La venta de autos híbridos y eléctricos creció un 88% en 2025 pero aún representa una porción pequeña del mercado

El cupo de vehículos electrificados que el Gobierno habilitó para ser importados sin pagar arancel generó la llegada de 53 nuevos modelos al mercado en el último año, pero aún así no llegaron al 5% del total de autos 0km patentados

La electromovilidad creció un 88% en 2025 en gran medida gracias al cupo creado por el Gobierno que se puede importar sin arancel del 35%. REUTERS/Alessia Maccioni

La electromovilidad en Argentina alcanzó en 2025 una dimensión inédita, profundizando una tendencia de fuerte expansión que se había iniciado en 2024.

Según el informe publicado por el Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor (SIOMAA), el año cerró con 26.632 vehículos híbridos y eléctricos patentados, lo que significa un crecimiento de 88% respecto al registro de 2024.

Si bien esta cifra evidencia un salto de escala luego de que el año anterior se hubieran patentado 14.175 unidades, ya entonces un récord para el sector, la proporción en las ventas de autos 0km del mercado argentino sigue siendo muy baja para la electromovilidad, ya que representan un 4,75%.

Este crecimiento se atribuye principalmente al impulso generado por el cupo establecido por el Gobierno, que habilitó la exención de arancel de importación extrazona del 35% para 50.000 autos híbridos y eléctricos anuales con un precio menor a USD 16.000 FOB y que tendrá vigencia entre 2025 y 2029 inclusive. Gracias a esta política, se bajó el costo de ingreso al mercado argentino de más modelos y favoreció la incorporación de nuevas marcas, ampliando la diversidad y el alcance de la oferta.

Los 20 modelos electrificados más vendidos de 2025. Toyota Corolla Cross (HEV), Renault Arkana (PHEV), Toyota RAV 4 (PHEV) y Chevrlet Spark (BEV)

Al analizar la evolución tecnológica, el protagonismo de los híbridos no enchufables (HEV), que en 2024 representaban el 86% del total, se vio atenuado en 2025 al descender al 76%. El crecimiento de los Mild Hybrid (MHEV) fue marcado: pasaron del 9% del mercado en 2024 al 17% en 2025, con un salto de 250% en los patentamientos.

La tasa de crecimiento fue menor en los vehículos 100% eléctricos (BEV), que avanzaron del 4% al 5%, y en los híbridos enchufables (PHEV), que subieron del 1% al 2%.

En términos de oferta, el informe de SIOMAA relevó que el parque de modelos electrificados pasó de 80 opciones en 2024 a 133 en 2025. El mercado cuenta actualmente con 40 modelos de tecnología BEV, 39 MHEV, 31 HEV y 23 PHEV, lo que marca un crecimiento sostenido respecto a los números de 2024, cuando había 26 opciones de BEV, 31 de MHEV, 18 HEV y 11 PHEV.

El Toyota Corolla Cross fue nuevamente el auto híbrido más vendido en el mercado

Esta expansión estuvo acompañada por la llegada de nuevas marcas, en particular de origen chino, que incrementaron su participación en el segmento de eléctricos puros del 29% al 55%.

Así, la composición del mercado mutó de una oferta dominada por desarrollos regionales de marcas tradicionales hacia otra definida por fabricantes internacionales con estrategias globales.

Sin embargo, la concentración de ventas sigue siendo una característica del mercado argentino. En 2024, el 91% de los HEV patentados correspondía a una sola marca, Toyota, con sus dos modelos emblemáticos Corolla y Corolla Cross, mientras que en 2025 el 80% de las ventas se concentró en cinco modelos, entre los que se incorporó un modelo chino, el Baic BJ30, que ya representa más del 10% del segmento.

El Renault Arkana fue el auto Mild-Hybrid con mayores ventas en 2025

Entre los MHEV, la atomización fue mayor, aunque un modelo surcoreano, el Renault Arkana, encabezó el ranking con el 25% del total. Por su parte, los PHEV, que en 2024 eran una oferta incipiente, encontraron en 2025 una consolidación con un modelo chino, BYD Song Pro, que absorbió el 50% de las ventas de ese subsegmento, aunque con números inexactos de Toyota RAV4 y BMW X3, porque su portafolio de unidades tienen combinadas tecnología híbrida e híbrida enchufable sin detallar la cantidad de unidades de cada tipo.

En la categoría de los autos 100% eléctricos, el modelo que prevaleció fue el nuevo Chevrolet Spark EUV, que alcanzó los 206 patentamientos. En segundo lugar quedó el BYD Mini Dolphin con 175, seguido por el BYD Yuan Pro con 169, el Volvo EX30 (fuera del cupo por su precio) con 140, y el Renault Mégane E-Tech con 104 unidades.

Respecto a los patentamientos por modelo, el Toyota Corolla Cross HEV conservó su liderazgo en ambos años: en 2024 sumó 7.614 unidades, mientras que en 2025 escaló a 9.142. El Toyota Corolla HEV ocupó el segundo lugar, creciendo de 3.465 a 3.651 unidades. Entre las novedades de 2025 se destacaron el BAIC BJ30 HEV y el Renault Arkana MHEV, que ingresaron a la lista de los más vendidos.

El Chevrolet Spark EUV fue el auto 100% eléctrico de 2025, aunque tendrá una dura batalla este año con el BYD Mini Dolphin que entró un mes más tarde

El análisis de SIOMAA explica que el predominio de HEV y MHEV responde a su mayor accesibilidad por precios y a su condición de no necesitar infraestructura de carga eléctrica para su funcionamiento, al que no ocurre con los autos 100% eléctricos y en gran medida también con los híbridos enchufables.

El salto cuantitativo entre 2024 y 2025 también expone el efecto de la política pública. La eliminación de aranceles a la importación, sumada a una mayor variedad de modelos y a la llegada de marcas internacionales, generó un mercado más competitivo y con opciones para distintos perfiles de usuarios.

Pero lo que es una buena noticia implica también un desafío inevitable para el país, porque ahora se hacen más necesarias las respuestas estructurales para sostener la electromovilidad en crecimiento. La infraestructura de carga y el costo de adquisición de los modelos eléctricos siguen siendo los principales obstáculos para la masificación, en particular en los segmentos de BEV y PHEV.

