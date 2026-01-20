Economía

ARBA lanzó una moratoria impositiva: cómo acceder para regularizar deudas y qué opciones de pago ofrece

El organismo recaudatorio de la provincia de Buenos Aires busca que los contribuyentes puedan cancelar los pagos pendientes

El plan alcanza a deudas
El plan alcanza a deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció un nuevo esquema de planes de pago para regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial, a partir del 2 de febrero. Esta decisión apunta a facilitar el cumplimiento fiscal y permitir el acceso a los descuentos de hasta 15% que se ofrece para los impuestos provinciales.

El plan, anunciado por Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, tiene como objetivo que los contribuyentes puedan cancelar obligaciones pendientes, normalizar su situación fiscal y recuperar beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, señaló.

Quienes paguen los saldos pendientes
Quienes paguen los saldos pendientes podrán acceder a beneficios por buen cumplimiento

Planes para deudas en instancia prejudicial

El esquema general de regularización de deudas prejudiciales abarca obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, y ofrece alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente. Entre las opciones habilitadas por ARBA, se encuentran:

  • Pago al contado, en una sola vez, que cancela la deuda de forma inmediata.
  • Anticipo del 5% y financiación del saldo bajo las siguientes modalidades:
    • Hasta 3 cuotas sin interés.
    • De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
    • De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
  • Para quienes necesitan plazos más extensos:
    • Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
    • Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Esta estructura busca que quienes regularicen sus obligaciones puedan retomar el acceso a incentivos impositivos, como el pago anual anticipado y las bonificaciones para contribuyentes cumplidores.

Planes para deudas judiciales

La medida también contempla deudas en instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, bajo condiciones similares a las del régimen general. En estos escenarios, las opciones incluyen:

  • Pago al contado, en una sola vez.
  • Anticipo del 5% y financiación en:
    • Hasta 3 cuotas sin interés.
    • 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
    • 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
  • Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
El esquema general de regularización
El esquema general de regularización de deudas prejudiciales abarca obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025

Acceso a descuentos fiscales

Desde ARBA destacaron que cancelar las deudas exigibles constituye un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:

  • 15% de descuento por pago anual anticipado.
  • 10% de bonificación por cuota para contribuyentes que mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

El nuevo esquema, publicado oficialmente, representa una herramienta destinada a que los contribuyentes bonaerenses puedan regularizar su situación fiscal y reincorporarse al régimen de beneficios, mediante opciones adaptadas a diferentes capacidades de pago.

Calendario de pagos

Por otra parte, ARBA dio a conocer el cronograma de vencimientos para 2026 correspondiente a los principales impuestos patrimoniales de la provincia.

El esquema abarca el impuesto inmobiliario, tanto en su formato básico como complementario, el impuesto automotor y el tributo aplicado a embarcaciones deportivas o de recreo.

Además, se ratificaron los beneficios y descuentos destinados a contribuyentes que cumplan con los pagos en las fechas establecidas.

  • Impuesto Inmobiliario Urbano: 19 de febrero es el primer vencimiento del año para propiedades ubicadas en zonas urbanas, tanto edificadas como baldías.
  • Impuesto Inmobiliario Rural: 17 de marzo es la fecha límite para la primera cuota y la opción de pago anual de inmuebles rurales.
  • Impuesto Automotor: el 10 de marzo inicia el calendario anual bajo modalidad mensual, según el valor fiscal y la antigüedad del vehículo.
  • Impuesto a las Embarcaciones Deportivas:
    • 16 de abril: primer vencimiento anual
    • 12 de noviembre: segundo vencimiento anual Tributo que alcanza a lanchas, veleros y naves de recreo radicadas en la provincia.

