad monetaria le gire dividendos como sucedió en 2025.

